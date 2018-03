V sobotu nastúpte do Sluchobusu! Mamičky, s deťmi nechýbajte!

Príďte si dať bezplatne vyšetriť sluch! Deti majú prednosť. Starostlivosť o ich sluch počas prvých mesiacov až rokov po narodení ovplyvní celý ich ďalší život.

V sobotu, 3. marca si pripomíname Medzinárodný deň sluchu. Využite aj vy v tento deň možnosť dať si ho bezplatne vyšetriť. Info o podujatí nižšie.

Iniciatíva pramení v občianskom združení Nepočujúce dieťa. Upozorňuje na dôležitosť ranej starostlivosti pre najmenšie deti do štyroch rokov. Ročne sa totiž narodí vyše 200 detí s poruchou sluchu a až 90% z nich do počujúcich rodín, kde s poruchou sluchu nemajú žiadne skúsenosť!

Najväčšiu šancu prekonať následky postihnutia majú deti, ktoré získajú načúvacie prístroje a špeciálno-pedagogickú starostlivosť už od 6 mesiacov veku. Ak sa začne s pomocou neskoro, dieťa sa nemusí naučiť plnohodnotne komunikovať rečou.

„Keď sme sa dozvedeli o tom, že náš syn Maťko nepočuje, bol to šok. Museli sme sa rýchlo zorientovať v téme a vedeli sme, že práve čas je náš najväčší nepriateľ, “ hovorí Ľubica Majtánová zo združenia. „Odo dňa kedy sme pochopili, že Maťko našu reč a mnohé iné zvuky vôbec nepočuje, sa nám totálne zmenil život. Bolo to veľmi náročné obdobie, dostať sa k správnym informáciám, odborníkom a zabezpečiť mu odbornú starostlivosť. My sme mali „šťastie” na odborníkov, mali sme možnosť zakúpiť synovi nákladné kompenzačné pomôcky a poháňala nás silná motivácia pomôcť mu rýchlo aj napriek chýbajúcemu systému podpory,“ pokračuje matka

Len to nepodceniť a všetko bude OK!

Odborný prístup a kvalitná starostlivosť už od prvých mesiacov sú pritom pre budúcnosť detí s poruchou sluchu rozhodujúce. Mozog dieťaťa potrebuje prístup k zvukovým informáciám a hlavne k reči už od narodenia. Čím skôr sa podarí vytvoriť komunikačný kanál u dieťaťa s poruchou sluchu, tým väčšie sú jeho šance na úspech.



Foto: Shutterstock.com

Svetlo nádeje do ich budúcnosti

Väčšina z týchto detí má v dnešnom svete šancu vrátiť sa späť do sveta zvukov – môžu rozumieť, rozprávať a žiť počujúci život. Mnohé navštevujú bežné školy a pri niektorých ani nespozorujete, že trpia poruchou sluchu, až kým si nevšimnete nenápadné prístroje skryté za ušami. Neskôr majú vďaka porozumeniu reči možnosť študovať na vysokých školách a pracovať s minimálnymi obmedzeniami. O tom všetkom však rozhoduje spomínaná včasná starostlivosť.

Maťko žije plnohodnotne

„Náš Maťko sa vďaka včasne poskytnutej pomoci naučil krásne hovoriť, rozumieť reči ostatných bez odzerania a môže vďaka tomu chodiť do integrovanej škôlky s počujúcimi deťmi. Naša osobná skúsenosť nás tak doviedla k pomoci ostatným, keď sme v roku 2015 založili OZ Nepočujúce dieťa. Zistili sme, že mnoho rodín v podobnej situácii ako my, potrebnú pomoc nenašlo včas,“ dodáva Ľubica Majtánová.

Toto by ste o sluchu mali vedieť. Príďte do OC!

„Znepokojivým faktom je, že mnohé ľahké až stredne-ťažké poruchy sluchu rodiny zistia pri nástupe ich detí do školy a problémoch s porozumením v kolektíve. Vieme, že v škole je každé slovo dôležité a preto sme sa rozhodli zabezpečiť bezplatné vyšetrenie sluchu lekárom počas podujatia 3.3. v Eurovea.”

V čase od 15:00 – 18:00 budete mať príležitosť získať aj ďalšie dôležité informácie z oblasti starostlivosti o sluch, ako aj ranej starostlivosti o deti s poruchou sluchu. Vyšetriť je možné dobre spolupracujúce deti od veku približne 5 rokov. V prípade voľných kapacít môžu vyšetrenie absolvovať aj dospelí. Okrem toho na deti čakajú aj zaujímavé aktivity, vďaka ktorým spoznajú svet detí s poruchou sluchu a tajnú posunkovú reč. Viac info o podujatí TU.

OZ Nepočujúce dieťa založili v roku 2015 rodičia detí s poruchou sluchu. Novým rodinám pomáhajú rýchlo sa zorientovať v novej situácii a podniknúť kľúčové kroky včas. Prevádzkuje vzdelávaco-komunitný portál a online rodičovskú poradňu.

