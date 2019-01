Psychologička: Vyhorenie nie je len problém zamestnanca. Nie sme roboti!

Je to signál, že na pracovisku treba niečo zmeniť, upozorňuje psychologička Mária Andrášiová.

Celý život pracujete s lekármi, so sestrami a s ťažko chorými pacientmi. Prečo syndrómom vyhorenia trpia často práve zdravotníci, ktorí pomáhajú druhým?

Jedinci náchylní na vyhorenie sú zvyčajne cieľavedomí, vytrvalí, stavajú si vysoké ciele, sú detailisti a perfekcionisti. Majú vysokú potrebu ocenenia a úspechu. Ak sa k tomu pridá preťažovanie, nedostatok personálu, časový stres, zlá organizácia práce, neefektívna vzájomná komunikácia v kombinácii s povahovými rysmi, neuspokojenými potrebami a očakávaniami, riziko sa zvyšuje.

Okrem pracovných povinností sú však dlhodobo vystavovaní veľkej psychickej záťaži. Konfrontácia s utrpením, beznádejou, so zomieraním, smrťou a s pocitmi vlastnej bezmocnosti môže byť ďalšou príčinou vyhorenia. Ako prví upozornili na tento syndróm práve zdravotníci v hospicoch, na onkologických a traumatologických oddeleniach.

Aký je vzťah medzi stresom a vyhorením?

V čase, keď ste vystavení stresu, sa zvyšuje hladina hormónu nadobličiek. To aktivuje mozog, ktorý začína produkovať stresové hormóny adrenalín a noradrenalín. Telo ovláda sympatický nervový systém. Organizmus sa mobilizuje. Zrýchli sa látková premena, pľúca a srdce pracujú intenzívnejšie, zvyšuje sa krvný tlak.

Stresory spôsobujú zníženú imunitu organizmu, jeho obranné možnosti sa vyčerpávajú. Zároveň s telesnými zmenami nastupujú psychické reakcie ako strach, podráždenosť, hnev, agresia. Keď dlhodobo zotrvávate v stresovej záťaži a nepoužívate kompenzačné mechanizmy zvládania stresu, môže sa rozvinúť syndróm vyhorenia.

Ako sa rieši tento problém v zdravotníctve?

Ešte stále iba málo inštitúcií a pracovísk u nás ponúka systematickú pomoc pracovníkom postihnutých vyhorením. Zvyčajne nemajú pre personál pripravený podporný psychologický program, ktorý by im pomohol vyrovnať sa s nahromadenými emóciami a so stresom. Vyhorenie má v konečnom dôsledku vplyv nielen na konkrétneho človeka, ale aj na prácu, ktorú vykonáva. Zvyšuje sa napríklad jeho chybovosť, klesá výkon, zhoršuje sa komunikácia.

V prípade, že vyhorený profesionál si nevie poradiť so syndrómom vyhorenia vlastnými silami, mal by vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra. Zároveň by mal byť jeho problém aj signálom, že na pracovisku treba niečo zmeniť, upraviť a nebrať to ako zlyhanie jednotlivého pracovníka. Dnešná doba je zameraná na výkon, ale starostlivosť o tých, ktorí ho podávajú, nie je zďaleka dostatočná. A to nielen u ľudí z pomáhajúcich profesií.

Máte skúsenosti aj s inými?

Áno. Do mojej poradne opakovane prichádzajú zamestnanci veľkých korporácií, nie zriedka viacerí z jedného pracoviska. To je alarmujúce. Tí, ktorí vyhorením trpia, sa zväčša obávajú obrátiť sa so svojím problémom na zamestnávateľa. Tento trend by sa mal zmeniť. Zamestnanci, nech pracujú v akejkoľvek oblasti, nie sú roboti so samonabíjacími baterkami. Na to, aby mohli podávať dobrý výkon a nevyhoreli, je potrebná súčinnosť jednotlivca a zamestnávateľa. Toto, žiaľ, u nás stále nie je samozrejmé.