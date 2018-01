S ochladením stúpa tlak, hrozia poškodené cievy! Liečite sa?

Čím chladnejšie je vonku, tým viac stúpa krvný tlak. V zime pribúda infarktov. Okrem pravidelného užívania liekov je najvyšší čas upraviť aj jedálny lístok.

To, že si občas nameriate vyšší tlak, nemusí nič znamenať. V priebehu dňa prirodzene kolíše aj celkom zdravým ľuďom. „Súvisí to s fyzickou aktivitou, odpočinkom, so spánkom, psychickým rozpoložením, s príjmom potravy a nápojov, užívaním liekov, hormonálnym cyklom, ale aj s kvalitou tlakomera,“ vymenúva kardiologička Ivana Šoóšová.

Výška krvného tlaku sa mení s každým úderom srdca. „Ak vám opakovane v pokoji nameriame hodnoty krvného tlaku vyššie ako 140/90, považujeme vás za hypertonika – teda človeka s vysokým krvným tlakom,“ hovorí o každom treťom dospelom.

Koľko si dovolíte?

80 % ľudí o svojom probléme netuší a pokojne pije, fajčí, kávičkuje... „Fajčenie skutočne zvyšuje krvný tlak, okrem toho poškodzuje cievne steny a urýchľuje vznik aterosklerózy. Striedma konzumácia alkoholu, teda menej ako 30 gramov denne, neovplyvňuje krvný tlak. Ani dve kávy denne nemajú naň zlý vplyv,“ hovorí lekárka.

Lieky nestačí

Úprava životosprávy však má pri liečbe vysokého krvného tlaku výrazný vplyv. „Často nestačí len zahodiť cigarety, obmedziť soľ a zredukovať hmotnosť,“ prezrádza Ivana Šoóšová. Ak ste dostali už aj lieky, nemáte inú šancu, ako ich pravidelne užívať. Ide vám o život. „Pre zjednodušenie liečby a väčší komfort pacienta sú v súčasnosti k dispozícii viaceré lieky v jednej tablete,“ povzbudzuje kardiologička. Bez úpravy životosprávy však nemusia zaberať tak účinne, ako by mohli.

Neprerušovať!

Ak ste dostali na zníženie krvného tlaku lieky, nikdy neprerušujte liečbu spontánne! „Vynechanie liekov spôsobí nekontrolovane prudký vzostup tlaku. Môže sa to prejaviť až srdcovým infarktom, mozgovou porážkou, vážnym poškodením obličiek či zlyhávaním srdca. Problém je, že vysoký tlak nebolí, a preto pacienti necítia potrebu užívať lieky dlhodobo,“ hovorí lekárka.

Cieľom liečby je dostať krvný tlak pod úroveň 140/90 milimetrov ortuťového stĺpca. V Spojených štátoch amerických vďaka účinnej liečbe hypertenzie zomiera na mozgovú mŕtvicu o polovicu menej ľudí a viac ako o tretinu klesla úmrtnosť na srdcový infarkt.

Čo vám tlak zničí?

Vysoký krvný tlak poškodzuje cievy v celom tele a tým zhoršuje aj prekrvenie orgánov a narúša ich činnosť.

Najčastejšie poškodí:

srdce,

mozog,

obličky,

oči,

dolné končatiny,

tráviace ústrojenstvo.

Skrytá soľ

Pri sledovaní soli v potravinách sa nespoliehajte len na svoje chuťové poháriky. Prirodzene sa nachádza takmer všade, a to aj v mlieku, mäse, rybách či v zelenine. Oveľa viac jej je v spracovaných potravinách, v chlebe, mliečnych výrobkoch, v konzervovanej zelenine, bujónových kockách. Ukrýva sa aj v kyslej kapuste, šunke, saláme a klobáskach. Aj do koláčov sa bežne pridáva štipka soli!

