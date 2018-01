Prevencia obezity detí vás milo prekvapí. Ako často robíte toto?

Viete, prečo deti tak túžia po čipsoch a čokoláde? Možno by ich toľko nepotrebovali, ak by ste vo výchove spravili drobnú zmenu.

V šesťdesiatych rokoch prebehol experiment. Štvorročné deti sa museli rozhodnúť, či zjedia okamžite jeden cukrík, alebo počkajú na súhlas a môžu si vziať dva. Deti, ktoré sa slávneho experimentu zúčastnili, vedci sledovali aj v priebehu dospievania. Zistili, že predškoláci, ktorí si na odmenu kedysi dokázali počkať, boli o pätnásť rokov neskôr úspešnejší v škole - a tiež menej často trpeli obezitou.

Zjesť či nezjesť?

Schopnosť odolať chuti cukríka, počkať a získať dva, je celkom podobná schopnosti odložiť zábavu, ktorá povedie k okamžitému uspokojeniu, a napríklad si namiesto nej ísť zabehať. V oboch prípadoch rozhodujú rovnaké motivačné mechanizmy: buď preváži túžba získať, čo sa dá, alebo rozumové rozhodnutie, že je potrebné sa prekonať a obetovať pre zisk v budúcnosti. Môže teda za (nielen detskú) obezitu nedostatočné sebaovládanie?

Za odmenu

Nie je to celkom tak. Experimentátori totiž pri testoch nemerali, či niektoré deti napríklad nemali hlad. A tiež sa príliš nezaujímali o rodinné zázemie detí. Zaujímavé odhalenie tak prinieslo niekoľko opakovaní experimentu. Pri nich vedci pred testom s cukríkmi deťom napríklad sľúbili pastelky - a ak svoj sľub splnili, deti vydržali na cukríky čakať štyrikrát dlhšie, než pokiaľ sľub porušili a pastelky nepriniesli.

Ukázalo sa, že nejde o obyčajné sebazaprenie. Ak sme sklamaní alebo neveríme svojmu okoliu, možno budeme bez ohľadu na sebakontrolu chcieť okamžitú odmenu. Už v detstve tak môžeme získať pocit, že je svet nespravodlivý a nepredvídateľný, takže je strategickejšie získať, čo sa dá - a to hneď. A bárs sa aj prejedať, než sa pokúsiť získať zdravým životným štýlom dlhodobú výhodu.

Rezignujú na budúcnosť?

Môže teda za nárast detskej obezity nevhodná výchova, kvôli ktorej rozmaznaným deťom chýba vôľa si niečo odoprieť a vinou neistého prostredia rezignujú na budúcnosť? Áno, určitú úlohu v probléme vraj hrá. Ale faktorov je viac. Je ním lenivosť a stravovanie v rodine: „Kedysi ľudia veľa pracovali a potom trochu jedli - zatiaľ čo my najprv veľa jeme a potom možno trochu pracujeme,“ hovorí obezitológ Zlatko Marinov pre portál patalie.sk. A deti obzvlášť. Neraňajkujú, pretože neraňajkujú ani ich rodičia, namiesto desiaty dostanú peniaze, ktoré investujú do bieleho pečiva, zemiačikov a sladkostí. V jedálni nedojedia obed, no zapijú ho sladkým čajom a s párkom v rožku idú domov, k televízii, počítaču a sladkostiam, vypočítava Marinov.

Recept? Výchova

Veľkú úlohu hrajú gény - ktoré sa však neprejavia samé o sebe, ale až v kombinácii s nevhodnou životosprávou. Na obezite sa zásadne podieľa tiež nevhodné načasovanie alebo zloženie jedla. Ako takým ťažkostiam predchádzať, je celkom zjavné: dobrou životosprávou, pohybom, kvalitným stravovaním. A tiež skutočnou výchovou: záujmom o dieťa, dobrým príkladom a spoločne tráveným časom, ktorý zvyčajne súvisí so zdravými návykmi aj s jeho vlastnou pohodou.

