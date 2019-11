Angelina Jolie sa odmietla zmieriť s tým, že v sebe nosí gén rakoviny. Prečo inšpiruje Slovenky?

Stačí mililiter krvi a o 2 týždne viete o svojom dedičstve pravdu. Ako hollywoodska herečka, ktorá odstránením vaječníkov znížila riziko rakoviny prsníka na minimum.

Bol okolo toho poriadny rozruch, keď sa herečka Angelina Jolieová rozhodla pred šiestimi rokmi podstúpiť špecifický zákrok, ktorým upriamila pozornosť na genetické testovanie. Po tom, čo jej diagnostikovali prítomnosť mutácie génu BRCA1, rizikového markera pre rakovinu prsníka, si dala preventívne odstrániť prsné žľazy. Mutáciu génu BRCA1 zdedila po svojej mame, ktorá zomrela na rakovinu vo veku 56 rokov.

Lekári Angeline povedali, že má až 87-percentné riziko vzniku rakoviny prsníka, preto súhlasila s obojstrannou mastektómiou. „Môžem svojim deťom povedať, že sa nemusia báť, že ma stratia pre rakovinu prsníka. Rozhodnutie dať si zobrať prsníky nebolo jednoduché, som však rada, že som to urobila,“ povedala dnes už 44-ročná herečka.

Ťažká voľba

Angelina si tak dala nahradiť prsné žľazy implantátmi, aby minimalizovala riziko rakoviny. Prsami sa to však neskončilo. Dva roky nato sa rozhodla absolvovať ďalší zákrok, dala si odobrať vaječníky, a tým sa dobrovoľne dostala do menopauzy. Dôvodom bolo, že jej vyšetrenia ukázali niektoré zmeny v oblasti vaječníkov, ktoré by mohli viesť k zhubnému nádoru. Angelina nechcela riskovať, na rovnakú diagnózu totiž zomrela jej mama aj ďalšie herečkine príbuzné. „Pripravovala som sa fyzicky i psychicky, diskutovala som o možnostiach s lekármi... Prešla som tým, čo cítia tisícky ďalších žien. Povedala som si, že musím zostať v pokoji a byť silná,“ povedala o ťažkom rozhodovaní slávna matka šiestich detí. Zverejnením svojho príbehu tak chcela povzbudiť ženy s rizikom dedičného karcinómu, aby sa podobného kroku nebáli.

Radikálne riešenie

Za pravdu jej dávajú aj odborníci. Pri zdedení nebezpečných génov, konkrétne mutácie BRCA1 alebo BRCA2, je podľa amerického Národného inštitútu pre rakovinu riziko rakoviny prsníka 65-percentné a riziko karcinómu vaječníkov asi 40-percentné. Tým, že sa Angelina dala testovať a dala si odstrániť prsné žľazy a neskôr i vaječníky, znížila toto riziko na minimum, teda odhadom na päť percent. Nie každá žena má však odvahu podstúpiť také radikálne riešenie. „Dedičné karcinómy sa vyskytujú v rodinách, ktoré sú chorobou postihnuté aj niekoľko generácií. Karcinóm prsníka či vaječníka sa vyskytuje napríklad u dcéry, matky, starej matky mnohokrát vo veľmi mladom veku. Častý výskyt rakoviny v rodine preto zvyšuje pravdepodobnosť, že môže byť dedičná,“ vysvetľuje genetik Michal Konečný.

Dobré vedieť

Preventívne odhalenie génov BRCA1 a BRCA2 môže byť preto podľa odborníka dokonca pozitívna informácia, pretože ide o vysokorizikové poruchy DNA. „Nie je to rozsudok smrti, ale v tomto prípade je dobré o mutácii vedieť, pretože sme o krok pred potenciálnym ochorením. Riziko rakoviny je síce sedemdesiatpercentné, ale stále je tridsať percent žien, ktoré rakovinu nikdy nedostanú,“ dodáva odborník Konečný, ktorý sa mutáciami DNA v diagnostike zaoberá. V prípade pozitívneho výsledku testu na dedičný karcinóm prsníka alebo vaječníkov, nastupujú preventívne opatrenia a plánovanie rodinného života ženy, ak chce mať deti.

„Ak má zdravá žena predpoklad vzniku genetického zhubného ochorenia prsníka, chodí častejšie na preventívne prehliadky a pridáva sa aj vyšetrenie prsníkov magnetickou rezonanciou. Alebo sa rozhodne podstúpiť preventívne odstránenie vaječníkov a prsníkov s následnou rekonštrukciou. Na Západe sú však tieto preventívne chirurgické zákroky určite častejšie ako na Slovensku,“ hovorí klinický onkológ Vladimír Bella. Zároveň však prízvukuje, že v prípade intenzívnejšieho preventívneho programu majú ženy väčšiu istotu, že sa zhubný nádor zistí včas, a teda ašanca na vyliečenie je vysoká.

Mieri aj na mužov

Dva zmutované gény BRCA1 a BRCA2, ktoré prenášajú rovnako ženy aj muži, môže dieťa zdediť s päťdesiatpercentnou pravdepodobnosťou. Kým u žien okrem rakoviny prsníkov spôsobujú nádory vaječníkov a maternice, pre mužov znamenajú zvýšené riziko ochorenia prostaty a hrubého čreva. Nežné pohlavie však ťahá za kratší koniec. Hrozba rakoviny u synov je oveľa nižšia ako u dcér.

Najskôr vaječníky

Žena s pozitívnym testom na dedičný karcinóm prsníka alebo vaječníkov má vždy viacero možností. Okrem preventívnych môže podstúpiť chirurgické zákroky. V prvom rade ide o odstránenie vaječníkov, pretože je dokázané, že ich odobratím sa znižuje riziko rakoviny prsníka až o 90 percent. Je to práve tým, že vaječníky produkujú hormóny, ktoré podporujú rast buniek mliečnej žľazy. Zastavením hormónov produkovaných vaječníkmi sa teda pribrzdí delenie buniek v prsníkoch. Tým sa zároveň zabráni nahromadeniu chýb, ktoré môžu viesť k premene normálnej bunky na nádorovú.

