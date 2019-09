Smrteľné dobroty pre domácich miláčikov. Týchto 17 na čiernom zozname ešte nemáte

Vaša maškrta či liek na boľavú hlavu môžu chlpáča zabiť. O mnohých z nich ste doteraz vôbec netušili.

Pestujete u svojho domáceho miláčika stravovací zlozvyk „šup do úst, šup pod stôl“? Ak už kŕmite psa či mačku svojím jedlom, aspoň nie smrteľným. „Často sa psy otrávia čokoládou. Je pre ne veľmi toxická i v menšom množstve. Alebo zožerú hrozno. Málokto vie, že aj to je pre psy jedovaté. Tiež kešu oriešky. Nenechávajte na stole ani torty a iné sladkosti. Pes i mačka sa tejto koristi veľmi rýchlo zmocnia. Ak to zbadáte, treba vyvolať u zvieraťa vracanie alebo mu dať vypláchnuť žalúdok,“ hovorí veterinár MVDr. Milan Švihran z veterinárnej kliniky v bratislavských Jarovciach.

Otrava jedlom sa prejaví rýchlo. Viete, kedy je to vážne?

Do psej a mačacej stravy nepatrí ani cibuľa, surové zemiaky, avokádo, surové vajce, kravské či kozie mlieko, fazuľa, koreniny, soľ, umelé sladidlá, ani kofeínové a sýtené nápoje.

Ani mlieko, ani lieky

Mačky viac ohrozujú aj chemicky ošetrené kvety na parapete, prípravky proti hmyzu či otrava na hlodavce. Stačí, ak sa o ne obtrú a potom si čistia kožúšok lízaním. „Najčastejšie sa domáce zvieratá otrávia jedmi proti hlodavcom. Veľakrát sa neodborne nainštalujú. Sú atraktívne pre hlodavce, no i psy či mačky. Ak vieme, že ho zviera požilo, dá sa podať protijed,“ vykresľuje odborník ďalšie hrozby.

„Nebezpečné sú aj voľne pohodené ľudské lieky. Pes ich s radosťou zje, keď vidí, že chutia majiteľovi. Aj pesticídy, moluskocídy, herbicídy, priemyselné hnojivá môžu byť pre psy i mačky lákavé. Niekedy im podráždia tráviaci trakt či ústnu dutinu. Uvoľňovanie týchto toxických látok môže spôsobiť aj poškodenie obličiek, pečene, neskôr centrálnej nervovej sústavy a srdca. Stretávam sa aj s otravou karbofuranom, hoci je zakázaný,“ vyratúva doktor Švihran.

Prvá pomoc

vyvolajte vracanie – stačí mililiter trojpercentného peroxidu vodíka na kilogram hmotnosti zvieraťa do papuľky

podajte aktívne uhlie alebo detoxikačný gél

nepodávajte mlieko

prevezte zviera k veterinárovi, vezmite so sebou aj vzorku vývratkov či stolice

Príznaky:

Blednutie slizníc

zrýchlený dych

kašeľ

slabosť

opuch viečok

vyrážky či modriny na koži

silné slinenie

vracanie

krvavý moč

stolica

skleslosť

malátnosť

kŕče

nekoordinovaná chôdza

Radšej prevencia

Najdôležitejšia zásada, ako ich ochrániť, je dodržať bezpečnosť pri uchovávaní a manipulácii s liečivami, jedmi či nevhodnými potravinami. „Zamedzte k nim prístup,“ vystríha veterinár. Nepúšťajte psy na voľno v priestoroch, ktoré nepoznáte a v ktorých by sa mohli vyskytovať jedy na potkany. Dávajte im náhubok, predídete zjedeniu.

