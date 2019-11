SOS pomoc, keď horí v hrudi. Pálenie záhy je len začiatok, nasleduje niečo omnoho horšie

Stačí jedna tabletka a problémy s trávením sú preč. Bežné a dostupné lieky na redukciu tráviacich štiav však čelia tvrdej kritike. Čo je pravda a čo mýtus?

Rozruch vznikol okolo liekov na potlačenie tvorby žalúdočných kyselín. Viaceré zahraničné štúdie varujú pred rôznymi ochoreniami, ktoré by dlhodobé užívanie takzvaných inhibítorov protónovej pumpy mohlo spôsobiť. Výskumy tvrdia, že lieky zvyšujú riziko alergií, osteoporotických zlomenín kostí, ale aj vážneho nedostatku magnézia, ktorý môže viesť k poruchám srdcového rytmu a ku kŕčovým záchvatom.

Lekári však protestujú a poukazujú na to, že výsledky štúdií sú nejednoznačné, často protichodné a hodnotený stupeň ich nebezpečnosti je veľmi nízky. „Inhibítory protónovej pumpy patria k najčastejšie predpisovaným skupinám liekov na svete, pretože sú považované za veľmi bezpečné. Závažnejšie riziko by mohlo nastať len u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek. Ďalšie opisované problémy sú síce možné, ale sila vedeckých dôkazov je zatiaľ nízka,“ vysvetľuje uznávaný epidemiológ Rastislav Maďar.

Prevencia vredov

Podobne uvažuje gastroenterológ Igor Šturdík, ktorý sa s týmto typom liekov bežne stretáva. „Inhibítory protónovej pumpy (PPI) blokujú tvorbu a vylučovanie žalúdočnej kyseliny. Používajú sa pri liečbe ochorení súvisiacich s tráviacou kyselinou vrátane refluxu a tiež ako prevencia tvorby vredov vyvolaných aspirínom alebo napríklad voľnopredajnými liekmi používanými proti bolesti a zápalu,“ hovorí odborník.

Hoci uznáva, že sa pri ich užívaní môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, no je to ako pri iných liekoch a senzačné medializovanie informácií len zbytočne zneisťuje pacientov s gastroenterologickými problémami. „Väčšina pozorovaných a hlásených nežiaducich účinkov PPI je rozporuplných, nemajú ani výrazný klinický dosah,“ dodáva Šturdík. Rakúski vedci napríklad prišli s varovaním, že lieky na pálenie záhy spôsobujú alergie. Novinka však nie je novinkou, alergické reakcie môžu spúšťať akékoľvek lieky.

Len krátko

Rakúšania vychádzali z celoštátnych záznamov zdravotných poisťovní a zistili, že lieky na prekyslený žalúdok môžu zvyšovať riziko vzniku alergií. Inhibítory protónovej pumpy sú nielen v Rakúsku mimoriadne obľúbené, pretože zmierňujú pálenie záhy a pomáhajú hojiť poškodenú žalúdočnú sliznicu. Na rozdiel od antacidov, ktoré neutralizujú žalúdočné kyseliny a môžu sa užívať len krátkodobo, pri inhibítoroch je potrebné dlhodobé užívanie a sú zväčša viazané na predpis.

V rakúskej štúdii publikovanej v odbornom časopise Nature Communications pred nimi vystríhajú. „Lieky na prekyslený žalúdok by sa nemali používať dlhšie, než je nevyhnutne potrebné. Narúšajú trávenie proteínov, menia črevnú mikroflóru, a tým zvyšujú riziko alergických reakcií,“ varuje pred nadmerným užívaním vedúca výskumu Erika Jensen-Jarolímová.

Pozor na črevá

S tým súhlasia aj slovenskí odborníci, že tak ako pri iných liekoch, aj pri blokátoroch žalúdočných kyselín platí, že všetko s mierou. To je však úloha lekára, aby zvážil primeranú liečbu a k nadužívaniu, ako sa píše v rakúskom výskume, by teda nemalo dôjsť. „Zatiaľ sa nedokázalo, že by dlhodobé užívanie PPI bolo naozaj škodlivé. Aj za týchto podmienok by sme však mali byť my gastroenterológovia vždy opatrní a mali by sme zvážiť výhody a nedostatky dlhodobého podávania blokátorov tvorby žalúdočných kyselín v našej každodennej lekárskej praxi,“ pripúšťa Šturdík.

O nežiaducich účinkoch má zmysel hovoriť v prípade, ak sa zameriame na to, čo sa deje s organizmom, keď je vplyvom liekov zrazu tráviacich kyselín v žalúdku málo. Môže dôjsť k horšiemu vstrebávaniu živín, ovplyvneniu črevnej mikroflóry a k zníženej schopnosti žalúdočnej šťavy brániť sa proti baktériám prijímaným zo stravy.

Čo je reflux

Refluxová choroba je stav, keď sa časť kyslého obsahu žalúdka vracia do pažeráka. Spôsobuje pálenie záhy a ďalšie ťažkosti. Pretože sliznica pažeráka je odlišná od sliznice žalúdka, nie je proti obsahu žalúdka chránená. Kyslý obsah rozožiera povrch pažeráka a spôsobuje zápal, ktorý sa prejavuje ako pálenie záhy. Ak je sliznica pažeráka dráždená dlhodobo, dochádza k jej vážnemu poškodeniu.

Z čoho ich neviniť

Nežiaduce účinky skúmaných inhibítorov protónovej pumpy, teda liekov na zabránenie nadmernej tvorby žalúdočnej kyseliny, sa rozdeľujú do dvoch skupín. Na tie, ktoré súvisia, a tie, ktoré nesúvisia so znižovaním množstva kyselín v žalúdku. Výsledky výskumov porovnal a zhodnotil gastroenterológ Igor Šturdík.

Nežiadúce účinky PPI, ktoré nesúvia s blokádou kyseliny

alergické reakcie – tak ako pri ostatných liekoch, kolagénová kolitída – vymizne po vysadení PPI, PPI môžu ovplyvniť účinky iných užívaných liekov, demencia – miera rizika v 2 štúdiách bola veľmi nízka a iné početnejšie štúdie toto riziko nepotvrdili, poškodenie obličiek – miera rizika veľmi nízka a zo štúdií nie je jasné, či ho naozaj spôsobili PPI.

Nežiadúce účinky PPI, ktorésúvia s blokádou kyseliny

zápal pľúc – blokádou tvorby kyseliny sa znižuje schopnosť žalúdočnej šťavy zabíjať baktérie z vonkajšieho prostredia, existujú však štúdie, ktoré tento nežiaduci účinok nepotvrdili,, bakteriálne hnačky – opäť nejednoznačné výsledky štúdií znižuje sa vstrebávanie dôležitých látok – magnézium, vápnik, vitamín B12, železo – ich nedostatok môže zvýšiť riziko vzniku, osteoporózy – výsledky štúdií však boli nejednoznačné, v niektorých sa spojenie s osteoporózou nepotvrdilo, PPI môžu viesť aj k zmene črevnej mikroflóry.

