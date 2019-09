Príbeh: Pľúca ako na suchý zips. Náhoda prezradila Vladimírovi, prečo nestíha s dychom

Mladý zdravotník si okrem zadýchania nič zvláštne nevšimol. Život mu na ruby obrátilo až rutinné vyšetrenie v práci. Dozvedel sa, že trpí nevyliečiteľnou chorobou.

Život prináša mnohé paradoxy, ako aj v prípade 34-ročného Vladimíra Neckára. Na košickom oddelení ARO sa staral o ľudí s rôznymi ochoreniami. Keďže prichádzali tiež chorí na tuberkulózu, zdravotnícky personál pravidelne podstupoval preventívne vyšetrenia. Jedno z nich bolo pre Vladimíra osudné. „Röntgenologická snímka odhalila zmeny na pľúcach. Mal som len 29 rokov a pľúcnu fibrózu mi objavili vlastne náhodou,“ opisuje povolaním zdravotný brat, ako zistil, že trpí nevyliečiteľnou chorobou.

Sily ubúdali

Vladimír mal šťastie v nešťastí. Rutinné vyšetrenie potvrdilo vážne ochorenie v počiatočnom štádiu, vďaka čomu sa mohol začať skoro liečiť. „Dovtedy som aktívne športoval, venoval som sa najmä behu. Nič nenasvedčovalo tomu, že som vážne chorý. Bol som mladý, na vrchole síl, no tie mi z neznámeho dôvodu ubúdali. Rýchlejšie som sa zadýchal, čo som pripisoval kilám navyše,“ hovorí dnes už otec dvoch dcér, že prvotné príznaky spočiatku prehliadal. Začala ho však znepokojovať nevysvetliteľná únava, bez problémov dokázal prejsť vždy menej a menej schodov. Potom prišlo preventívne vyšetrenie v práci a zrazu všetko dávalo zmysel – jeho pľúca fungovali len na šesťdesiat percent.



Na fotografii Vladimír Neckár (34) Zdroj foto: Agentúra Accelerate

Zjazvuje ich

Vladimírovi pred piatimi rokmi diagnostikovali idiopatickú pľúcnu fibrózu a zaradil sa medzi približne dvesto Slovákov, ktorí túto chorobu majú. Zriedkavé ochorenie spôsobuje postupné zjazvenie pľúc, pri ktorom pľúcne tkanivo zhrubne alebo stvrdne v snahe hojiť sa po opakovanom poškodení.

„Pľúca tak strácajú schopnosť vymieňať kyslík medzi vonkajším prostredím a krvou. A, samozrejme, odovzdávať oxid uhličitý ako odpadový produkt medzi krvou a vonkajším prostredím,“ vysvetľuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pneumológiu a ftizeológiu Marta Hájková. Medzi najčastejšie príznaky pľúcnej fibrózy patrí nevysvetliteľná chronická dýchavica, ktorá sa prejaví u ľudí v pokročilom štádiu ochorenia už po prejdení pár metrov alebo vyjdení niekoľkých schodov.

Šušťanie celofánu

„Na idiopatickú pľúcnu fibrózu môže poukazovať dlhotrvajúci suchý a dráždivý kašeľ, plytké dýchanie, únava, úbytok hmotnosti a paličkovité prsty. Typický je tiež zvuk pri nádychu, ktorý pripomína šušťanie celofánu alebo praskanie ako pri odopínaní suchého zipsu,“ hovorí pľúcny lekár Bohumil Matula z Nitry. Presná príčina tohto ochorenia, ktorým celosvetovo trpia približne tri milióny ľudí, zatiaľ nie je známa. Aj preto sa označuje pojmom idiopatická, čiže vznikla z neznámych príčin. Podľa odborníkov sa však na jej vzniku môžu podieľať viaceré faktory od fajčenia, vplyvov životného prostredia alebo mutácia niektorých génov.

Dobehla minulosť

Ani Vladimír nemá odpoveď na to, prečo prepukla práve u neho. No zdravotnému bratovi, ktorý v súčasnosti robí v arytmologickej ambulancii, predsa len niečo vŕta v hlave. „Za tie roky, čo som bol na oddelení ARO, som bol v kontakte s mnohými pacientmi, ktorí mali pľúcne ochorenia. Pľúcnu fibrózu zväčša vyvolá kombinácia niekoľkých príčin. V mojom prípade to mohli byť rodičia fajčiari, sám som bol isté obdobie fajčiar, a potom prostredie, v ktorom som pracoval,“ priznáva, že vysoký výskyt respiračných patogénov mohol byť spúšťačom nevyliečiteľného ochorenia.

