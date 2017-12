Pohľad lekára: Črevo si dráždite zbytočne, takto dáte bolesti zbohom

Príčinou vašich bolestí brucha môže byť dlhé vysedávanie v práci a nedostatok priateľov. Neveríte?

To, čomu bežne hovoríme „stres“, nie je nič iné než podvedomá fyziologická odpoveď nášho organizmu na stresor – nebezpečenstvo. Stres je totiž pôvodcom mnohých ochorení. Jedným z nich je aj Syndróm dráždivého čreva (IBS). Prejavuje sa bolesťou brucha sprevádzanou striedavými zmenami konzistencie stolice a častými návštevami toalety. Niekedy sa vyskytuje zápcha a niekedy zas riedka stolica. Typické je aj nafukovanie brucha či nadmerná plynatosť.

Brucho bolí

Tento stav zvyčajne trvá niekoľko mesiacov a príznaky sa objavujú, približne raz týždenne. Bolesť brucha (obvykle jeho dolnej časti) často, ale nie vždy, vyústi do návštevy toalety a môže trvať aj niekoľko hodín. Nie je vždy situovaná na jednom mieste a zvyčajne prechádza celým bruchom. Pôvod tohto ochorenia nie je zatiaľ známy.

„IBS je klasifikovaný ako porucha interakcie medzi mozgom a tráviacim traktom. To znamená, že naša psychika má veľký vplyv aj na rôzne telesné procesy v našom organizme. Stres totiž prepne naše telo do obranného režimu a u mnohých ľudí sa napätie prenáša práve do tráviacej sústavy a ovplyvňuje tak priebeh a frekvenciu záchvatov syndrómu,“ radí gastroenterológ a obezitológ MUDr. Peter Minárik, PhD. Skutočnosť, že sa zdravotné komplikácie objavujú častejšie, môže viesť k novému stresu a strachu z atakov. Následkom potom môže byť výrazné zníženie kvality života – ataky ochorenia narušujú denný režim, ľudia sa obmedzujú v jedle a kvôli obave z nepríjemných situácií sa vyhýbajú športovým aktivitám, dlhším cestám a spoločnosti.

Tipy pre bruško

nájdite si čas na odpočinok a doprajte si dostatok spánku - spánok zohráva dôležitú úlohu pri zotavovaní sa zo škôd napáchaných na našom tele a mysli. Ak ho predĺžime čo i len o hodinu, bude to mať priaznivé účinky na naše zdravie, každý deň spite 7 – 9 hodín

začnite sa zdravo stravovať - nezabúdajte, že v črevách máte „druhý mozog", zodpovedá za výživu organizmu a v dôsledku toho má obrovský vplyv na každú jeho časť, „črevný mozog" zle reaguje na sladkosti, spálené mäso a nezdravé rýchle občerstvenie, radšej si pridajte viac zeleniny,

doplňte probiotiká - prostredníctvom pozitívnych vplyvov na tzv. os mozog – črevo môžu ovplyvniť negatívne pôsobenie stresu na činnosť tráviaceho traktu, tento pozitívny vplyv na pacientov trpiacich IBS (syndrómom dráždivého čreva) sa pozoroval hlavne pri probiotických kmeňoch laktobacilov, bifidobaktérií, probiotických kvasinkách a ich kombináciách.

nadviažte kontakt s priateľmi a rodinou - nie však cez facebook, ale starým dobrým spôsobom – s priateľmi sa stretnite alebo ich pozvite k sebe, vaši blízki sú najlepšou ochranou pred stresom.

netrávte väčšinu svojho času prácou - páca býva často istým druhom úniku od chronického stresu, nebojuje proti nemu, ale dáva nám pocit, že máme kontrolu nad svojím životom, práca samotná je však často zdrojom stresu a len ďalej prispieva k začarovanému kruhu.

choďte von - stres je hormón, ktorý spôsobuje reakciu „boj alebo únik", a preto podporuje svaly, srdce a pľúca počas fyzickej námahy, nechajte ho teda, nech si plní svoj účel, inak napadne orgány, ktoré na jeho dlhodobý vplyv nie sú pripravené, na začiatok postačí každodenná 30-minútová prechádzka.

Nebojte sa pomoci

Ak máte pocit, že si so stresom neviete rady, nebojte sa poradiť s psychológom alebo psychiatrom. Vplyv stresu na zdravie je medicínsky potvrdený a špecialisti sa o ňom už dlho učia. Existuje mnoho účinných metód, ktoré umožňujú výrazné zmiernenie stresu. Opýtajte sa priateľov – prekvapí vás, koľkí z nich majú pozitívnu skúsenosť s poradenstvom od profesionálnych terapeutov. Možno vám odporučia špecialistu, ktorý pomohol či už im, alebo niekomu známemu. Nehanbite sa. Chronický stres je choroba ako každá iná a návšteva lekára je niekedy jednoducho nevyhnutná.

