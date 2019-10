Sex, šport, spánok, šoférovanie. Čo vás naozaj čaká po bajpase?!

Po bajpase sa vám uľaví. A nielen preto, že vám najbližšie obdobie nehrozí infarkt. Kedy si po zákroku môžete sadnúť za volant či vrátiť sa k sexu?

Po operácii by ste sa mali vzdať športu aspoň na tri mesiace.Autor: Shutterstock

Ešte pred päťdesiatimi rokmi ľudia umierali pre zúženie či upchatie koronárnych ciev. Dnes je bajpas jedným z najčastejších kardiochirurgických výkonov, ktorý zachraňuje pred infarktom. Po zákroku zmizne nepríjemne pálivá a zvieravá bolesť, ktorá vyžaruje až do končatín. Práve tá je typická, ak sa srdce nedokrvuje.

Vždy ide o čas

„Ak vyhľadáte pomoc kardiológa včas, teda ešte pred tým, než dôjde k nezvratnému poškodeniu, dokáže vám premostenie zúženého úseku srdcovej cievy bajpasovou operáciou zaistiť návrat k plnohodnotnému životu,“ konštatuje kardiologička Ingrid Porubčinová. Všetko, čo musíte urobiť, aby ste zachránili svalovinu srdca pred odumretím, je zavolať alebo vyhľadať lekársku pomoc. Najlepšie ihneď, ako pocítite bolesť na hrudi. Pre istotu! „EKG krivka v čase ťažkostí veľmi verne zrkadlí stav prekrvenia svalových okrskov srdca a okamžite vizualizuje bežiaci infarkt,“ vysvetľuje lekárka.

Zúženie cievy, v ktorej povodí odumiera tkanivo srdca, je potrebné premostiť štepom. Ten je väčšinou úsekom cievy, ktorú vám odoberú z povrchových žíl na dolnej končatine alebo časťou cievy odobratej z oblasti hrudnej kosti. Ak sa na operačný stôl dostanete už s infarktom a máte poškodené srdce, ktoré má zníženú čerpaciu funkciu, môže ju bajpas obnoviť približne o desať percent.

Rana na hrudi

Hoci efekt operácie pocítite okamžite, nečakajte, že si na druhý deň po zákroku pôjdete zabehať. Bude vás obmedzovať najmä rana po sternotómii – chirurgickom preťatí hrudnej kosti. „Dnes je základnou podmienkou úspešnej pooperačnej starostlivosti bezbolestnosť, ktorá je zameraná aj na skorú rehabilitáciu. Ak pocítite hrudný diskomfort, je to pre hojenie rany na hrudníku,“ dodáva doktorka Porubčinová.

Domáca starostlivosť

Za ideálnych okolností sa domov dostanete po ôsmich dňoch po operácii. Dôležité je, aby ste nezanedbali ranu na hrudníku. „Denne sprchujte jazvu čistou vlažnou vodou, nenatierajte ju žiadnymi masťami. Snažte sa ju udržať suchú a na vzduchu,“ radí doktorka Porubčinová. Ľuďom s väčšou hmotnosťou odporúča nosiť hrudný pás. Ženám pomôže vhodná podporná bielizeň, aby váha prsníkov nenamáhala kostné spojenie na hrudi. „Ešte v nemocnici dostanete inštrukcie od fyzioterapeuta o technikách vstávania z postele, stoličky či kresla,“ vysvetľuje odborníčka, že polohy, z ktorých sa musíte vzpierať na rukách, sú nevhodné.

Dva mesiace

Ak najradšej spíte na bruchu, na dva mesiace sa s touto polohou rozlúčte. Na toto obdobie sa vyhnite domácim prácam. Zabudnite na vysávanie, vešanie záclon, umývanie okien či nosenie nákupov. Nebojte sa, to všetko na vás počká. „Hrudná kosť sa zrastie za osem až dvanásť týždňov, preto na tento čas neodporúčam ani šoférovanie. Pri ňom totiž môže náhle a prudké myknutie trupu za volantom spôsobiť posun ešte nezrastenej kosti,“ upresňuje kardiologička. Problém vám však pri prudkom zabrzdení môže spôsobiť aj bezpečnostný pás na sedadle spolujazdca či na zadných sedadlách.

