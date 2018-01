Problémy s kĺbmi? Chrupavky pomôže liečiť nový slovenský vynález

Na východe Slovenska vyvinuli nový materiál na opravu chorých chrupaviek.

Úrazom, opakovaným športovým alebo pracovným preťažovaním, zlými pohybovými návykmi, chorobou či nadváhou poškodená chrupavka je problém približne desiatich percent populácie. Vo veku nad 60 rokov sa vyskytuje u vyše 50 percent ľudí. Ochorenia a poškodenia kĺbovej chrupavky patria k najčastejším diagnózam, s ktorými sa lekári v ortopédii a traumatológii stretávajú.

Netoxický k telu

Na regeneráciu chrupavky v Košiciach vyvinuli originálny biomateriál. Je nový svojím zložením aj spôsobom prípravy. Ide o kompozitný netoxický biomateriál na báze chitosanu. Pri jeho príprave sa nepoužívajú žiadne toxické organické rozpúšťadlá. Detailné zloženie vedci zverejnia, až keď bude chránený patentom. Jeho prelomové vlastnosti však potvrdili pokusy na ovciach o ošípaných. Je tvárny, dá sa ním vyplniť akýkoľvek defekt chrupavky a priľahlej kosti, nie je obmedzený rozmermi defektu. Poškodenie sa zahojí novou chrupavkou, takmer úplne zhodnou s pôvodnou, imunitné bunky pokusných zvierat implantát neodmietli.

Jeden namiesto dvoch

Jedinečnosť metódy spočíva aj v chirurgickom ošetrení poškodenej, alebo zranenej chrupavky počas jedného operačného výkonu. „Na rozdiel od doterajších dvoch, ktoré musia nasledovať tesne za sebou,“ priblížil potenciálny medicínsky prínos ortopéd MUDr. Marek Tomčo zo Železničnej nemocnice v Košiciach.

Aj podľa MUDr. Maroša Vargu, ktorý je vedúcim lekárom Športartrocentra v Nemocnici Košice-Šaca, môže nový bioimplantát priniesť nezanedbateľný profit. „Naším cieľom je čo najskôr zaradiť materiál do klinickej štúdie už v humánnej medicíne a stanoviť zhody s výsledkami experimentu,“ vyhlásil lekár. V optimálnom prípade do poldruha roka by mohli mať definitívne výsledky histológie a klinické výsledky stavu pacientov. „Ak budú zhodné s experimentom na zvieratách, veríme v jeho maximálnu využiteľnosť pri riešením poškodení chrupavky a subchondrálnej kosti v humánnej medicíne,“ povedal Varga, hoci na ďalšie pokračovanie experimentov potrebujú získať zdroje z EÚ.

