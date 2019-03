Podobá sa na chrípku, ničí vás únavou. 9 príznakov hlási nebezpečnú mononukleózu

Tvári sa ako chrípka či angína, no ak sa ním raz nakazíte, nikdy sa ho už nezbavíte. Ak vírus mononukleózy podceníte, zaplatíte za to pečeňou alebo slezinou.

Alena si robila o dcéru starosti. Dva mesiace po tom, čo nastúpila na vysokú školu, ochorela. K nevinnému škriabaniu v hrdle sa čoskoro pridali teploty, ktoré vysokoškoláčke nevedela mama zraziť. „Najskôr sme si mysleli, že Natálka má chrípku. Keď sa jej však zdurili lymfatické uzliny, pripísali sme to angíne, no až vyšetrenia ukázali, ako veľmi sme sa mýlili,“ priznáva Alena, ako ich vírusová infekcia zaskočila.

Bonus k bozku

Keď Natálii nezabrali antibiotiká, lekár jej zobral krv. Tá potvrdila mononukleózu. Ležala s ňou v posteli dva týždne, slabá sa cíti doteraz. „Mononukleóza sa šíri najmä slinami. Tie sa najčastejšie nachádzajú na použitom príbore, pohári či nedojedenom jedle, ale neraz stačí aj jednoduchý bozk či kýchnutie v uzavretej miestnosti. Vdýchnutiu slinných kvapôčok, ktoré sa rozptýlia po miestnosti, sa prakticky nedá zabrániť,“ vysvetľuje lekárka Jana Ľuptáková.

Bolesť hrdla? Nemýľte si mononukleózu s angínou, toto ju prezradí

Foto: Shutterstock

Týka sa nás

Mononukleózu spôsobuje Epsteinov-Barrovej vírus. Pod skratkou EBV je ľudský herpetický vírus 4. typu. Je jeden z najbežnejších ľudských vírusov a pravdepodobnosť, že ho máte v sebe aj vy, hraničí s istotou. Drieme asi v 90 percentách dospelých, no samotné ochorenie prepukne asi len u 30 až 40 %. Zdravý organizmus sa s vírusom mononukleózy zväčša vyrovná.

„Pozornosť lekára upriami na seba najmä človek s vysokými horúčkami a so silnou bolesťou hrdla, ktorého zdravotný stav sa nezlepšuje. U pacientov, ktorí majú dobrú imunitu, ochorenie prebehne ako chrípka alebo ochorenie horných dýchacích ciest,“ vysvetľuje Ľuptáková, že lekár nemusí odhaliť, že ste prekonali mononukleózu.

Ide na pečeň

No ak vás spolu so zväčšenými mandľami alebo lymfatickými uzlinami neopúšťa únava, zájdite za lekárom. „Ten by mal odobrať krv, v ktorej pri mononukleóze kolujú špecifické protilátky s väčším množstvom netypických bielych krviniek,“ vysvetľuje postup Ľuptáková. Hoci konkrétna liečba neexistuje, keďže mononukleóza je vírusová infekcia, má význam príznaky ochorenia zmierňovať. A mononukleózu poctivo vyležať, nepodceňovať množstvo tekutín a pečeňovú diétu. Inak si následky na pečeni a slezine budete niesť pekne dlho!

„Medzi komplikácie ochorenia patrí najmä pridružená bakteriálna infekcia, zväčšenie sleziny či poškodenie pečene. Hospitalizácia je nevyhnutná až pri závažnejších sprievodných prejavoch, ako je neklesajúca vysoká horúčka, nadmerný opuch krku či vážnejší zápal pečene. V takých prípadoch odporúčame diétu s dostatkom bielkovín a vitamínov a najmä s obmedzením tukov,“ uzatvára tému praktická lekárka a dodáva, že je ideálne dodržiavať diétu od dvoch do šiestich mesiacov, kým sa telo nedostane do pôvodnej formy.

Ako sa prejavuje?

intenzívna únava

silná bolesť hrdla

vysoká horúčka

zväčšené lymfatické uzliny

zdurené krčné mandle

opuchy nosohltana

bolesti hlavy

slabosť

kožná vyrážka

Antibiotiká skôr uškodia

Zvyšujú riziko kožných vyrážok, ktoré sa podobajú osýpkam alebo šarlachu. Ani antivirotiká odborníci neodporúčajú, pretože sa jednoznačne nepotvrdilo, že by pri infekčnej mononukleóze pomáhali.