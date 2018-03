Prečo vám po transplantácii obličky hrozí dialýza?

Pri výraznom poklese funkcie obličiek je potrebná dialýza alebo transplantácia. Tridsať až štyridsať percent ľudí sa do tohto štádia dostane pre cukrovku.

Dialýza si vyžaduje každý týždeň množstvo hodín, no zachraňuje život.Autor: Shutterstock.com

Dialýza výrazne zasahuje do bežného fungovania pacienta, keďže si musí ísť 3-krát týždenne ľahnúť na 4-5 hodín do nemocnice, kde mu umelá oblička očisťuje krv. Okrem toho musí dodržiavať prísnu diétu a menej piť.

Domáca dialýza

Popri nemocničnej hemodialýze existuje aj zriedkavejšia peritoneálna dialýza, pri ktorej sa krv prečisťuje priamo v tele a v domácom prostredí. Pacient má do brucha voperovaný katéter, cez ktorý si 4-krát za 24 hodín napĺňa brušnú dutinu špeciálnym dialyzačným roztokom, do ktorého sa cez pobrušnicu vylučujú toxíny. Potom sa roztok vypustí. Kým dialýza nahrádza len čistiacu funkciu obličiek, transplantovaná oblička tvorí hormóny a plní metabolickú, regulačnú a ďalšie funkcie. Ak pacient na dialýze zdravotne spĺňa nutné kritériá, môže byť zaradený do transplantačného programu.

Lepší život po transplantácii

Až 75% pacientov po transplantácii obličky je podľa Slovenskej transplantačnej spoločnosti schopných zaradiť sa po operácii do pracovného procesu a dokonca 1 z 50 žien s transplantovanou obličkou vo fertilnom veku otehotnie. Väčšina obličiek je od mŕtvych darcov, v roku 2015 prebehlo 165 takýchto transplantácií, no výnimkou nie sú ani žijúci darcovia, najčastejšie príbuzní pacienta. Takýchto operácií bolo v roku 2015 devätnásť. Čakateľov na transplantáciu obličky však ostávalo stále vyše tristo, pričom niektorí sú do transplantačného programu zaradení opakovane.

Prečo sa transplantácia opakuje?

„Nová“ oblička vydrží len istý čas a postupom rokov sa pacienti vracajú do dialyzačného programu. Po 10 rokoch od transplantácie štatisticky funguje 40 až 50% darovaných obličiek. „Úspešná transplantácia obličky znižuje chorobnosť aj úmrtnosť pacienta v porovnaní s tým, ak by pokračoval v dialýze,“ vraví diabetológ docent MUDr. Emil Martinka. Okrem toho človek získa slobodu pohybu, ktorú pri ustavične sa opakujúcej dialýze nemá. Transplantáciu podstupujú aj malé deti. V roku 2015 bolo u nás 115 detí do 18 rokov s transplantovanou obličkou.

Príznaky zníženej funkcie obličiek

častejšie močenie

pocit únavy

strata chuti do jedla

nevoľnosť

opuchy rúk a nôh

svrbenie alebo tŕpnutie

ospalosť

problémy so sústredením

bledosť

svalové kŕče

