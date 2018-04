Slabosť, plné brucho a poruchy trávenia. Choroby pečene si mýlite s ďalšími desiatimi!

Nielen poldecák, biely sex a stres vám ju upchajú, vitamínová tabletka môže byť posledný klinec. Slováci sú na tom horšie než Američania!

„Na Slovensku závažne stúpa počet pacientov trpiacich tukovou chorobou pečene. Tento typ ochorenia sa vyvíja dlho nepozorovane a ak sa neodhalí a nelieči, pacient končí s cirhózou pečene a jej nasledujúcim zlyhaním až smrťou. Toto ochorenie vzniká v dôsledku toho, ako sa stravujeme a koľko sa hýbeme,“ vysvetľuje Ľubomír Skladaný, hepatológ z Banskej Bystrice a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

„Za stukovatenie pečene sa považuje taký obsah tuku v pečeňových bunkách, ktorý presahuje päť až desať percent celkového objemu. Vedú k nemu mnohé príčiny, najčastejšie alkohol. No poškodenie pečene alkoholom predstavuje samostatné ochorenie,“ vysvetľuje gastroenterológ Ladislav Kužela, že do skupiny NAFL, nealkoholových tukových chorôb pečene, patria také, pri ktorých denne nepresiahnete dvadsaťgramovú dávku alkoholu, no neodpustíte si mľaskavé večere. Podobne ako Ivo.

Tučná choroba

A prečo je mať tuk pod rebrom horšie než okolo kolena? Ak nemáte svaly a tlačíte sa mastným, telo si nedokáže účinne poradiť s tukom a uloží ho tam, kam nepatrí. Medzi orgánmi sa stane hormonálne aktívnym, naruší metabolizmus, krvný tlak či zrážavosť krvi. Máme ho tam všetci, problém je, ak priveľa. A pečeň je prvý orgán, ktorý vnútorný tuk utláča na smrť. Podľa zahraničných štatistík sa až jeden z piatich ľudí môže nachádzať v skorom štádiu nealkoholického stukovatenia pečene, a to vrátane štíhlych. Hoci tých tučných je viac.

„Ochorenie pečene sa často zistí náhodne v rámci preventívnej prehliadky, skríningu darcov krvi, v tehotnosti či pri predoperačnom vyšetrení. Nealkoholová tuková choroba postihuje až tretinu dospelých. Alarmujúci je nárast u detí a mladistvých. Riziko u diabetikov je sedemdesiat-, u obéznych pacientov až deväťdesiatpercentné,“ poznamenáva doktor Marek Rác, že okrem odfláknutej životosprávy za ňu môžu napríklad aj lieky. No neospravedlňujú.

Chorú hlási:

Únava, svalová slabosť, pobolievanie kĺbov, opuchy nôh, modriny, tmavý moč, svetlá stolica, náhle chudnutie alebo priberanie, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, zápach z úst, chuť na pikantné, nafukovanie, poruchy spánku, tlak pod pravým alebo ľavým rebrovým oblúkom, žlté sfarbenie kože a očí, rozšírené žilky na tvári, hrudníku, nadmerné svrbenie kože, bielo zafarbené nechty, strata libida.

5 a dosť

steatóza – stukovatenie pečene, ukladanie tuku okolo a do pečene steatohepatitída – zápal pečene vyvolaný obrastením tukom fibróza – chronický zápal pečene vedie k jazveniu, tvrdnutiu, predchádza cirhóze cirhóza – narušená štruktúra pečene, tuhé tkanivo zatláča pôvodné funkčné vrátane ciev a žlčovodov, je prekancerózou, teda rizikom rakoviny alebo úplného zlyhania s následkom smrti karcinóm – najčastejšie hepatocelulárny karcinóm tvorený zmenenými pečeňovými bunkami, ktoré invazívne zasahujú do okolia