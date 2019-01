Prekvapivé fakty o imunite: Robíte tieto chyby? Je slabá ako u bábätka

Nielen u detí je výkonnosť imunity na hrane. Komu hrozí kolaps obranyschopnsoti?

Keby ste sa pýtali, kde imunita sídli, nedostanete odpoveď. V tele nemá presnú adresu či presné miesto ako srdce či obličky. Hoci sa jej hovorí aj orgán, ide skôr o súhrn obranných mechanizmov, ktorými sa organizmus bráni proti škodlivým vplyvom zvonka, ale aj nepriateľom zvnútra - napríklad bojuje proti zmeneným bunkám vlastného tela.

„Obrancovia“, ktorí sú súčasťou imunitného systému, sú všade v tele – cirkulujú v krvi a v lymfe, nachádzajú sa vo všetkých orgánoch aj vo všetkých tkanivách. Ak fungujú správne, keď sa nič nedeje, nereagujú. Majú však mechanizmy na rozpoznávanie cudzorodých a nežiaducich látok a organizmov a keď ich zaznamenajú, zasiahnu a sú aktívne, kým „nepriateľ“ neprestane telo ohrozovať.

„Základným stavebným prvkom imunity sú bunky nazvané makrofágy, ktoré pohlcujú cudzorodé objekty a rozpoznávajú a ničia poškodené bunky. Ich počet však kolíše v závislosti od stavu organizmu. Dôležitú úlohu hrá, či sme vyčerpaní, oslabení inou chorobou alebo či sme v noci spali alebo nie,“ vysvetľuje Ing. Adrián Doboly, odborník na imunitu.

Vrodená a získaná

Imunitu máme do nejakej miery vrodenú a istú mieru potrebujeme získať. Novonarodené deti ju majú relatívne slabú a postupne si ju budujú tým, že sa obranný systém organizmu priebežne zoznamuje s jednotlivými mikroorganizmami a vytvára si voči nim odolnosť. Najväčšie zoznamovanie prebieha približne do troch rokov veku, hoci imunita sa ďalej vyvíja až do desiatich rokov.

Dospelý silák

Čisto zo štatistického hľadiska by najsilnejšiu imunitu mal mať dospelý človek, ktorý sa už nevyvíja a dodržiava všetky vyššie spomenuté zásady. Ale! Málokto z nás má vyvážený životný štýl. V rôznych pomeroch a kombináciách buď veľa pracujeme, alebo veľa zaháľame, buď to so športovými aktivitami preháňame, alebo nemáme skoro žiadne. Buď spíme málo, alebo priveľa. A, samozrejme, stresujeme sa. Tým všetkým svoju imunitu oslabujeme, preto je rozumné pomáhať jej v správnom fungovaní správnymi prostriedkami. Bez ohľadu na vek imunitu oslabí a vyčerpá každá choroba. Takže aj po jej prekonaní sa okrem radosti zo zdravia treba sústrediť aj na jej nakopnutie.

Ohrození seniori

S pribúdajúcimi rokmi sa organizmus opotrebováva a klesá aj výkonnosť imunitného systému. Neraz sa stáva, že po 65. roku života je telo človeka rovnako zraniteľné ako u polročného dieťaťa. Neplatí však, že treba imunitu podporovať rovnakým spôsobom. Potrebujete primeraný pravidelný pohyb, spoločnosť ľudí rôzneho veku, oddych, kvalitnú stravu, dostatok spánku a správne doplnky výživy.

Zdravý rozum

Odborníci však varujú pred „prepínaním“ či prílišným stimulovaním imunitného systému. „Pokiaľ nie ste dieťa ani senior a netrpíte žiadnou poruchou imunity, najrozumnejšie je ďalej viesť nastavený životný štýl. Primerane pracovať, oddychovať, športovať, stravovať sa aj obliekať,“ tvrdí Ing. Adrián Doboly. Miernejšie poruchy imunitného systému sa v každom veku dajú ovplyvniť pomocou rôznych látok prírodného pôvodu. Medzi najvýznamnejšie účinné a u nás dostupné prírodné látky patria bakteriálne imunomodulátory (majú podobný princíp účinku ako vakcíny – imunitný systém sa učí bojovať na usmrtených baktériách), biologicky aktívne polysacharidy (výťažky z bunkových stien húb a niektorých rastlín, sem patrí aj beta glukán), probiotiká, prebiotiká, z minerálov najmä zinok a selén a vitamíny A a C.

