Radí odborník: Nohy si držte radšej v teple! Viete prečo?

Radili to naše staré mamy i starí čínski liečitelia a myslí si to aj Martin Lešťan z alergioimunologického centra v Prešove a Sabinove.

Ako vnímate chlad?

Na jednej strane vieme, že postupné otužovanie vplýva na náš organizmus blahodarne. Mám medzi pacientmi veľa ľadových medveďov a sám som si viac ráz vyskúšal pobyt v kryokomore. Každý z nás však má iný stav obranyschopnosti, inú termoreguláciu, iné množstvo hnedého tuku. Napríklad pre pacientov, ktorí trpia chladovou alergiou, majú poruchy štítnej žľazy, ochorenia obličiek, Raynaudovu chorobu či poruchy ciev, môže byť chlad nebezpečný. Nízke teploty vplývajú aj na zvýšenú chorobnosť alergikov, astmatikov a citlivých jedincov, lebo oslabuje lokálnu sliznicovú imunitu. Menší prietok krvi na periférii znamená totiž nižší počet imunitných buniek, ktoré bojujú s infekciou.

Neprehliadnite: Podľahli ste aj vy flankingu? Nový módny trend naozaj odvážnych žien

Čo si myslíte o móde, ktorá núti mladé dievčatá a ženy odhaľovať si členky, kríže, brucho či plecia aj v zime?

Každý rok sa stretávame s novými trendmi nielen v obliekaní, ale aj v stravovaní či športovaní. Niekedy by sa však slečny aj dámy mali skôr držať zdravého rozumu a osvedčených rád starých mám. Tie svojim dcéram radili, aby mali nohy v teple. Upozorňovali ich, že chlad a studené počasie spôsobujú najmä gynekologické problémy či ťažkosti s obličkami a s močovým mechúrom. Aj lekári tradičnej čínskej medicíny pred pár tisíc rokmi tvrdili, že zdravotné problémy idú od studených nôh. Vedeli, že chlad spomaľuje cirkuláciu krvi, takže v končatinách sa jej prietok znižuje, aby sa zachovala teplota jadra. To zase spôsobuje nahromadenie krvi v trupe a zvýšený nápor na obličky. Možno ste si všimli, že pri dlhom pobyte v chlade sa vám chce ísť častejšie na malú potrebu. Nastáva totiž chladová diuréza. Naopak, po následnom pobyte v teple sa telu žiadajú tekutiny a ozve sa smäd.

13 tipov na zohriatie studených nôh. Dvanástku určite skúste

Ako sa teda máme správať v zime?

Ak nie ste vytrénovaní otužilci či fanúšikovia Wima Hofa, holandského extrémneho atléta prezývaného Iceman, ktorý si vie vedome zabezpečiť konštantnú telesnú teplotu i v extrémnych ľadových podmienkach, v ktorých by mala nastať hypotermia, mali by ste viac počúvať prírodu a veriť odkazu predkov. Samozrejme, toto všetko potvrdzujú aj výskumy modernej medicíny. Zimnému obdobiu by ste mali prispôsobiť svoje obliekanie a správanie – noste teplú bavlnenú spodnú bielizeň, dbajte na tepelný komfort nôh, neseďte na studených povrchoch. Chladnému počasiu a zníženému množstvu slnečného svitu by mali zodpovedať aj primerané športové aktivity a, samozrejme, stravovanie. Uprednostnite potraviny, ktoré zahrievajú, napríklad zemiaky, kapustu, koreňovú zeleninu, strukoviny, pite bylinkové čaje. Ja osobne sa síce rád sprchujem studenou vodou, ale v zime predsa len preferujem skôr teplú vírivku či saunovanie. Na druhej strane, ak nemáte zdravotné kontraindikácie, snažte sa primerane otužovať, neprekurovať obydlie a udržiavať nižšiu teplotu v spálni.

Tanier plný zdravia: 4 polievky zaženú príznaky choroby