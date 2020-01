Škodí očiam čítanie pri nočnej lampe? Ako uľaviť unaveným očiam, radí lekárka

Oči poteší každá prestávka. Čo však behom nej robiť, aby si skutočne oddýchli? Únavu zaženú skutočne jednoduché triky.

Aj keď sa budete snažiť pri počítači žmurkať, oplatí sa sústredené pozeranie na obrazovku či monitor prerušiť a dopriať mu diaľkovú zmenu. Prečo sa oplatí preostriť?

Pravidlo dvadsať

Keďže oko v tomto prípade ustavične zaostruje na pevný bod pred sebou, musíte pohľad odtrhnúť a pozrieť sa do diaľky. V rámci prestávky musí oko preostriť. Pomôže, keď ich na pár minút zatvoríte. Prestávku však potrebujete po akomkoľvek sústredení. Platí to i po dlhšom šoférovaní, čítaní a v prípade detí i po dlhšom učení. Určite však nevyužite prestávku tak, že vstanete od počítača a zoberiete si do rúk mobil. V praxi vám pomôže aj takzvané pravidlo dvadsať. Každých dvadsať minút sa pozrite do vzdialenosti dvadsať metrov a vydržte tak dvadsať sekúnd.

Vyjdite na vzduch

Unaveným očiam prospeje i prechádzka na čerstvom vzduchu. Ocenia to, čo celý organizmus. Dvojnásobne to platí v chladnejších mesiacoch, keď sa ustavične pohybujete vo vykúrených miestnostiach. Kyslík zo vzduchu poteší najmä rohovku, ktorá nemá na jeho prívod iný zdroj. Prechádzku si naplánujte najmä vtedy, ak pracujete celý týždeň v klimatizovanej budove, prípadne ste strávili dlhší čas medzi fajčiarmi. Počas slnečných dní nezabúdajte na slnečné okuliare. „Ochránia oči pred UV žiarením, ktoré má škodlivý vplyv na žltú škvrnu, teda makulu sietnice,“ dodáva oftalmologička MUDr. Veselína Turanská.

Zahoďte cigarety

Práve tie sú veľkým nepriateľom očí. Útočia na ne zvnútra i zvonka. Dym z cigariet vysušuje rohovku. Ešte horšie je, že fajčenie poškodzuje očné cievy. Dlhoročným milovníkom cigariet sa postupne zhoršuje zásobovanie tohto zmyslového orgánu živinami, spomaľuje sa i transport kyslíka. Postupne sa naruší kvalita sietnice a zhorší sa zraková ostrosť. Fajčenie je zároveň rizikovým faktorom zvýšeného a zrýchleného výskytu degenerácie makuly.

Nebojte sa lampy

Máte ešte dobré oči a patríte ku klasikom, ktorí čítajú pri malej lampe alebo baterke, prípadne s mobilom? Nemusíte sa obávať, a to ani v prípade, keď už okuliare máte. „So správnymi okuliarmi a pri dobrej hydratácii oka to nie je škodlivé. Ak nepociťujete únavu z takého čítania, je všetko v poriadku,“ upokojuje očná lekárka Veselína Turanská. „Dobré osvetlenie je pre dokonalé videnie dôležité najmä po štyridsiatom piatom roku života. Zrak by sa vám nemal pokaziť ani po tomto veku, len už nevidíte tak dobre. Oči sa viac namáhajú. Potom pália, režú, sú červené. Dostaviť sa môže aj pocit piesku v očiach. O to viac ich treba zvlhčovať.“