Príbehy troch slovenských anjelov. Aj vy poznáte statočných záchrancov?

Niet väčšieho činu. V máji sa dozvieme mená ďalších záchrancov životov. Poznáte niekoho, kto by mal hrdo stáť medzi nimi?

„Život máme len jeden. Medzi nami sú ľudia, ktorí neváhajú riskovať ten svoj, aby pomohli inému. Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto zachránil iného človeka, prípadne pomohol pri jeho záchrane, dajte nám o ňom vedieť,“ vyzýva Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Medaily odovzdáva Červený kríž pravidelne už od roku 2000, celkovo ich doteraz udelil 56. My všetci by sme si mali uvedomovať potrebu ovládania prvej pomoci. Základ je nepodlahnúť panike. Čistá hlava, emócie bokom a rýchla akcia. V minulom roku boli ocenení traja hrdinovia:

Pasažieri s anjelskými krídlami

Jakub Medveď a Martin Ďurica cestovali vlakom na súťaž v prvej pomoci do Nových Zámkov. Na železničnom priecestí bez svetelnej signalizácie a závor vlak narazil do osobného auta. Predok auta bol stlačený a motor auta natlačený na strane spolujazdca. Vodič pri náraze svojou váhou zlomil opierku svojho sedadla a bol prevesený dozadu na sedadlo spolujazdca.

Všetci sa ho báli čo i len dotknúť. Vodič miestami chrčal, no nevnímal a nekomunikoval, len sem-tam otvoril oči, hýbal rukami a odtláčal Jakubove ruky držiace mu krk. Tréner prvej pomoci Jakub a Martin, absolvent 33-hodinového kurzu prvej pomoci SČK, bez váhania poskytli ťažko ranenému vodičovi prvú pomoc a zabezpečovali situáciu do príchodu hasičov a záchrannej služby.

Vrátila mu darovaný život

Treťou ocenenou sa stala statočná Katarína Ozymiová z Trnavy. Život zachránila svojmu otcovi V neskorých večerných hodinách si náhodne všimla jeho zlé dýchanie. Bez predchádzajúcich príznakov dostal náhlu zástavu srdca. Katarína nepodľahla panike a ihneď telefonicky kontaktovala záchrannú službu. Okamžite vedela rozlíšiť, že otcove dýchanie nie je obyčajné „spomalené" dýchanie, ale sú to posledné výdychy a jeho srdce prestalo biť.

Otca podľa telefonických pokynov resuscitovala približne 7 minút až do príchodu záchranárov, ktorí otca prebrali a začali s profesionálnym oživovaním s úspešným koncom a odvozom do nemocnice. Resuscitácia je náročná fyzicky, no najmä psychicky, vďaka duchaprítomnosti Katky Ozimyovej bol zachránený ľudský život.

Aj vy niekoho poznáte?

Medaily za záchranu života bude Slovenský Červený kríž opätovne rozdávať aj v tomto roku. Neváhajte a nominujte ľudí, ktorí sa v uplynulom roku podieľali na záchrane iného človeka. Návrhy na ocenenie mátre možnosť poslať do 15. marca 2018 prostredníctvom formulára na stránke SČK.

Vyplnený formulár „Návrh na udelenie vyznamenania Medaila Slovenského Červeného kríža za záchranu života“ môžete zaslať e-mailom na redcross@redcross.sk, prípadne poštou na adresu Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava.