Pamäť stratíte na pár minút, no spomenúť si už nemusíte!

Udreli ste sa do hlavy alebo ste toho veľa vypili? To sú dva najčastejšie dôvody, prečo si nepamätáte, čo sa stalo.

Pri otrase mozgu či pri úraze hlavy si nikdy nemusíte spomenúť, čo úrazu predchádzalo, ani na to, ako prebehol. Rovnako, ako keď to preženiete s alkoholom, mozog jednoducho v určitom momente vypne pamäť. Na druhý deň si nespomeniete, čo ste robili, lebo žiadne spomienky sa neuložili.

Za výpadkami pamäti môžu byť prekvapivé príčiny

Výpadok pamäti sa objavuje aj pri epileptických záchvatoch. Máte okno pred záchvatom, počas neho aj pár minút po ňom. Okno v spomienkach môžete zažiť aj po hysterickom záchvate, pri úzkostnej poruche, popôrodnej psychóze a schizofrénii.

Koľko máte rokov?

Do štyridsiatky krátkodobú stratu pamäti obyčajne nespôsobujú choroby. Môžete si ju ale zhoršovať sami, napríklad nadmerným užívaním liekov proti bolesti. Ak si na ne telo zvykne a vy ich vysadíte, zareaguje na to celé telo a to i výpadkami pamäti. Stáva sa to i workoholikom, ľuďom so syndrómom vyhorenia či tým, čo sú dlhodobo v strese z prace.

Prečo pamäť vymazala vaše nočné zážitky?

O spomienky vás oberie aj otrava jedlom, nedostatok spánku a stres. Ak si zrazu neviete spomenúť na nič zo svojej minulosti, čaká vás magnetická rezonancia, ktorá zistí, či v mozgu nie sú nedokrvené miesta. Vyšetria vám aj hladinu krvného cukru, draslíka a sodíka.

Stratíte najviac päť dní

Výpadok pamäti môže spôsobiť aj zlá funkcia pečene alebo obličiek. Robí sa i analýza moču a krvi na zistenie stôp po drogách. Postupne si spomeniete, staropamäť sa totiž po čase obnoví. Najviac môžete stratiť päť dní zo svojho života, na ktoré si už nikdy nespomeniete.

Kedy vám hypnóza navráti stratené spomienky?