Rozdielne názory na očkovanie. Čomu reálne (ne)dôverujete? 

Za akých ľudia menia názor na vakcináciu? A kedy jej zo zásad povedia jasné „NIE"?

Z prieskumu verejnej mienky Slovenskej akadémie vied vyplýva, že iba 2,4 % Slovákov úplne odmieta povinné očkovanie. Avšak nedôvera Slovákov narastá, ak sa očkovanie spomína v spojitosti s farmaceutickým priemyslom! „Čísla dôvery v očkovanie sú v podstate vysoko povzbudivé," povedal vedúci ISA SAV Juraj Draxler.

„V poslednom čase sa intenzívne hovorí o náraste významu antivakcinačného hnutia. Ak sa však ľudí celkom neutrálne opýtate na postoj k očkovaniu, skupina ľudí, ktorá ho celkom odmieta, je u nás v skutočnosti veľmi malá," pokračoval v konštatovaní.

Kameň úrazu

Tretina opýtaných podľa neho úplne alebo čiastočne súhlasila s výrokom, že jediný dôvodom existencie povinného očkovania je tlak farmaceutických firiem. Odpor respondentov po takejto otázke dokonca rastie.

Ako ste to mysleli?

O opätovnej otázke na súhlas s očkovaním skupina ľudí, ktorí s ním skôr nesúhlasia, narástla zo 7,6 na 11 %. Skupina „zarytých" odporcov ostala nezmenená. „Odpovede naznačujú, že sotva začnete hovoriť o očkovaní v kontexte mocenského pôsobenia, diskusia sa mení. Ľudia reagujú inak, ako keď sa pýtate neutrálne," povedal Draxler.

Štát musí komunikovať

Informoval, že aj preto sa v inštitúte rozhodli na očkovanie zamerať aj do budúcna a pripraviť sériu výskumných aktivít, ktoré budú hlbšie skúmať názory a reakcie ľudí, pričom výskumníkov zaujíma práve racionalita komunikácie. Ako dodal, diskusia musí byť rozumná. „Teda bez pavedeckého strašenia, ale štát má zároveň povinnosť s verejnosťou efektívne komunikovať, a to je to, k čomu sa budeme snažiť aj v nasledujúcich mesiacoch prispieť," uzavrel Draxler.

Zber dát sa na reprezentatívnej vzorke 1600 respondentov uskutočnil v novembri minulého roka agentúrou MVK.

