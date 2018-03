Slovensko je európsky unikát, chýba záujem o sociálne odkázaných

Sponzori skôr prispejú na deti a prístroje ako na seniorov a platy zamestnancov, myslí si zdravotná sestra Mária Smolárová z centra Dom Rafael.

Podľa našich zákonov sú ľudia buď chorí, alebo sociálne odkázaní. Rozum však hovorí, že zdravotné a sociálne problémy idú ruka v ruke.

Štát sa tvári tak, že patríte buď do zdravotníckeho zariadenia, alebo do zariadenia sociálnych služieb. V prvom prípade ide o nemocnicu alebo o ústav, kam sa pacient dostane pomerne ľahko. Pobyt hradia poisťovne, ale je časovo limitovaný. Nemocnica ho po pár dňoch pošle „do domáceho ošetrenia“. V druhom prípade ide o širokú skupinu sociálne odkázaných, napríklad o týrané matky, deti opúšťajúce domov, o bezdomovcov, o telesne a duševne hendikepovaných mladých ľudí či o seniorov, ktorí už nie sú schopní postarať sa o seba. Sociálne služby pre nich sú veľmi prísne vymedzené.

Čo to znamená?

Zákon direktívne vymedzuje, kto a aké sociálne služby môže využívať. Proces vybavovania je komplikovaný: Napríklad pri odkázanosti z dôvodu zdravotného postihnutia trvá dva až päť mesiacov, kým dostanete prvú finančnú podporu od štátu, teda od miestneho úradu alebo od vyššieho územného celku. Ľudia, ktorí majú ťažko chorého alebo umierajúceho príbuzného, sa dostanú do novej sociálnej situácie a sú v časovom a finančnom strese.

Musia chodiť do práce, starať sa o rodinu a pritom vybavovať napríklad opatrovateľku, polohovaciu posteľ či rôzne zdravotné pomôcky. Predtým o týchto veciach vôbec netušili a dlho trvá, kým sa zorientujú. Chýba „single point of contact“ pre sociálne poradenstvo, často ho suplujú zariadenia, ako je naše. Poradíme človeku, aj keď neumiestni svojho člena rodiny k nám. Povieme mu o všetkých možnostiach.

Sociálne zariadenia spravujú verejní alebo neverejní zriaďovatelia. Verejných dotuje štát alebo samosprávny kraj, a keď treba, oddlží ich. To znamená, že ich dlhy zaplatíme my daňoví poplatníci. Ako je to s neverejnými poskytovateľmi?

Aj im štát poskytuje finančný príspevok, ale ak sa dostanú do straty, nepomôže im. Preto musia prevádzku a platy zamestnancov financovať aj z príspevkov rodín klientov, ktorí sú v ich opatere. Mnohí ľudia sa sťažujú, že „súkromné“ zariadenia sú oveľa drahšie než „štátne“. Je to tak, ale taká je politika štátu. My chceme svojim klientom poskytnúť príjemné prostredie a čo najlepšie služby. To všetko musíme z niečoho zaplatiť. Snažíme sa o viaczdrojové financovanie, teda aj z dvoch percent z daní a z darov sponzorov.

Takže asi nemáte núdzu o dobrovoľných darcov.

Naopak, je ich veľmi málo. Problém je aj v tom, že málokedy chcú prispievať na platy zamestnancov. Chcú dať peniaze na zariadenie, pomôcky, prístroje. My však potrebujeme v prvom rade zaplatiť kvalifikovaný personál, ktorý vykonáva náročnú prácu. Platy tvoria až osemdesiat percent našich výdavkov. Okrem toho, nadácie aj bežní ľudia podporia skôr detské a onkologické organizácie ako tie, ktoré sa starajú o seniorov. Chápeme to, ale ani starí ľudia by nemali ostávať na okraji záujmu.

Zdroj foto v texte: Robo Hubač

Slovenský unikát

Na Slovensku je zdravotná a sociálna starostlivosť zo zákona oddelená a patrí do dvoch rezortov. To spôsobuje veľké komplikácie. Vo väčšine európskych krajín je to inak.

„Chýba nám zákon o dlhodobej starostlivosti, ktorý by to vyriešil,“ myslí si Jana Hodeková z Domu Rafael, ktorý poskytuje zdravotnú aj sociálnu starostlivosť pod jednou strechou. „Snažili sme sa vytvoriť zariadenie komunitného typu, kde sa budú stretávať mladí so starkými a ich rodiny. V centre sa integruje zdravotná a sociálna starostlivosť pre odkázaných, dlhodobo chorých a zomierajúcich. Lekári, civilné aj rádové zdravotné sestry, opatrovatelia, fyzioterapeuti, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci a duchovní sa tu starajú aj o mladých ľudí s kombinovaným mentálnym a fyzickým postihnutím po ukončení školskej dochádzky.

Čítajte tiež: