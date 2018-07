Pomoc pre diabetikov – nová metóda liečby diabetickej nohy

Diabetická noha – postrach pre mnohých diabetikov, patrí k častým a závažným komplikáciám pri ochorení cukrovky a nezriedka sa končí až amputáciou dolných končatín.

Toto ochorenie postihuje cievy a nervy dolných končatín, čo často vedie ku vzniku vredov a rán. Diabetikom v pokročilom štádiu sa nedostatočne prekrvujú dolné končatiny, čím sú náchylnejšie k poraneniam, zle sa hoja, čo komplikuje liečbu. Podľa zverejnených údajov príde na Slovensku v dôsledku tejto diagnózy k amputáciám dolných končatín až u 4000 pacientov.

Pacienti môžu predísť amputácii

V súčasnosti existuje niekoľko možných liečebných metód, ktoré sa snažia diabetickým pacientom pomôcť a predísť amputáciám. Jednou z nich je aj liečba diabetickej nohy pomocou kmeňových buniek, ktorú začína realizovať spoločnosť Blue Horizon International v nemocnici v Malackách. Liečba prebieha na základe ročnej štúdie realizovanej u piatich pacientov, ktorí trpeli neuropatickými vredmi pri ťažkej forme cukrovky. Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa aplikovali pacientom s viacročnými defektmi na nohách. „Primárnym cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť bezpečnosť mezenchymálnych kmeňových buniek získaných z pupočníkovej krvi pre pacientov s diabetickými vredmi. Sekundárnym cieľom zas zachytiť účinnosť týchto buniek v liečbe diabetických ulcerácií,“ hovorí MUDr. Jozef Lang z nemocnice v Malackách, ktorý výskum realizoval.



Zdroj foto: Nemocnica Malacky

Kmeňové bunky pomáhajú v liečbe diabetických rán

Pacienti dostali dve aplikácie s kmeňovými bunkami vo forme niekoľkých injekcií do rany a do bezprostredného okolia rany. Interval medzi podaniami bol jeden týždeň. „Mechanizmus účinku týchto buniek spočíva v tom, že priamo tlmia zápalové reakcie znížením sekrécie pro-zápalových cytokínov a zároveň zvyšujú produkciu protizápalových cytokínov. Tieto protizápalové vlastnosti ich robia obzvlášť prospešnými pre chronické rany urýchlením procesu hojenia rany cez štádium chronického zápalu do ďalšieho štádia hojenia.

V súčasnosti sa uznáva aj antimikrobiálna aktivita mezenchymálnych kmeňových buniek. Okrem toho vylučujú niekoľko rastových faktorov, čiže tieto bunky podporujú množenie väzivového tkaniva kože (t. j. novotvorbu kože), novotvorbu ciev a ukladanie kolagénu, ktorý je základnou stavebnou hmotou spojovacích tkanív,“ spresňuje MUDr. Jozef Lang.



Po roku. Zdroj foto: Nemocnica Malacky

Sledovanie pacientov prebiehalo jeden rok a keďže sa potvrdilo, že ide o účinnú metódu v liečbe týchto ťažko hojacich sa rán s vysokým biologickým potenciálom, nemocnica v Malackách sa rozhodla pokračovať v liečbe diabetickej nohy aj naďalej. Zatiaľ je možné podstúpiť aplikáciu len ako samoplatca, nie je dostupná úhrada zo zdravotného poistenia. Celkový čas strávený v nemocnici je približne týždeň. Vzhľadom na diagnózu je však potrebné, aby pacienti aj po aplikácii kmeňových buniek prísne dodržiavali životosprávu a odporučený liečebný režim.

