Seknuté kríže potrebujú pokoj. Správne sa uložte a skúste overenú pomoc

Potrebujete rýchlu úľavu. Vyskúšajte, čo radia lekári. Ak nezaberie, návštevu odborníka neodkladajte.

Seknutie je obranný reflex. Chrbticu má chrániť pred vážnejším poškodením. Každý kĺb má istý rozsah pohyblivosti. Ak ho prekročíte, napríklad sa viac vytočíte, sekne vás. Stane sa to preto, lebo niektoré preťažené a lenivé svaly nezastavili extrémny pohyb kĺbov v správnom čase. Zdravé svalstvo by ho stoplo skôr, než by ste si stihli ublížiť.

Vystrite sa!

„Krk a kríže sú najzraniteľnejšie oblasti chrbtice a často sa zablokujú. Spôsobia to zle nastavené svaly alebo kĺbové plôšky,“ vysvetľuje fyzioterapeutka Mgr. Daniela Biščová. „Najlepšou prevenciou nielen seknutí, ale i bolestí celej chrbtice je správne držanie tela. Pri sedení, chôdzi, žehlení, jednoducho vždy a všade. Druhou dôležitou vecou je správne sedenie a treťou funkčné svaly – majú byť elastické a silné zároveň,“ prízvukuje odborníčka.

Uľaví sa vám

Nič nerobte, nešoférujte, aspoň dva dni zabudnite na akýkoľvek pohyb. Vezmite si analgetikum a na problémový úsek si aplikujte suché teplo. Zaujmite úľavovú polohu, bolesti budú omnoho slabšie. Ľahnite si na chrbát, potrebná je tvrdšia podložka. Pod dolné končatiny si uložte niekoľko vankúšov alebo škatuľu tak, aby trup s kolenami zvieral pravý uhol. Ak sa ťažkosti nezmiernia, musíte k lekárovi.

Domáci terapeut

Je ním vlastný dych. Pomaly dýchajte do krížov, dôkladne preciťujte a postupujte hore, boľavé miesta si tak zvnútra premasírujete. Stačia dve minúty každé dve hodiny.

Zdravý tip

Ak sa cez deň vedome 50 x vystriete, osvojíte si správne držanie tela. Prvý nápor bolesti pri seknutí pomôžu zvládnuť i náplasti s prírodnými liečivami ako kostihoj lekársky, kapsaicín, mentol.



Foto: Shutterstock

Pri riešení akútneho seknutia môže pomôcť aj tejping. Vždy ho však zverte do rúk odborníka, ktorý vie ako správne pásku nalepiť. Aby mal tejping účinok, musíte mať anatomické zručnosti.

Neviete pohnúť nohami či udržať moč?

Ihneď potrebujete lekára. Gélové jadro platničky sa vám zrejme vyklenulo do chrbticového kanála a vznikla hernia. Charakterizuje ju silná bolesť vyžarujúca do dolných končatín, pretože jadro tlačí na koreňové nervy v chrbticovom kanáli. Ak dráždi koniec miechy, ochrniete. Nebudete schopní udržať moč a stolicu.

