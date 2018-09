SOS obličky. 5 nenápadných signálov, že melú z posledného

Príznaky pripíšete viróze, stresu či nevyspatosti z týždňa. No možno ste len krok od zlyhávania obličiek.

Svrbí vás hlava? Choré obličky sa ozývajú aj spôsobmi, o ktorých by ste to nepovedali. Autor: Shutterstock

Nebolia a preto im nevenujete pozornosť. Každý desiaty človek by však mal, keďže môže ísť o začínajúce chronické zlyhávanie obličiek. Problémy zatiaľ nenápadne ohlasujú iné časti tela. Aj to len ak sa ich funkčnosť zníži o viac ako 40 %. Niekedy je prvým príznakom až ich celkové zlyhanie. Ktoré signály by vám rozhodne nemali uniknúť?

Únava

Nemusí byť vinou dlhej nočnej, kvanta povinností či nádchy. Ak vás láme hocikedy počas dňa a to aj napriek osemhodinovému nočnému spánku, oplatí sa spozornieť. Únavu, slabosť, ťažkosti s koncentráciou spojili s nedostatočnosťou obličiek a hromadením škodlivín v tele čínski vedci.

