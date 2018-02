Robí vám zabúdanie starosti? 10 vážnych signálov, že to nie je iba stres!

Prečo u niekoho demencia prepukne, u iného nie, odborníkom stále nie je známe.

Demencia patrí medzi závažné duševné poruchy. Do problémov dostáva nielen samotných pacientov, ale aj ich blízkych, na ktorých sú odkázaní postupom času stále viac.

Prvé prejavy

Najčastejšou príčinou demencie je Alzheimerova choroba, degeneratívne ochorenie mozgu. Podľa skúseností lekárov sa počiatočné príznaky často pripisujú starnutiu, stresu alebo depresii. „Problémy s pamäťou netreba bagatelizovať a ak sa k nim pridružia aj ďalšie prejavy, akými sú zmena nálady a správania, je potrebné vyhľadať lekára," radí Jana Blusková zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Hlavným z varovných signálov je zhoršovanie pamäti. Reč a úsudok bývajú postihnuté. Tu je 10 varovných signálov, ktoré zostavila Alzheimerova asociácia:

1. Najprv sa stráca krátkodobá, neskôr aj dlhodobá pamäť

Neviete si z ničoho nič spomenúť, odkiaľ poznáte človeka, ktorí vás pozdravil na ulici? Stále niečo hľadáte alebo sa vám už niekoľkokrát stalo, že ste nedokázali zadať svoj PIN či nadiktovať svoje mobilné číslo? Občas vypadne myšlienka pod návalom povinností a starostí každému z nás, no ak sa to stáva príliš často, pravdepodobne to má súvis s chorobou. Človek s Alzheimerom zabúda hlavne na udalosti, ktoré sa stali nedávno.

2. Zabúdanie predtým bežných a známych činností

Človek s Alzheimerovou chorobou stráca schopnosť navariť správne jedlo, alebo zabúda, že už jedla.

3. Ťažkosti s rečou

Chorý zabúda jednoduché slová alebo ich nahrádza nesprávnymi výrazmi. Tým je reč nezrozumiteľná. Často si pomáha takzvanou slovnou vatou (toto, oné).

4. Dezorientácia

Často sa stane, že postihnutý nedokáže nájsť cestu domov. Nevie povedať, aký je rok, mesiac i deň.

5. Zlý úsudok

Nedochádzajú mu dôsledky počinov. Napríklad to, že s bežným zhoršeným zdravotným stavom, napríklad horúčkou je treba ísť k lekárovi, alebo užiť liek. Taktiež sa môže neprimerane obliecť - v lete kožuch alebo naopak v zime výjde von naľahko.

6. Problémy s abstraktným myslením

Zložitejšie inštrukcie nedokáže splniť. Napríklad vyplniť poštovú poukážku a podobne.

7. Nesprávne umiestňovanie predmetov

Každý občas zabudne, kam dal peňaženku alebo kľúče. Osoba s Alzheimerovou chorobou kladie veci na nevhodné miesta, napr. žehličku do chladničky, prsteň do cukorničky.

8. Zmeny nálady

Nálady sa menia ako na horskej dráhe a bez príčiny. Správanie je nevysvetliteľné.

9. Zmenená osobnosť

Menia sa aj osobnostné črty. Postupne ich nahrádza napríklad podozrievavosť, odmietanie, roztržitosť, či vystrašenosť. Môže sa objaviť ľahostajnosť až apatia.

10. Strata iniciatívy

Človek s Alzheimerovou chorobou je pasívny, vyžaduje neustálu podporu do aktivity.

Linka pomoci: Nie ste v tom sami!

Ak je niekto vo vašej blízkosti zábudlivý, opakovane sa pýta na tie isté veci, prípadne má problémy nájsť správne slová a vy sa obávate, či netrpí demenciou, môžete podľa odporúčania Jany Bluskovej využiť individuálne bezplatné telefonické poradenstvo a skonzultovať stav s odborníkmi. Slovenská Alzheimerova spoločnosť zriadila telefonickú linku, kde sa možno porozprávať o možnostiach prevencie, zdravotníckej a sociálnej pomoci.

Odborníci v poradni sú k dispozícii na čísle 02/62 41 08 85 do konca marca, v pracovné dni v čase od 12.00 do 16.00 h.

Alzheimerova choroba