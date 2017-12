Príznaky mozgovej príhody podceňujeme. Neurológ radí, ako jej predísť

To, či vám cievna mozgová príhoda život len poznačí, alebo úplne zničí, závisí od toho, ako rýchlo dostanete liečbu, hovorí profesorka neurológie MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO.

Vaše okolie môže ťažkosti spozorovať na základe poruchy reči, sťaženom rozprávaní alebo nerovnomernom rozšírení zreníc. Medzi hlavné príznaky patrí náhla slabosť, tŕpnutie až necitlivosť časti tváre, nohy, ruky, prípadne celej polovice tela. Skôr býva postihnuté drobné svalstvo než veľké.

Búšiace srdce môže znamenať zamilovanosť, ale aj riziko smrti!

Prečo Slováci podceňujú príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody a prichádzajú k lekárovi neskoro?

Nie sú to len Slováci. S podobným problémom sa stretávajú aj kolegovia v iných krajinách. Preto je potrebné zlepšiť osvetu v tejto oblasti a hlavne zdôrazniť, že náhla cievna mozgová príhoda je rovnako vážny stav ako srdcový infarkt, ktorého sa ľudia obávajú viac.

Vaše príbehy:

Skutočne je čas taký rozhodujúci?

Absolútne! Čas limituje podanie akútnej liečby, ale je dokázané a vidíme to aj v každodennej praxi, že čím skôr podáme pacientovi liečbu, tým lepší je jeho výsledný stav. Nejde len o to, aby pacient prežil, ale aby prežil s čo najmenšími, ideálne žiadnymi následkami.

O akých následkoch sa bavíme?

Pacient pri cievnej mozgovej príhode môže ochrnúť na polovicu tela, mať poruchu reči či zraku, problémy s prehĺtaním a tieto pri včasnej liečbe môžu ustúpiť alebo úplne vymiznúť. Ale môžu aj zostať a byť príčinou invalidizácie pacienta.

Aké sú možnosti liečby?

V súčasnosti máme dve základné možnosti. Ich cieľom je čo najskôr obnoviť cirkuláciu krvi v mozgových cievach. Prvá možnosť je vnútrožilové podanie lieku, ktorý zrazeninu rozpustí, intravenózna trombolýza. Keď je však cieva uzavretá, treba zrazeninu vybrať. Ide o mechanickú trombektómiu, ktorá niekedy môže byť aj prvou voľbou.

Len od rýchlosti podanej liečby závisí, či bude mať pacient následky a aké?

Závisí to najmä od toho, ako rýchlo dostane liečbu, no aj od jeho celkového zdravotného stavu. Veľmi dôležitá je aj nasledujúca starostlivosť, ktorá pozostáva zo včasného začatia a dostatočnej dĺžky rehabilitácie, v rámci ktorej sa pacienti učia znovu chodiť či vykonávať jemné pohyby rúk, ktoré im umožnia vrátiť sa do každodenného života. Ďalej sem zaraďujeme logopedické cvičenia pri poruchách reči a u niektorých pacientov liečbu depresie, ktorá môže byť následkom cievnej mozgovej príhody.

Dokážu pacientovi pomôcť v každej nemocnici?

Je vypracovaná sieť nemocníc, ktoré dokážu zabezpečiť manažment akútnej cievnej mozgovej príhody vrátane podania liečby na rozpúšťanie zrazenín a sieť špecializovaných zdravotníckych zariadení, ktoré súčasne alebo výhradne vedia odstrániť krvnú zrazeninu.

Viac: Konajte rýchlo, sanitka vás vezme do týchto nemocníc

Ako to bude vyzerať v praxi?

Pri podozrení treba čo najskôr volať ambulanciu Záchrannej zdravotnej služby na číslo 155. Tá na základe informácií z aplikácie identifikuje najbližšie zdravotnícke zariadenie poskytujúce intravenóznu trombolýzu, kde po rýchlej diagnostike začnú liečbu a pri potvrdení uzavretia veľkej cievy urýchlene prevezú pacienta do zdravotníckeho zariadenia vykonávajúceho mechanickú trombektómiu. Rezervy máme ešte z hľadiska počtu zariadení a dĺžky rehabilitácie.

Čo môže pre seba urobiť samotný pacient?

Po akútnej liečbe nasleduje sekundárna prevencia, teda užívanie liekov, ktoré majú zabrániť opakovaniu cievnej mozgovej príhody. Často by mohli predísť už prvej príhode, a to dôslednou liečbou rizikových faktorov, ako sú vysoký tlak, cukrovka, porucha metabolizmu tukov či fibrilácia predsiení. V každodennom živote sa však často stretávame s tým, že pacient, hoci vie o týchto ochoreniach, lieky pravidelne neužíva, nedodržiava životosprávu, priberá na hmotnosti. Ľudia sa nevenujú fyzickým aktivitám.

Pomáha aplikácia

Dobrá správa pre všetkých! Na Slovensku je 43 zdravotníckych zariadení, ktoré dokážu nepretržite rozpustiť krvnú zrazeninu, vykonať vyšetrenie CT-Angio a 8 pracovísk schopných zrazeninu odstrániť. Záchranná zdravotná služba vďaka mobilnej aplikácii vie, kam má pacientov pri akútnom infarkte myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhode odviezť.

„Očakávame, že čas od stanovenia diagnózy po odborné vyšetrenie a nevyhnutný zákrok sa výrazne skráti a minimalizujú sa časové straty. Postupne sa pripájajú všetky zainteresované zložky. V priebehu októbra sa proces pripájania ukončí,“ informuje Tomáš Kuča z ministerstva zdravotníctva.

Mozgová príhoda