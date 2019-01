Skutočný príbeh slovenskej sestričky: V strachu sa žiť nedá

Anna Magurová (56) z nemocnice vo Vranove nad Topľou si povolanie zdravotnej sestry nevybrala.

„Bolo to rozhodnutie rodičov. Nemala som predstavu o tom, čo chcem v živote robiť. No už počas štúdií a prvom kontakte s praxou som vedela, že mi vybrali správne. Do dnešného dňa sa vo mne tento pocit iba umocňuje a nič neľutujem,“ usmieva sa milá blondínka z oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie.

Celý život

Strednú školu skončila pred tridsiatimi siedmimi rokmi a odvtedy je v zdravotníctve. „Mala som prestávku len počas materskej a päť rokov som robila v zdravotníckych jasliach, ale to bol skôr koníček.“ Prečo sa vzdala citovo menej náročnej práce s deťmi?

„Jednoducho ma to na oddelenie stále ťahalo,“ priznáva. Neprekáža jej, že profesia zdravotnej sestry vyžaduje celú osobnosť. „Telo aj dušu. Najnáročnejšie je, keď mám dávať nádej v prípadoch, v ktorých zlyhá medicína,“ priznáva a spomína na jeden z mnohých štedrých dní v službe. „Stala sa autonehoda. Syn zomrel, matka prežila. Prihovoriť sa jej, utešiť ju bolo nesmierne ťažké... O to ťažšie, že aj ja som matka.“

Foto: Dávid Duducz

Čo s ňou?

Pri práci už stretla veľa ľudí, vypočula si množstvo príbehov. „Pre mňa je náročné i zistenie, že nie každý má šťastný domov a rodinu,“ vyznáva sa. Nie je jej jedno, čo sa s ľuďmi stane, keď opustia brány jej oddelenia. „Je pekné, keď sa uzdravený človek vracia medzi svojich. Ale čo keď nemá kam ísť?“ spomína na ženu bez domova. Nemala doklady, ani totožnosť. Len prepúšťaciu správu z nemocnice.

„Obrátila som sa na kamarátku, ktorá tiež pracuje v nemocnici a po niekoľkých telefonátoch nám pomoc prisľúbila gréckokatolícka charita v Prešove. Po skončení služby sme ženu odviezli do azylového domu. Mali sme šťastie, že sme našli správnych ľudí,“ hovorí skromne a ani jej nenapadne, že šťastie mala žena bez domova, lebo stretla práve ju.

Stačí ďakujem

„Čím silnejší zážitok, tým dlhšie vo mne ostáva. Prežívam šťastie s ľuďmi, ktorí sa dokážu pozbierať a fungujú, aj keď majú za sebou rok liečby. A hoci ich život už nikdy nebude ako predtým, sú radi, že prežili. Najväčšiu radosť mám, keď ich vyprevádzam, usmievajú sa a úprimne ďakujú za starostlivosť,“ hovorí s úsmevom.



Foto: Shutterstock

Áno, obyčajné „ďakujem“ je pre ňu najväčšia odmena. No vždy ju poteší, keď sa jej niekto ozve alebo po rokoch prihovorí na ulici. „Aj keď si už nespomínam na meno, keď sa trochu pripomenú, ja si ich príbeh vybavím a teším sa z nich.“

To je relax

Po rokoch praxe už nebojuje s pocitmi, ktoré si nosí domov. Horšie je to opačne. Stačí, že sa stane nehoda v čase, keď má službu a jej blízki sú na cestách. Tŕpne, či do nemocnice neprivezú niekoho z nich. „Ale snažím sa nepripúšťať si to, lebo v strachu sa žiť nedá.“ Anna relaxuje s manželom v prírode, ale energiou ju najlepšie dobíja 13-mesačná vnučka Jasmínka.

„Aj to, čo nedokážem urobiť, lebo ma všetko bolí, urobím vďaka nej bez zábran,“ smeje sa. Lásku k zdravotníctvu po nej zatiaľ nikto nezdedil. Hoci syn o tom chvíľu rozmýšľal. „Možno som ich odradila aj ja. Chodili po mňa po službe. Čakali ma o jedenástej večer pred nemocnicou. Do Tovarného, kde žijem, mi už nešiel v noci spoj,“ zamýšľa sa.

Na okraji mesta

„Mám radšej seriály, ktoré sú točené na Slovensku, lebo vystihujú realitu našich nemocníc. Taký doktor House je síce pekný seriál, ale absolútne mimo našej reality. Pacienti si potom myslia, že aj my by sme mali byť ako nemocnica z tohto seriálu,“ vysvetľuje Anna Magurová. Keď v televízii vysielali Nemocnicu na okraji mesta, pracovala na ortopédii v Košiciach. „Bolo mi to blízke, ale príbehy, v ktorých spájali do vzťahov sestričku a lekára, mi boli proti srsti. Ja som poznala inak svoju prácu, sestry sú tu pre pacientov.“