Pravdu sa nikdy nedozvie, no je rád, že sa podarilo chorobu podchytiť v začiatkoch. „Som manžel a otec dvoch dcér, preto sa snažím žiť normálny život napriek tomu, že kapacita mojich pľúc je už na úrovni päťdesiatich percent. Liečba chorobu pribrzdila, no cítim limity,“ priznáva Vladimír.

Horšia než rakovina

Osudy ľudí s idiopatickou pľúcnou fibrózou sú rôzne, od úmrtia do niekoľkých mesiacov po stanovení diagnózy až po niekoľkoročný boj s ochorením. Priemerná dĺžka dožitia je len okolo 3,5 roka. „Ide o jednu z najzávažnejších diagnóz dokonca aj v porovnaní s mnohými onkologickými ochoreniami a s veľmi zlou prognózou, ak sa nelieči,“ vysvetľuje pľúcna odborníčka Marta Hájková potrebu nastavenia správnej liečby. V minulosti sa pľúcna fibróza zbytočne liečila kortikoidmi, ktoré ochorenie ešte zhoršovali a pacienti zomierali skôr ako tí, ktorí ich nemali. Hoci medicína v súčasnosti stále nepozná liek na zastavenie ochorenia, celkom úspešne používa lieky, ktoré jej postup spomalia – antifibrotiká.

Do roku 2014 však nebol žiadny liek. Antifibrotiká priamo zasahujú do procesu zjazvovania tkaniva. Dokážu tiež predísť zjazveniu ďalších zdravých alebo minimálne postihnutých častí pľúc alebo ho spomaliť, preto je dôležité nasadiť liečbu čo najskôr. Dokáže totiž ovplyvniť neskorší vývoj ochorenia. Neliečená pľúcna fibróza spôsobí rôzne komplikácie. „U piatich až desiatich percent pacientov sa objavuje nepredvídateľné zhoršenie stavu, ktoré vyvolali sekundárne komplikácie, napríklad zápal pľúc, srdcové zlyhávanie, pľúcna embólia, pneumotorax. Tieto akútne udalosti môžu byť aj fatálne,“ upozornil pľúcny lekár Bohumil Matula.

Trpí psychika

Pre strácajúcu funkciu pľúc a iné pridružené zdravotné obmedzenia trpí nielen telo, ale aj psychika. Život s takým závažným ochorením, ako je pľúcna fibróza, nie je jednoduchý. Preto je pre chorého dôležitá sociálna a rodinná podpora. Jej nedostatok vedie k viacerým negatívnym emóciám. „Medzi najčastejšie prejavy zlého psychického stavu pacienta patrí úzkosť, strach, depresívna nálada, hnev, beznádej či bezmocnosť. Práve psychická kondícia pacienta je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje jeho prístup k celkovej terapii, zvládanie stresu, ale aj budúceho progresu ochorenia,“ uviedla klinická psychologička Pavla Nôtová.

Ochorenie prináša obmedzenia v spoločenskom živote a zamestnaní, mnohí sa dostanú do zložitej sociálnej situácie. Pred tromi rokmi vzniklo združenie Nádej pre pľúca, ktoré ľuďom s pľúcnou fibrózou ponúka aktuálne informácie o ochorení, podporuje rodiny v neľahkom boji a pomoc poskytuje aj vo forme online sociálno-právnej a psychologickej poradne.

Viete, že:

Idiopatická pľúcna fibróza je zriedkavé chronické ochorenie. Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí starších ako 55 rokov, ale ak má genetický pôvod, môže sa objaviť aj u mladších. Presná príčina ochorenia, pri ktorom sa pľúcne tkanivo zjazví, zhrubne alebo stvrdne v snahe hojiť sa po opakovanom poškodení, nie je zatiaľ známa. Pľúcna fibróza je smrteľná, ale od roku 2014 existujú lieky – antifibrotiká, ktoré dokážu poškodenie pľúc spomaliť. V krajných prípadoch je riešením transplantácia pľúc.

Máte príznaky?

suchý a dráždivý kašeľ

chronická dýchavica

plytké dýchanie

únava a slabosť

úbytok hmotnosti

bolesť svalov a kĺbov

paličkovité prsty