Začnite pomaly

Aj keď sa budete cítiť lepšie, športu sa musíte vzdať aspoň na tri mesiace. „Fitnes, posilňovňa so silovými prvkami, kolektívne športy s hrozbou nárazu na hrudník, ale aj plávanie sú pohybové činnosti nevhodné počas obdobia zrastania hrudnej kosti.“ Na tento čas si plne vystačíte s dychovými cvičeniami, ktoré vás naučia ešte pred odchodom z nemocnice. „Ideálne je nafukovanie detskej plážovej lopty pätnásťkrát denne,“ radí kardiologička. S prechádzkami však pomaly. Lekári odporúčajú najprv krátke dvestometrové trasy po rovine dva- až trikrát denne. Postupne si môžete zvyšovať vzdialenosti a pridávať chôdzu do schodov. „Výbornou voľbou do zlého počasia je stacionárny bicykel, napríklad pri sledovaní televízie. Denne stačí najprv päť minút s najmenším odporom,“ vysvetľuje doktorka Porubčinová.

Koľko je dosť?

Fyzická záťaž nikdy nesmie prekročiť hranicu bolesti a nadmerne vás vyčerpať. Stopnúť námahu by ste mali hlavne vtedy, keď začínate lapať po dychu. „Milovníkom smart hodiniek môže pomôcť sledovanie pulzovej frekvencie. Tá by mala byť pri správne zvolenej intenzite námahy na šesťdesiat až sedemdesiat percent z maximálnej pulzovej frekvencie,“ objasňuje kardiologička. „Všeobecne sa odporúča návrat k sexuálnemu životu po mesiaci až mesiaci a pol od operácie. S ohľadom na hojenie rany na hrudníku sa odporúča začať s polohou dole. Sex sa radí medzi fyzické aktivity strednej intenzity so zvýšením pulzov na 90 až 130/min. a zvýšením tlaku o 30-50 mmHg,“ dopĺňa kardiologička. Už príjemný pocit ľahkej únavy svedčí, že je všetko v poriadku.

Ako dlho vydrží?

„Bajpasovou operáciou všije chirurg pacientovi zdravé cievy, aby vyživovali srdce,“ objasňuje doktorka Porubčinová. Proces aterosklerózy, zanášania ciev tukovými nánosmi, starnutie však prirodzene pokračujú. „Odhadovaná životnosť bajpasov je osem až desať rokov.“ V snahe spomaliť ich degeneráciu je nutné sa o ne starať. Diétny režim by mal zahŕňať vylúčenie fajčenia a redukciu hmotnosti. „Vhodné je stravovanie v častejších, ale menších dávkach, denne tri- až štyrikrát bez sušienok, keksíkov, koláčikov, v ktorých absentuje akákoľvek nutričná hodnota. Výborná je zelenina, ovocie, kuracie mäso a ryby,“ vymenúva kardiologička.

Rady k srdcu

Štúdie dokázali, že 3 šálky kávy dlhodobým užívateľom nezvyšujú tlak ani tepovú frekvenciu. Ak pijete kávu len občasne, môže vám táto „výnimka“ dvihnúť tlak o10 mmHg, čo nie je život ohrozujúci výkyv. Ak sa však po káve necítite dobre, je vhodnejšie si ju odoprieť. Prílišná nervozita či nespavosť sú tiež signálom, že nejde o „vašu šálku kávy“.

dokázateľne zvyšuje hladinu cholesterolu o 0,5 mmol/l. Pravidelná fyzická námaha 3x týždenne po polhodine denne vedie k zníženiu pulzovej frekvencie, krvného tlaku a u kardiakov k redukcii potreby dávok liekov na ich účinnú kontrolu.

