Rakovinu si odhalíte aj doma. Slovenskí vedci vyvinuli diagnostické TESTY

Tím našich vedcov vyvinul špeciálnu metódu na včasné odhalenie rakoviny. Aj vďaka nej by mohli desivé čísla úmrtnosti na túto zákernú chorobu poklesnúť.

Konkrétne má test alarmovať rakovinu prostaty, na ktorú ročne umiera 350-tisíc ľudí. Lekári ju dnes stanovujú v priemere každému ôsmemu mužovi. Do budúcna sa pripravuje aj diagnostika rakoviny prsníka.

Lacnejšia a presnejšia

Za špeciálnou metódou je Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV. Spolu s výskumným tímom a odborníkmi zo siedmich krajín sveta vyvinul špeciálnu metódu včasnej diagnostiky rakoviny. „Vyvíjame diagnostické kity a domáce testy na skorú diagnostiku a skríning vybraných ochorení. V súčasnosti je to najmä nádorové ochorenie prostaty, neskôr to bude rakovina prsníka. Je to inovatívna, lacnejšia a presnejšia diagnostika. Dopĺňa prvotný, štandardne využívaný skríning u špecialistu - urológa," priblížil Tkáč.

►►► Slovenský vedec šokuje: Obyčajný vitamín ničí bunky rakoviny a väčšine z nás chýba!



Rakovina prostaty. Foto: Shutterstock

Spolu s kolegami z Chemického ústavu SAV vyvinul biočipy, ktoré rozpoznávajú glykokód s využitím nanotechnológií. Celý proces sa približuje k prirodzenému rozpoznávaniu glykánov v prírode. Výskumníci sa momentálne snažia na desiatkach až stovkách vzoriek presne určiť citlivosť a presnosť ich stanovovania.

Maskované mikróby

Glykány sú na informácie bohaté molekuly. Zodpovedajú za uskladnenie a kódovanie „povelov“ v bunke, tak aby bunka zostala. Je teda veľmi dôležité aby sa presne dešifroval kvôli správnemu fungovaniu bunky. Mnohé škodlivé mikróby si vyvinuli veľmi rafinované spôsoby ako tento prelomiť napr. aj ukradnutím glykánovej identity, aby boli dobre maskované. (Zdroj informácií: SAV)

„Lepšie pochopenie týchto procesov môže napomôcť pri vývoji nových prírodných vakcín, či liečiv, alebo vývoji diagnostických zariadení závažných ochorení. Napríklad rakovinové bunky sa líšia od zdravých tým, že majú na povrchu viac sacharidov," vysvetlil Ján Tkáč.



Foto: SAV

Ján Takáč je jediným držiteľom prestížneho ERC grantu na Slovensku. V roku 2012 uspel vo vysokej konkurencii európskych projektov a získal podporu vo výške vyše milióna eur. Počas piatich rokov si okolo seba vybudoval výskumný tím a koncom uplynulého roka založil spolu s Tomášom Bertókom z Chemického ústavu SAV startupovú firmu. „Čaká nás fundraising a jednanie s investormi ohľadom uskutočnenia klinickej validácie a certifikácie," povedal Bertók.

Rakovina