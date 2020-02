Pri problémoch s pokožkou skúste olej z konope. Na čo všetko zaberie?

Prípravky s obsahom konope utíšia aj nepríjemné svrbenie citlivej pleti. To však nie je všetko. Nebojte sa, nie sú návykové, ani nemajú neželané účinky. V čom je sila konope?

Okrem vitamínov skupiny B a vitamínov E, A, C obsahuje konope i lecitín či karotenoidy. Podľa odborníkov je však najdôležitejšia prítomnosť kyseliny omega-3 alfa linolenovej a omega-6 gama linolenovej. Skrývajú sa pod skratkou ALA a GLA. Ide o esenciálne nenasýtené mastné kyseliny, ktoré si organizmus nevie vyprodukovať sám. Obidve sa významne podieľajú na posilňovaní stien buniek a celkovej regenerácii organizmu. Vďaka týmto ich vlastnostiam spomaľujú prejavy prirodzeného starnutia.

Odoženie svrbenie

V kozmetickom priemysle sa využíva konopný olej, ktorý obsahuje okolo 80 percent polynenasýtených mastných kyselín. Získava sa z technického konope, ktoré má takmer nulové THC, psychoaktívne účinky teda neprichádzajú do úvahy ani pri vnútornom užívaní. Vedci sledovali vplyv konzumácie dvoch lyžíc konopného oleja na kvalitu pokožky. Po dvadsiatich týždňoch používania sa významne zlepšilo hospodárenie organizmu s vodou, znížily sa jej strata, zlepšili sa prejavy suchej pokožky, zmizlo svrbenie. Lepšie pocity zo svojej kože potvrdili aj pacienti s atopickým ekzémom.

Pomáha citlivej pokožke

Mydlá, šampóny, masážne oleje s obsahom výťažkov z konopných semien využívali už starovekí Rimania, teraz kozmetika zažíva obrodu. Vo všeobecnosti sú telové a pleťové krémy vhodné pre citlivých ľudí so sklonom k alergiám a ekzémom. Môžu za to protizápalové a antibakteriálne účinky konopného oleja. Navyše, konopná bielkovina obsahuje všetky známe aminokyseliny. Nenápadné semienka vďaka nim podporujú funkciu prirodzeného ochranného plášťa pokožky. Keďže konopný olej má schopnosť dezinfikovať, pridáva sa aj do prípravkov určených na boj s akné a nečistou pleťou.

Tip na ošetrenie

Ak vás trápi suchá pleť, vmasírujte si do nej večer po vyčistení pár kvapiek konopného oleja. Svrbí vás celé telo? Nakvapkajte si ho do kúpeľa.

Semienka pre kučeravé vlasy

Vlasové prípravky s obsahom konopného oleja sú ideálne pre suché vlasy, najmä kučeravé. Konce, ktoré sa často lámu, ošetrite konopným olejom. Do dlaní si aplikujte pár kvapiek a jemne nimi prejdite konce vlasov. Vďaka protizápalovému účinku konopného oleja sa využíva aj v šampónoch a tinktúrach, ktoré redukujú prejavov psoriázy či seboroickej dermatitídy na vlasovej pokožke. Voľte čistý konopný olej lisovaný za studena alebo kozmetické prípravky s konopným olejom bez obsahu farbív, konzervačných látok či parfumových zložiek. Tie sú pre citlivú pokožku ideálne.

