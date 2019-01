Prelomili najbežnejší mýtus o autizme. Vedci odhalili dôležité zistenie

Jedna z najčastejších teórií zdá sa neplatí. Medicína sa pri autizme podľa najnovších výskumov mýlila.

Vcítiť sa do cudzej kože môže byť niekedy poriadne náročné, o to viac, ak človek trpí autizmom. Kým doteraz rozšírený názor, že autisti majú ťažkosti s pochopením emócií či empatiou, zdá sa neplatí. Najnovšia štúdia publikovaná v odbornom časopise Autism Research prišla s prelomovým zistením, že aj ľudia s týmto ochorením majú schopnosť rozpoznávať emócie podobne ako ostatní zdraví jedinci.

Odčítajú emócie

Autizmus je vývojová porucha, ktorá sa zvyčajne začne objavovať v predškolskom veku. Medicína doteraz predpokladala, že neurologický stav autistov je prekážkou pre pochopenie komplexných emócií. Najnovší výskum britských špecialistov ukazuje, že ide len o mýtus. Podarilo sa im dokázať, že autisti rozpoznávajú pocity u iných ľudí rovnako, a v niektorých prípadoch dokonca lepšie, ako zdraví ľudia. „Ukázalo sa, že na rozdiel od predchádzajúcich výskumov, ktoré poukázali na ťažkosti autistov so spracovaním zážitkov a empatiou, majú doteraz prehliadané schopnosti pri spracúvaní týchto emócií," hovorí profesorka psychológie Heather Ferguson z britskej University of Kent, ktorá na výskume pracovala.

Pohyb očí

Pomocou najmodernejších metód sledovania očí výskumníci analyzovali desiatky dospelých účastníkov pri čítaní príbehu o osobe, ktorá zažíva rôzne emócie. Text však pozostával z nelogických kombinácií, ako napríklad: „Kúpila si nové topánky, ktoré sa jej veľmi páčili a cítila sa rozčúlená svojim rozhodnutím.” Ide o psychologický koncept nazývaný protichodné myslenie. Tým, že autisti začali čítať príbeh pomalšie, poprípade sa vracali späť k už prečítaným vetám, štúdia dokázala, že sa snažili pochopiť príbeh, ktorý nedával zmysel.

Pocit empatie

Pretože pochopili túžby a činy protagonistu príbehu, väčšina z nich dokázala predpovedať, či charakter postavy cíti ľútosť alebo úľavu. Predchádzajúce štúdie ukázali, že tento druh myslenia môže byť narušený u ľudí s autizmom, ale nové zistenia naznačujú niečo úplne iné. Namiesto toho boli výsledky prekvapivo podobné so zdravými dospelými. Z toho vyplýva, že dospelí s autizmom môžu byť pozoruhodne vnímaví pokiaľ ide o spracovanie emócií, len iným spôsobom.

Rozdielny prístup

Odlišné výsledky obhajujú autori výskumu iným prístupom k sledovaniu spracovania emócií u autistov. Kým doterajšie metódy sa sústredili na to, aby účastníci popísali vlastné emócie a emócie druhých, nový výskum má inú techniku - sleduje reakcie pri čítaní. Pomocou sledovania očí sa autori mohli zapojiť do okamžitej neurologickej reakcie autistických ľudí na emocionálny obsah. Je to užitočná technika, pretože úplne zruší zaujatosť, ktorú by mohli prejaviť pri opise ich chápania emocionálneho stavu inej osoby.

Autori preto naznačujú, že dospelí s autizmom môžu čítať emócie inej osoby správne, ale nie sú schopní ich presne popísať. Inými slovami, predchádzajúce štúdie o protirečivom myslení mohli jednoducho naraziť na to, že autisti nedokázali presne vyjadriť svoj názor a pocit z prečítaného textu.

