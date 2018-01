Šál dokáže zabrániť astmatickému záchvatu. Naozaj to funguje!

Pomysleli by ste si, že vám život môže zachrániť taká maličkosť ako šál či šatka, ak si ich natiahnete cez nos?

Mrazivé počasie ohrozuje astmatikov doslova na živote. Britskí lekári však zistili, že záchrancom môže byť obyšajný šál.

Zima spôsobuje kŕčovitý sťah priedušiek

Ak sa astmatik nadýchne veľmi chladného vzduchu, spôsobí to v jeho pľúcach kŕčovité stiahnutie dýchacích ciest. No ak vzduch najprv prejde vrstvou látky, čiastočne sa pred vstupom do pľúc zahreje. Tým sa riziko kŕču a astmatického záchvatu výrazne znižuje. V Británii sa vďaka tomuto zisteniu spustila kampaň s odkazom - šál ti môže zachrániť život. Beží už tretí rok a podľa lekárov je veľmi užitočná.

Šírte šálové posolstvo

Vedúci organizácie Asthma UK, Dr. Andy Whittamore vraví: „Väčšina ľudí nedbá na to, že v noci sa počasie výrazne ochladí. Ale pre mnohých ľudí s astmou môže byť vtedy pobyt vonku život ohrozujúci. Ak žijete v oblasti sveta, kde sa chladu jednoducho nemôžete vyhnúť, spravte úplne jednoduchú vec - obkrúťte si šál okolo nosa a úst. Tak si dokážete ohriať vzduch skôr, ako ho vdýchnete. " Vyzval preto všetkých astmatikov aj tých, čo nejakého astmatika poznajú, aby zdieľali posolstvo, že niečo také obyčajné, ako šál či šatka môže zachrániť život.

Naozaj to funguje

Každý astmatik veľmi dobre vie, aký desivý je to pocit, keď sa nemôže poriadne nadýchnuť. „Mne dokázalo vyvolať astmatický záchvat aj ranné prebehnutie od domu k autu," vraví silná astmatička Debbie (58), ktorú astma trápi už 30 rokov. A dodáva, že vďaka kampani o použití šálu má v zime so svojou chorobou menej starostí.

