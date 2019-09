Prudké zmeny jesenného počasia môžu vyvolať búrku v mozgu. Ohrození sme všetci

Trpelo a dodnes ňou trpí mnoho slávnych, nadaných a múdrych ľudí. Choroba, ktorej názov je odvodený z gréckeho slova záchvat. Epilepsia, záchvatové ochorenie mozgu.

Fyzik Isaac Newton, chemik Alfred Nobel, vojvodca Napoleon Bonaparte, spisovatelia Agata Christie, Charles Dickens alebo Fjodor Dostojevskij, speváci Prince či Elton John, tí všetci a milióny ďalších ľudí na svete trpeli či trpia epilepsiou. Podľa štatistík ju má 5 až 10 ľudí z 1000, na Slovensku okolo 60 000. Najčastejšie sa objaví v detstve, ale výnimkou nie je ani prvý záchvat v dospelom či seniorskom veku. Kedykoľvek.

Vedomie stratiť nemusíte

Špecifikovať možno viac než štyridsať druhov a typov epilepsie. Niektoré sú genetické, iné súvisia s traumou a poranením mozgu, príčiny môžu byť tiež chemické, toxické, infekčné a ďalšie, napríklad aj alkohol, výkyvy hladiny cukru či nedostatok spánku. Vždy však ide o dráždenie mozgu. Ak sa v rovnakom čase aktivuje príliš veľa neurónov, dôjde k vzniku záchvatu. Zjednodušene povedané, epileptický výboj je ako blesk, ktorý na určitý čas vyradí z činnosti niektoré mozgové funkcie. Počas tejto „búrky“ nemôžu postihnuté časti mozgu vykonávať svoju bežnú činnosť a človek robí nezvyčajné pohyby – trasie sa, je v kŕči, má neprítomný pohľad, pohybuje nekontrolovane končatinami alebo aj celým telom, môže sa pomočiť alebo upadnúť do bezvedomia. No existujú aj epileptické záchvaty, pri ktorých nie sto „mimo“ ani nestratíte vedomie. Prejavia sa len kmitaním viečok. Záchvat zvykne trvať zopár sekúnd až niekoľko minút.

Príčina sa vždy nezistí, no liečba existuje

Aj okolo vás môže fungovať niekoľko epileptikov, pričom to vôbec netušíte. „Epileptici sú chorí len počas záchvatu, a to je vo väčšine prípadov krátko. Inak sú zdraví. Majú obmedzenia, ktoré súvisia s pravidelným režimom spánku a bdenia, ale nie sú invalidi,“ zdôrazňuje docent MUDr. Vladimír Donath, PhD., prezident Slovenskej ligy proti epilepsii. Príznaky podobné epilepsii môžu sprevádzať aj iné problémy, napríklad spomenuté výkyvy cukru či užitie niektorých liekov. Preto treba pri podozrení na toto ochorenie podstúpiť viaceré vyšetrenia vrátane CT, MR či EEG, aby sa potvrdilo alebo vyvrátilo, že ide o epilepsiu. Asi u polovice pacientov sa nepríde na to, prečo vlastne túto chorobu majú. Našťastie, epilepsia je dnes dobre liečiteľná a aj keď sa nedá vyliečiť, dá sa liekmi a dodržiavaním životosprávy držať pod kontrolou.

Dnes večer sa bude problematika epilepsie riešiť aj v televíznom seriáli Sestričky.