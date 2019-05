Slovenskí lekári o účinnej alternatívnej liečbe: Tieto potvorky vám zožerú chorobu

Mikrochirurgovia vás môžu ušetriť bolestí, opuchov a komplikácií, zachránia končatinu pred amputáciou a život aj vášmu domácemu miláčikovi.

Prastaré liečebné metódy sa praktizujú dodnes. Stoja za to?

Otravný hmyz v sebe nesie bohatú zásobáreň obranných a biologicky aktívnych látok, ktoré riadia dôležité procesy v organizme. Vedci sú nimi fascinovaní. Ich jedy a hormóny využíva medicína pri liečbe rôznych ochorení.

Pozrime sa na zúbky potvorám, ktoré majú za sebou stáročia úspešnej liečby v tradičnej východnej medicíne.

Hirudoterapia s jedinou lekárkou na Slovensku: Alternatíve uverila, až keď jej zachránila manžela!

Mikrochirurgovia

Larvoterapia má pôvod v mayskej kultúre a v kultúre austrálskych domorodcov. V praxi jej účinky potvrdili vojenskí chirurgovia. Larvy používajú na vyčistenie rany pred transplantáciou a tiež pri liečbe preležanín či diabetickej nohy.

Foto: Profimedia.sk

Jedinečné mušie deti

„Využívajú sa larvy bzučivky zelenej, ktorá sa v našej prírode bežne vyskytuje. Na medicínske účely sa chovajú v sterilných laboratórnych podmienkach,“ hovorí výskumník Peter Takáč, ktorý s chirurgom Markom Čambalom z Univerzitnej nemocnice Bratislava pred štrnástimi rokmi zaviedli larvoterapiu na Slovensku. Tieto mušie zárodky sú výnimočné tým, že dokonale kopírujú živé tkanivo a na rozdiel od iných druhov múch doň nezasiahnu. Požerú iba to, čo už odumrelo a stalo sa živnou pôdou pre baktérie.

Lepšie ako antibiotiká

Medicínske larvy svojou aktivitou výrazne skracujú liečbu rán, ktoré sa nehoja. „V slinnom sekréte vypúšťajú látky, ktoré pôsobia ako lokálne vysokoúčinné antibiotiká. Rozpúšťajú odumreté tkanivá, účinne rozrušia vrstvu biofilmu, ktorým sa baktérie chránia pred pôsobením antibiotík, antiseptík či obranných schopností organizmu,“ vysvetľuje docent Čambal, viceprezident Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán.

„Larvy zmiernia komplikácie nehojacej sa rany, bolesti, potlačia zápal aj infekciu. Podľa našich skúseností dokážu pacienta ušetriť od amputácie končatiny alebo jej časti,“ dopĺňa významné úspechy liečby.

Kedy pomôžu

chronické, nehojace sa rany,

preležaniny,

diabetická noha,

popáleniny,

odstraňujú odumreté tkanivo z rán a zbavujú ich baktérií, ktoré odolávajú antibiotikám.

Viac nebolí

Terapia má jednoduchý priebeh. Bolesť, ktorú pacient spočiatku pociťuje, nie je podľa slov chirurga väčšia než pred začiatkom terapie. Na druhý deň môže zosilnieť, no dokážu ju tlmiť voľnopredajné lieky proti bolesti. „Do rany sa larvy vkladajú priamo alebo v špeciálne zostavených biovrecúškach, maximálne osem kusov na štvorcový centimeter. Zotrvajú od 48 do 72 hodín. Počet terapií zavisí od stavu hojenia, no odporúčame aspoň dva cykly,“ hovoria odborníci.

Nie je to posledná nádej

„V našich podmienkach sa používa často ako ‚posledná nádej‘, čo je pre pacienta veľká škoda. Mnoho rokov sa snažíme, aby bola štandardizovanou liečbou chronických, nehojacich sa rán a aby ju hradili zdravotné poisťovne. Napriek mimoriadne pozitívnym výsledkom a záujmu odbornej i laickej verejnosti sa nám to nedarí,“ hovorí Marek Čambal o tom, čo je dnes na dobrovoľnom záujme lekára a pacienta.

Nádej však nestráca. Veď väčšina moderných liečiv má prírodný pôvod a netreba zabudnúť ani na metódy, ako je akupunktúra, ktorá je alternatívna, ale oficiálne uznaná.

Problémy s alternatívou na Slovensku

V slovenskom zdravotníctve je začlenenie alternatívnych postupov do klinickej praxe stále komplikované. Okrem toho sa v nich naši lekári musia vzdelávať v zahraničí. Tam získajú vážený titul, u nás iba nálepku liečiteľstva. Hematologička Nina Kostiková u nás opakovane žiadala o vytvorenie odboru hirudoterapia v rámci štúdia medicíny i praxe. Vypracovala koncepciu, no doposiaľ sa nestretla s pochopením ministerstva zdravotníctva.

„Alternatívne postupy samy osebe nevyliečia všetko, no treba ich kombinovať s klasickou medicínou. Problém je vo farmaceutických spoločnostiach, ktoré, žiaľ, nemajú záujem zaoberať sa alternatívnymi formami liečby, ktoré sú lacnejšie,“ hovorí.