Poruchu prehĺtania neignorujte! Hlási sa ňou problém v mozgu, ale i rakovina

Keď neviete prehltnúť požutý zemiak, asi vám nenapadne, že o vašom ďalšom osude možno rozhodujú minúty.

Každý, kto mal niekedy poriadne zapálené hrdlo, vie precítiť problém s prehĺtaním. „Poruchy prehĺtania majú spoločný názov dysfágia. Bolestivé prehĺtanie sa označuje ako odynofágia,“ hovorí ORL lekár MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., že problém nemusí vždy bolieť. Za komplikovaným prehĺtaním môžu byť podľa lekára zápaly hltana i hrtanovej príchlopky, porucha slinných žliaz, rázštepy pery a podnebia alebo zúženie hltacích ciest.

„S prehĺtaním mávajú problém aj pacienti po tracheotómii – chirurgickom zákroku, pri ktorom sa vytvorí dočasný alebo trvalý otvor na priedušnici, tiež po operácii štítnej žľazy, poleptaní, ale aj pri rakovine a jej liečbe,“ vymenúva ORL lekár. Ak je za problémom len zápal a ten sa vylieči, jedlo a nápoje si opäť vychutnáte. Rázštepy sa dajú operovať a pri menšej tvorbe slín niekedy stačí viacej piť. No ak je problém inde...

Problém v mozgu

Neurológ myslí najprv na amyotrofickú laterálnu sklerózu, myasténiu a mozgovú príhodu. „To sú tri najčastejšie neurologické ochorenia, pri ktorých sa objavuje porucha prehĺtania. Menej často môže sprevádzať aj Parkinsonovu chorobu, Guillainov-Barrého syndróm, roztrúsenú sklerózu, dystóniu, ochorenia svalov a tumory centrálneho nervového systému,“ vymenúva neurologička MUDr. Zuzana Karnasová Dobšovičová, podľa ktorej je nevyhnutné ísť čo najskôr k lekárovi. „Môže totiž ísť o závažný problém, keď o vašom ďalšom osude rozhodujú minúty,“ zdôrazňuje.

Kde to stojí

Dôležitá je anamnéza. Lekár sa vás opýta, ako porucha prehĺtania nastala. „Či to bolo náhle, alebo sa to vyvíjalo dlhšie, či máte aj iné príznaky, napríklad bolesti, poruchy reči alebo problémy s dýchaním. Mali by ste vedieť opísať, či je problém v ústach, alebo nižšie. Dôležitou informáciou je aj to, či sa tekutiny a strava vracajú po prehltnutí do ústnej dutiny a či máte problém s tuhou stravou, alebo aj s tekutinami,“ hovorí neurologička.

Tieto informácie lekára pri diagnóze nasmerujú. Pomôže i vek. Medzi dvadsiatkou a štyridsiatkou je najčastejšia skleróza multiplex, u ľudí nad sedemdesiat rokov je to mozgová mŕtvica, myasténia gravis sa objavuje u žien medzi dvadsiatym a tridsiatym rokom, u mužov medzi päťdesiatkou a šesťdesiatkou. U novorodencov bez rázštepov, ktorí sú narodených včas, sa predpokladá detská mozgová obrna.

Dobrú chuť!

Liečba a vyhliadky závisia od základného ochorenia. „Ľudia po mozgových príhodách sa môžu veľmi rýchlo a rapídne zlepšiť, ak nasleduje včasná správna terapia a rehabilitácia. Porucha prehĺtania sa u nich neraz aj celkom stratí. Ak nastanú problémy pri roztrúsenej skleróze, po rýchlej a správnej liečbe, môže porucha prehĺtania tiež vymiznúť alebo sa aspoň rapídne zlepší,“ hovorí neurologička o tých šťastnejších prípadoch. Iné to je pri neurodegeneratívnych ochoreniach. „Napríklad pri amyotrofickej laterálnej skleróze dokážeme priebeh ochorenia len spomaliť, pacienta psychicky podporiť a naučiť ho prijímať stravu a tekutiny inak,“ hovorí Zuzana Karnasová Dobšovičová o možnosti podávania umelej výživy.

