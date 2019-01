Prijmete po transplantácii orgánu aj chorobu?

S pribúdajúcimi transplantáciami po celom svete sa lekári začali stretávať s novým fenoménom. Príjemca môže od darcu orgánu získať aj inak neprenosné ochorenie.

Žena v kalifornskom San Diegu, ktorá vo veku 68 rokov podstúpila predvlani transplantáciu pľúc, získala „nový“ orgán od 22-ročného mladého darcu. Zotavovala sa dobre a na ďalší deň mala byť prepustená z nemocnice domov. Nečakane sa jej však začalo zle dýchať, cítila ťažobu na hrudi a jej stav sa zhoršil. Čo sa stalo?

Excelentné výkony v boji o život: Máte predstavu, čo všetko je za transplantáciami?

Vyliečená pacienta „chytila“ zdravotný problém od darcu

Lekári boli spočiatku zmätení a nevedeli, čo náhle komplikácie spôsobilo. Prišli na to až po zohľadnení ďalších súvislostí. Žena totiž povedala, že ťažkosti sa objavili po tom, ako sa naraňajkovala. Jej nemocničná porcia obsahovala obsahovala „americkú klasiku“, sendvič s džemom a arašidové maslo. Príznaky jasne nasvedčovali na potravinovú alergickú reakciu, i keď pacientka dovtedy žiadnymi alergiami netrpela.

Najťažšia transplantácia: Životy Slovákov sú v rukách chirurgov v Česku

Alergie prenášajú rôzne orgány

Hoci ide o zriedkavý jav, lekári pripustili, že s podobnou situáciou sa už stretli. Je viacero ľudí, ktorí prežili len vďaka transplantácii niektorého orgánu, no spolu s ním „zdedili“ od ich záchrancu aj alergiu. Prípady prenosu alergií sa vyskytli pri transplantáciách pečene, obličiek, pľúc, kostnej drene, srdca a obličiek.

6 signálov alergie na jedlo. Ste v šoku? Konajte!

Najviac zdokumentovaných prípadov je pri získanej alergii na orechy, no objavila sa aj alergia na ryby, mlieko, vajcia a pšenicu. Po preskúmaní údajov v transplantačnej banke sa potvrdilo, že 22-ročný darca bol skutočne alergik. Ďalšie testy odhalili, že spomínaná žena je alergická tiež na mandle, kešu, kokosové orechy a lieskové oriešky a neostáva jej iné, ako sa týmto pochúťkam vyhýbať.

Príbeh: 9-krát prežil vlastnú smrť. Netuší, kedy sa mu srdce zastaví opäť

Možno sa z toho časom dostane

Alergické reakcie sa vyskytujú vtedy, keď imunitné bunky reagujú nadmerne na niečo, čo považujú za nebezpečenstvo pre telo. Odborníci predpokladajú, že počas transplantácie sa bunky z tela darcu, ktoré prehnane reagovali na arašidy a ďalšie orechy, dostali do tela príjemkyne a tam majú rovnaký účinok. Žena teda alergiu na staré kolená „zdedila“ po svojom záchrancovi. Lekári si ale nie sú istí, či bude alergia u nej trvať po zvyšok života, alebo sa jej vlastný imunitný systém vráti časom do normálu. Zatiaľ však pre istotu nosí so sebou adrenalínové pero pre prípad silnej alergickej reakcie.

O tomto prípade informoval časopis Transplantation Proceedings.

Nemala maternicu a predsa porodila. Jej bábätko je svetový unikát