Pečivo, zážitok, či sex? Skryté príčiny migrény trápia aj vás

Osemnásť hodín za obrazovkou je nič oproti bielemu rožku. Jediný kúsok dokáže migrenika poslať do postele aj na tri dni.

Nemusíte byť lekár na to, aby ste vedeli, že keď vás začne pobolievať hlava, je načase stlmiť svetlo, utiahnuť sa do tmy a odpočívať. Ak vás „iba“ bolí hlava, platí to. Migréna je však nepredvídateľná a mnoho spúšťačov, ktoré vŕtajú do hláv bežných ľudí, obchádza a starostlivo si vyberá iné, nenápadnejšie. „Beštia začala u mňa úradovať v šestnástich. V našej rodine sa dedí, no lekárka mi vysvetlila, že v mojom prípade môžu za ňu aj hormonálne zmeny,“ spomína dvadsaťosemročná Simona, vášnivá hráčka počítačových hier, na prvý záchvat spred dvanástich rokov.

Aaau, už zasa mrcha migréna. Čo vám spúšťa záchvat?

Keď bolesť svieti

„Prvých desať minút som videla svetelné body, zúžené zorné pole, potom prišla ostrá bolesť v spánkoch, citlivosť na svetlo a hluk, nevoľnosť,“ vymenúva bežné úkazy migrény s aurou, pri ktorej sa nedostatočne prekrvuje určitá časť mozgu. „Označuje sa aj ako očná, bolesti hlavy predchádzajú záblesky, farebné blikanie, iskrenie. Menej často aj mravčenie alebo tŕpnutie úst, jazyka, ruky alebo i celej polovice tela. Extrémne zriedkavo ochrnutie polovice tela alebo porucha reči. Pri migréne bez aury, záchvatovej, pulzujúcej, jednostrannej bolesti hlavy, sa aura nevyskytuje,“ vymenúva neurológ MUDr. Martin Kucharík dva základné typy migrény, ktorou celosvetovo trpí každý piaty človek. Rôznia sa počtom, intenzitou i dĺžkou trvania záchvatov. No menovateľ je spoločný. Agónia vám nedovolí vzpierať sa, aj bežné činnosti sú ako cesta na mesiac. A vo zveráku.

Opuchne tepna

Hľadanie úľavy migrenikom je ako pátranie po ihle v sene. „Zdrojom bolesti v oblasti hlavy nie je mozog sám osebe, nemá nervové zakončenia pre mozog, ale okolité štruktúry hlavy, mozgové obaly a svaly hlavy a krku,“ vysvetľuje, čo vlastne bolí, neurologička MUDr. Miroslava Muchová, ktorá má s migrénami sama osobné skúsenosti. Na začiatku záchvatu je spúšťač – ten sa líši od pacienta k pacientovi. Postará sa o to, že v mozgu sa vytvorí priveľa sérotonínu a ďalších látok, tie zapríčinia neinfekčný zápal tepien mozgových obalov, opuchnú a stanú sa priepustnejšími pre látky, ktoré zvyšujú pocit bolesti.

Skrytý provokatér

Kľúčom je odhaliť provokačné faktory. Pätnástim percentám migrenikov sa to nikdy nepodarí. Keď sa Simonina doktorka dozvedela, že na jeden záťah presedí za počítačom aj osemnásť hodín v kuse, vyhrešila ju a kázala počítačové hry radikálne obmedziť. „S monitorom robím nonstop, ale migrénu z toho určite nemám. Verím, že vysedávanie za laptopom nepomáha očiam, ale určite neeskaluje do migrény. Aspoň u mňa v žiadnom prípade,“ vyvracia, že by jej dlhoročná vášeň mučila hlavu.

Príliš lepkavý

Skutočný spúšťač jej migrény sa podarilo odhaliť až pred troma rokmi. „Vysvitlo, že migrénu mi spôsobuje kombinácia gluténu, kvasníc a bieleho cukru,“ vymenúva prísady každého bieleho rožka, croissantu, lístkového koláča. Zoznam toho, čo Simona nemôže, je dlhý, no zachraňuje ju. „Po zmene stravy už migrény nemávam. Ak to dodržiavam. Ak sa pozabudnem, vráti sa. No je to už viac-menej len bolesť hlavy, nie migréna. A nie v dvoj-, trojdňových záchvatoch, len pár hodín. Aura aj sprievodné javy zmizli skoro úplne. Veľmi vzácne, približne raz za rok, sa mi ešte prihodí. Ostávam na pol dňa doma, vyspím sa a zvyšok roka si dávam pozor na to, čo jem,“ pochvaľuje si, že bezlepková diéta ju okrem bolesti na jej radosť obrala aj o pár kíl navyše.

Kedy ste mali sex?

Píšte si denník bolesti. Značte si doň nielen intenzitu a trvanie záchvatu migrény, ale najmä to, čo jete a pijete, ako sa cítite a čo prežívate, kedy ste mali sex a či ste prežili nejaký stres, alebo vzrušenie. Pomôže to vám aj vášmu neurológovi.

