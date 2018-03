Padajú vám vlasy? Toto može byť príčina a toto pomôcť!

Strácanie vlasov zďaleka nie je problém len starnúcich mužov. U žien je bežné napríklad po pôrode, ale aj po chorobe či v strese. Čo s tým?

Častou príčinou padania vlasov je anémia, nedostatok železa. Až u 70% žien sa tento stav prejaví strácaním vlasov. Podobný prejav má nedostatok vitamínu B12.

Hlavné príčiny padania

„Vypadnutie 100 až 200 vlasov je prirodzený denný úbytok. No po stresovej udalosti alebo liečbe antibiotikami to môže byť aj dvoj- či trojnásobok,“ vraví trichologička Sally-Ann Traversová. „Stres zvyšuje hladinu kortizolu v tele, čo spôsobuje hormonálne zmeny, ktoré vedú k vypadávaniu vlasov. Antibiotiká zase môžu znížiť hladinu hemoglobínu v tele, čo má za následok nízke hladiny železa. A tie ovplyvňujú vlasy. Mnoho iných liekov vrátane tých, ktoré sa používajú na liečbu akné a vysokého krvného tlaku, môže tiež narušiť normálny cyklus rastu vlasov a spôsobiť, že vlasové folikuly sa dostanú do „kludovej“ fázy a vypadnú príliš skoro.“

Ďalšie časté príčiny

Ak máte zlú náladu, ste skleslá, letargická a priberáte či naopak chudnete, môže byť za padaním vlasov aj slabá alebo naopak nadmerná aktivita štítnej žľazy. „S nadmerne aktívnou štítnou žľazou sa všetko zrýchľuje, vrátane reprodukcie buniek vlasových folikulov, čo znamená, že vlasy vypadávajú rýchlejšie, ako môžu dorásť,“ hovorí Sally-Ann. „Pri nedostatočnej aktivite štítnej žľazy sa všetko spomaľuje, takže vlasy nerastú dosť rýchlo. Našťastie, štítna žľaza sa zvyčajne dá dobre diagnostikovať a ľahko liečiť vhodnými liekmi.“

Za padaním vlasov môže byť aj dedičnosť. Ak vo vyššom veku padali vašej mame, môžu aj vám. Skúste kofeínové šampóny, ktoré stimulujú korienky, môžu byť užitočné, aj keď nefungujú u každého. Kým zaberú, môže to trvať mesiace, pretože vlasy rastú pomaly.

Doplnky a potraviny, ktoré môžu pomôcť

Feritín - forma železa, ktorá povzbudzuje vlasy, aby rástli.

Kde ho nájsdete: Potravinové doplnky, tiež červené mäso, špenát, strukoviny, brokolica.

Vitamín B12 - podporuje regeneráciu vlasov.

Kde ho nájdete: Prípravok z lekárne, losos, vajíčka a obohatené cereálie.

Vitamín D - môže pomôcť pri vytváraní nových vlasových folikulov.

Kde ho nájdete: vystavujte sa na 10 minút denne slnečnému žiareniu bez opaľovacích krémov, jedzte sardinky, mlieko, jogurt, vaječný žĺtok.

