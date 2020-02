Riešite problémy s trávením voľnopredajnými liekmi? Tak pozor, môžu napáchať škody!

Zbehnete si do lekárne po tabletky a búrka v žalúdku je na čas zažehnaná. Prečo zájsť za gastroenterológom a ako sa líšia lieky, ktoré vám predpíše?

Možno sa v tom strácate, ale ak s antacidmi a inhibítormi protónovej pumpy nemáte skúsenosti, pravdepodobne vám ich názvy nič nehovoria. A možno ste už po antacidoch siahli opakovane, len ste si to doteraz neuvedomili. Pritom ich cieľ je rovnaký, oba druhy liekov majú za úlohu znížiť tráviace kyseliny v žalúdku, len na to používajú odlišný postup. Zároveň sa líšia v tom, že kým prvý typ si môžete kúpiť kedykoľvek, druhý vám už musí predpísať lekár. Aké sú ich výhody a nevýhody?

Lákavý efekt

Je to veľmi jednoduché. Preženiete to s jedlom, začne vás páliť záha alebo máte pokazené trávenie – ak si dáte voľnopredajný liek na odstránenie príznakov prekysleného žalúdka, čoskoro bude po probléme. Aspoň to tvrdia reklamy. Pravda je však taká, že hoci sú antacidá veľmi účinné, môžu sa užívať len krátkodobo, neriešia problém a len potláčajú symptómy. „Antacidá sú voľnopredajné lieky, ktoré neutralizujú už vytvorenú žalúdočnú kyselinu. Slúžia na rýchle zmiernenie príležitostného pálenia záhy a porúch trávenia. Obsahujú alkalické ióny, ktoré chemicky neutralizujú žalúdočnú kyselinu, znižujú tak poškodzovanie zažívacieho traktu kyselinou a zmierňujú bolesť,“ hovorí gastroenterológ Igor Šturdík.

Ako lentilky

Odborník pripomína, že tak ako pri iných voľnopredajných liekoch, aj pri antacidách majú ľudia sklony k nadužívaniu. Dôvodom je najmä to, že sú ľahko dostupné a ich efekt je rýchly. „Zvyčajne sa majú užívať sedem až desať dní, ak dovtedy nezaberú, človek by mal vyhľadať pomoc lekára. Produkty s horčíkom môžu spôsobiť hnačku, produkty s obsahom vápnika alebo hliníka zase zápchu a zriedkavo ich dlhodobé užívanie môže spôsobiť obličkové kamene či sa môže zvýšiť riziko vzniku osteoporózy,“ objasňuje gastroenterológ. Antacidá sa od iných blokátorov žalúdočnej kyseliny líšia aj tým, že nezabíjajú baktérie Helicobactera pylori, ktoré spôsobujú väčšinu vredov.

Znížiť prekyslenie

Na liečbu refluxovej choroby sa využívajú lieky, ktoré znižujú tvorbu kyseliny chlorovodíkovej v tráviacom systéme, ide o takzvané inhibítory protónovej pumpy, skrátene PPI. Od antacidov sa líšia tým, že sa vstrebávajú v tenkom čreve a krvnou cestou sa dostanú až k bunkám, ktoré produkujú žalúdočnú kyselinu. Zabraňujú tak jej nadmernej tvorbe, kým antacidá ju neutralizujú až priamo v žalúdku.

Lieky PPI bývajú na predpis, ale niektoré slabšie z tejto skupiny sú tiež voľnopredajné. Hoci sa pri inhibítoroch odporúča dlhodobá liečba, neplatí mýtus, že ich treba brať doživotne. Väčšina pacientov sa totiž obáva, že po vysadení liekov sa príznaky vrátia. Správne nastavená liečba, konzultácia s lekárom a postupné znižovanie dávok umožňujú po istom čase lieky vysadiť alebo ich nahradiť šetrnejšími liekmi.

Rozumné dávkovanie

Bez lekárskeho predpisu by ste nemali užívať antacidá dlhšie ako dva týždne a maximálne trikrát ročne. Lekári majú tieto prípravky predpisovať len cielene a pri preukázanej diagnóze. Dávka by mala byť čo najnižšia a účinok je nutné pravidelne sledovať. Rozhodne sa však neodporúča prestať s užívaním antacíd zo dňa na deň a bez konzultácie s odborníkom.

Zdravá rada

Prehnali ste to s jedlom a cítite ťažobu žalúdočných štiav? Pripravte si nápoj, ktorý upokojí žalúdok a pomôže s trávením. Zamiešajte do pol litra vlažnej vody dve lyžičky sódy bikarbóny a vypite. Jedlá sóda má zásaditý charakter, preto dokáže neutralizovať nahromadenú kyselinu v žalúdku.