Po liečbe rakoviny

Ak je na vine rakovina, problémy môže spôsobiť samotný nádor, ktorý prekáža v tráviacej trubici. „Najskôr býva problém s príjmom tuhej stravy, neskôr aj tekutej,“ konkretizuje MUDr. Miroslava Malejčíková. Onkologická liečba vás však problému zbaviť nemusí, dokonca ho môže spustiť.

„Objavuje sa ako nežia- zubná protéza. duci účinok operácie, chemoterapie i rádioterapie. Po operácii môžu vzniknúť nezhubné zúženia tráviacej trubice pri hojení rán. Po chemoterapii a rádioterapii sa zase môže objaviť bakteriálny alebo hubový zápal, tvoria sa afty, ktoré prehĺtanie sťažia. Problémom je aj znížená tvorba slín. Po ukončení liečby však väčšina ťažkostí odznie. Málokedy prechádzajú do chronického štádia,“ hovorí onkologička.

Sliny z chladničky

Ak vám onkologická liečba znížila produkciu slín, skúste ju podporiť žuvačkami a cukríkmi bez cukru. „Ťažkostiam sa dá predchádzať aj naplánovaním liečby – stanovením objemu ožiareného tkaniva a veľkosťou dávky pri rádioterapii. Ak je slín predsa menej, na zvlhčovanie ústnej dutiny sú na trhu tablety a gély s obsahom xylitolu, sorbitolu, mukopolysachridov, vápnika, alantoínu, laktoferínu. Existujú aj umelé sliny pripravené v lekárni, ale ich nevýhodou je, že ich treba skladovať v chladničke,“ konštatuje doktorka Malejčíková. Radí, že dôležité je i zvlhčovanie vzduchu a dodržiavanie pitného režimu.

So sondou v nose

Kým si opäť natrénujete prehĺtanie, dostanete vyživovaciu sondu. Zavedú ju cez nos, nosohltan a pažerák do žalúdka. Slúži len na krátkodobé, maximálne štvortýždňové podávanie umelej výživy. „Výhoda tejto sondy je jednoduché zavedenie, aj to, že sa môže kedykoľvek odstrániť. Pri ochoreniach, kde sa neočakáva rýchle zlepšenie alebo sa predpokladá postupné zhoršovanie, vám zavedieme sondu, ktorej jeden otvor vyúsťuje na bruchu a druhý je v žalúdku. Výživa sa ňou podáva priamo do žalúdka,“ opisuje neurologička Karnasová Dobšovičová enterálnu výživu.

„Podáva sa ‚priemyselne‘ pripravená sondová strava. Ak len potrebujeme obohatiť kalorický a nutričný príjem bežnej kuchynskej diéty, na trhu sú dostupné koncentráty vo forme nápojov, jogurtov alebo džúsov,“ opisuje onkologička Miroslava Malejčíková. Keď sa váš stav zlepší, sondu vám odstránia a miesto vpichu sa rýchlo zahojí.

Rehabilitácia

Pri menej závažných poruchách prehĺtania však sonda nie je potrebná. „Zlepšenie stavu môžete dosiahnuť zmenou stravovania, prípadne zavedením jednoduchých rehabilitačných techník, ako je polohovanie hlavy a krku pri prehĺtaní. U niektorých ľudí sa prehĺtanie zlepší medikamentóznou liečbou. U ďalších jednoduchším, alebo zložitejším chirurgickým výkonom,“ konštatuje neurologička. Pocit hrče v krku, ktorá vám bráni prehĺtať, však môže naznačovať aj psychické príčiny. Objavuje sa pri strese, poznajú to aj alkoholici. Ťažkosti vám však môžu spôsobiť i pokazené zuby, opuchnuté ďasná, reflux či poškodená zubná protéza.

Máte ťažkosti?