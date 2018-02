Sex s HIV pozitívnym nie je rozsudok smrti. Lekárka o tom, čo musíte počuť

Riskli by ste sex s HIV pozitívnym bez kondómu? Možno vám nič nehrozí, tvrdia americkí odborníci.

Ak vírus vedome prenesiete na inú osobu, akoby ste jej podpísali rozsudok smrti. Tiež si to myslíte? Mnohí HIV pozitívni však tvrdia, že sú neinfekční a nemôžu preniesť. „Vírus HIV patrí do skupiny retrovírusov. Oba typy HIV1 i HIV2 škodia výhradne ľuďom. Jeho hlavným cieľom je lymfatické tkanivo, kde sa množí a postupne ničí imunitný systém. V dôsledku toho sa objavujú odolné infekcie a nádorové ochorenia, ktoré u neliečeného pacienta vedú k smrti,“ vysvetľuje MUDr. Diana Vološinová, primárka oddelenia infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a lekárka centra pre liečbu HIV, čoho sa obávať. No len v jednom prípade....

Málo je nič?

Prenesie sa sexuálnym kontaktom, homo- aj heterosexuálnym. „Aj transfúziou, spoločnými ihlami a striekačkami narkomanov, poranením u zdravotníckych pracovníkov alebo z infikovanej matky na dieťa počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia,“ vymenúva lekárka všetky spôsoby, ako nechtiac prídete k pliage.

No ako najnovšie vysvitlo, skutočné riziko prenosu závisí aj od toho, koľko vírusu v krvi máte. Tri rôzne štúdie s tisíckami milostných dvojíc a stykov bez ochrany priniesli prekvapujúce zistenie. Neobjavil sa žiadny prenos vírusu na HIV negatívneho partnera, ak sa vírus u pozitívneho potlačil. Ak teda denne bral antiliečbu, riziko prenosu bolo nulové, šokovalo nedávno americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb svojím oficiálnym vyhlásením. Od deväťdesiatych rokov sa všetci diagnostikovaní s HIV liečia takzvanou cART – kombinovanou antiretrovírusovou liečbou. Podľa niektorých významných britských organizácií a HIV kliník pri čísle nižšom ako 200 kópií na milliter je prenos infekcie nemožný a dokonca aj dvojice, z ktorých jeden infekciu má a druhý nie, dokážu splodiť dieťa bez strachu.

Máte sa báť?

Možnosti liečby na Slovensku máme rovnaké ako v iných ekonomicky vyspelých krajinách. „Liečba významným spôsobom predlžuje a zlepšuje kvalitu života u pacienta. Cieľom cART je naozaj znížiť vírusovú záťaž na nedetekovateľné hodnoty, v dôsledku čoho sa zvýši počet CD4 lymfocytov. Pacient je stále nositeľom vírusu HIV, ale pri dodržiavaní terapie sa významne zníži riziko prenosu HIV infekcie,“ potvrdzuje aj infektologička, no je opatrnejšia.

Podstatné totiž je, či chorý množstvo vírusu krvi pozná a či sa lieči ozaj poctivo. „V určitých prípadoch, ak pravidelne neužíva liečbu, alebo sa voči nej stane odolným, môže dôjsť k virologickému zlyhaniu. Vírusová záťaž u pacienta narastie a zachytí sa len vyšetrovaním v určených intervaloch,“ pripomína doktorka Vološinová, že bezpečné množstvo treba kontrolovať opakovane.

