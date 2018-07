Rakovina prsníka nie je len ženská diagnóza. Ako sa prejavuje u mužov?

U žien ide o najčastejšie zhubné ochorenie, takže mužská rakovina prsníka popri nich takmer zaniká. No vyskytuje sa a bolo by nerozumné ju ignorovať.

Väčšinu mužov ani nenapadne, že by sa ich mohla týkať taká diagnóza ako rakovina prsníka. Viete, ako sa prejavuje a kedy sa radšej zájsť ukázať lekárovi?

Bolestivá hrčka

Ak muža začne bolieť bradavka a prípadne sa mu aj zdurí, je to v tomto prípade ten lepší variant. Najpravdepodobnejšie ide o hormonálne podmienené zdurenie žľazy, ktoré nemá nič spoločné s rakovinou. K takémuto javu zvykne dochádzať zväčša v období dospievania, no postupne sa zväčšené prsia spôsobené hormonálnou búrkou vo vyvíjajúcom sa chlapčenskom organizme zase upravia do normálu.

Druhým obdobím častejšieho výskytu zdurenej prsnej žľazy je andropauza, ktorá prichádza po päťdesiatke. Jasným rozdielom neškodného zdurenia je to, že sa objavuje na oboch mužských prsníkoch.

Nebolestivá hrčka

Na pohmat tuhá spodná časť bradavky, respektíve oblasť blízko bradavky, ktorá naopak nespôsobuje bolesť, môže byť nebezpečnejšia. Ak je útvar akoby zrastený s kožou bradavky, čiže nie je voľný, treba spozornieť. Ďalším varovným znamením je, ak sa zatvrdnutie nachádza len pod či pri jednej bradavke, nie pod oboma, prípadne je bradavka aj vpáčená. Všímať si treba aj prípadný výtok z bradavky, zmenu jej tvaru či vriedky v jej okolí. Kritický vek pre rakovinu prsníka u mužov je stredný a vyšší vek.

Aspoň raz mesačne by ste si pri sprchovaní mali trochu pozornejšie prehmať aj bradavky a ich tesné okolie, čisi nevšimnete nejakú zmenu a zatvrdlinku. Pre istotu.

Vyšetrenie a liečba

S hrčkou pod jednou bradavkou fixovanou na kožu je potrebné určite zájsť k lekárovi. Na diagnostiku sa podobne ako u žien používa ultrazvukové vyšetrenie, prípadne aj mamografia. Zvykne nasledovať biopsia, odobratie tkaniva na rozbor. Podobne ako u žien hrá dôležitú úlohu čas, čím skôr sa prípadný zhubný nádor diagnostikuje a odstráni aj s okolitým tkanivom, tým optimistickejšia je prognóza. Hrozí totiž jeho prerastenie do prsného svalu. O chemoterapii či ožarovaní sa rozhoduje podľa konkrétneho prípadu.

