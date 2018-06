Škodí vám LEPOK bez celiakie? Expertka o tom, koľko je maximum

Lepok je smrť! Ale len pre celiatikov. Existuje však lepkový limit, ktorý sa neoplatí pokúšať ani zdravým?

Podľahli ste fámam, že lepok škodí a nafúknuté brucho a nevoľnosť si len namýšľate? Alebo je na škodlivosti lepku aj pre ľudí netrpiacich celiakiou zrnko pravdy? „U zdravého nie. Bežný človek priemerne zje asi desať až päťdesiat gramov lepku za deň," hovorí výživová odborníčka Ing. Jarmila Kabátová o bežnom množstve, ktoré neškodí. Tridsaťgramový bezlepkový krajec má pritom približne 0,6 miligramov lepku. Krajec klasického chleba asi 5 gramov lepku.

Iná „celiakia"

Ak však trpíte plynatosťou, pocitom plného brucha, nevoľnosťou, hnačkou či zápchou, aj bez celiakie môže byť zle. Možno trpíte menej závažnou neceliatickou citlivosťou na lepok. Mate negatívne protilátky proti lepku, okrem neho sa viní aj cukor a chemické zložky v pšenici, bez zmien na sliznici čreva, príznaky sa objavia do niekoľkých hodín, dní. Hoci neumierate, lepok vám škodí rovnako ako celiatikovi. Mali by ste dodržiavať jeho pravidlá!

„Celiatik prijme denne približne päť miligramov lepku druhotným znečistením a z bezgluténových potravín. Vo výrobkoch s prečiarknutým klasom je maximálne povolené množstvo dvadsať jednotiek ppm, dva miligramy lepku na sto gramov sušiny potraviny,“ ozrejmuje inžinierka, že táto dávka celiatikovi problém nerobí, hoci citlivosť viacerých aj na stopové množstvá sa rôzni. „Prijímajte ho čo najmenej,“ radí. Pri alergii na lepok môžu pacientovi prekážať aj minimálne množstvá a pri ich kontakte so sliznicou ústnej dutiny to môže v najhoršom prípade vyústiť až do anafylaktického šoku.

Nekupujte klások!

S hľadaním lepku v potravinách sa narobíte, no zloženie a zoznam prísad na obaloch výrobkov čítať musíte. „Lepok je aj tam, kde by ste to nečakali. Musí byť označený. Dávajte pozor na vety typu ‚vyrobené v závode, kde sa spracováva pšenica‘ alebo ‚môže obsahovať stopy lepku‘. Častý problém je ‚škrob‘ alebo ‚modifikovaný škrob‘. Pšeničný musí byť z popisu zreteľný,“ radí odborníčka skúmať malé písmenká zakaždým.

„Výrobca môže zloženie kedykoľvek zmeniť. To, čo je dnes bezlepkové, zajtra nemusí. Ak si nie ste istí, nekupujte to alebo zavolajte na telefónne číslo na obale. Nebezpečenstvo pre celiatika predstavuje aj druhotná kontaminácia počas výroby. Istotou je logo v podobe preškrtnutého klasu, ktoré zaručuje neprítomnosť lepku alebo pre celiatika povolené množstvo, teda dva miligramy lepku na sto gramov potraviny,“ ozrejmuje odborníčka.

