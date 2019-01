Sporný vitamín D. Výborný proti rakovine, no poznáte nežiadúce účinky?

Pomáha kostiam a utiecť rakovine, alebo vyvolá obličkové kamene?

Prinútila vás temná zima napraviť si náladu a posilniť telo spoľahlivým slniečkom v tabletkách? „Výživový doplnok s déčkom užívajú dvaja z piatich Američanov. Myslia si, že ich ochráni pred zlomeninami či nádormi,“ potvrdzuje ošiaľ Alison Avenellová, profesorka z Aberdeenskej univerzity v Spojenom kráľovstve. Ako jedna z autoriek štúdie uverejnenej v Lancet Diabetes and Endocrinology po rokoch, keď sa déčko toľko ospevuje, porovnala skutočnú hladinu vitamínu v krvi a ukazovatele zdravia kostí veľkého množstva ľudí z vyše osemdesiatich klinických skúšok. A dospela k prekvapivému záveru: „Podľa našich údajov proti zlomeninám vôbec nefunguje!“ Jete aj vy čistý prášok alebo sa ho oplatí mať v zásobe?

Nová štúdia: Vitamín D je ochranou pred rakovinou. Väčšine z vás chýba!

Slnko v kostiach

„Vitamín D nie je jedna látka a vlastne ani vitamín. Dve hlavné formy, vitamín D3 a D2, sú prohormóny. Za jeho tvorbu vďačíme neprávom odsudzovanému cholesterolu," vysvetľuje docentka Jarmila Hojerová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Telo z neho v pečeni spracúva látku, ktorá sa hromadí v pokožke. Po ožiarení UVB lúčmi zo slnka sa mení cez vitamín D3 na kalcidiol, formu, v ktorej ho skladuje. Ak je v nadbytku, ukladá sa do tukového tkaniva a kostrového svalstva. Podporuje vstrebávanie vápnika v tenkom čreve a udržiava ho v rovnováhe s fosforom. Tieto minerály sú nevyhnutné pre zdravie zubov, správnu hustotu kostí i ako prevencia krivice u detí a mäknutia kostí u dospelých.

„Pôsobí aj mimo kostí. Objavili sa prijímače vitamínu D v bunkách pankreasu, obličiek, kože a imunitného systému. Výskumy naznačujú, že nedostatočné hladiny vitamínu D3 zvyšujú aj riziko obezity, oboch typov cukrovky, astmy, autoimunitných, infekčných i duševných ochorení, neplodnosti a preeklampsie. Sľubne vyzerajú štúdie o zmiernení epilepsie a niektorých druhov rakoviny,“ vymenúva odborníčka zoznam ešte stále skúmaných účinkov.

V zime ho strácate. Nedostatok tohto vitamínu spustí psychickú chorobu!

Naozaj málo?

„Primerané hodnoty vitamínu D3 v krvi sa dosiaľ jednoznačne nestanovili. Zväčša sa hovorí o štyridsiatich až šesťdesiatich nanogramoch na mililiter. Minimálne dvadsiatich piatich. Na Slovensku to nedosahuje každý tretí dospelý a osemdesiat percent starých ľudí. O nič lepšie to nie je ani vo svete,“ objasňuje docentka Hojerová. Ako je potom možné, že Národná medicínska akadémia v USA pred pár rokmi dospela k opačnému záveru – déčka má tak akurát takmer každý? „Nedostatok vám hrozí iba pri nulovom vystavení slnku, ak žijete v severských krajinách, nekonzumujete jedlá obohatené o vitamín D alebo mlieko,“ myslí si Chris Gallagher, profesor z Creightonskej univerzity, že panika je zbytočná. V čom je háčik? Akadémia odporúča prehodnotiť nedoživenosť déčkom pod hladinu dvadsať nanogramov. Toľko sa ho bezpečne nasýtite zo slnka a stravy. Niekedy...

Koľko treba?

deti: 5 mikrogramov denne (200 IU)

dospelí 51 – 65 rokov: 10 mikrogramov denne (400 IU)

dospelí nad 65 rokov: 15 mikrogramov denne (600 IU)

tehotné a dojčiace ženy: 10 mikrogramov (400 IU)

Vnútri nesvieti

Stačí znížiť hranicu a problém je zažehnaný? Nie celkom. Zo stravy získate len nepatrné množstvo dennej dávky, ani s déčkom zo slnka to nie je ružové. V sychravej zime zababušení od hlavy po päty ho nevydolujete, koľko treba, a zásoba z leta vydrží maximálne do októbra. Podľa viacerých zistení už vo februári ho máte žalostne málo. „Prienik UVB lúčov a tým jeho tvorbu tlmia oblaky, smog a okenné sklá. Väčšina z nás trávi osemdesiat percent času v uzavretých interiéroch bytov, pracovísk, nákupných stredísk, automobilov,“ dôvodí docentka Hojerová. A je tu aj celoročný oriešok. „Štandardné rady – vyhýbajte sa živočíšnym tukom, konzumujte nízkocholesterolovú diétu alebo užívajte lieky na zníženie hladiny cholesterolu – znemožňujú dostatočné spracovanie tohto vitamínu,“ hodnotí odborníčka.

Brať či nebrať?

Časť expertov sa zhoduje, že kým netrpíte príznakmi jeho nedostatku ako únava, nechutenstvo, nevoľnosť, zápcha, hnačka, kovová pachuť v ústach či smäd a nenamerali vám ho málo v krvi, nie je dôvod dopĺňať ho v tabletkách. Ďalší odporujú: „Ak chýba slnečné žiarenie, treba ho doplniť. Odporúčania sú nejednotné. Svetová zdravotnícka organizácia aktuálne navrhuje dodávať jeden a pol až trojnásobne vyššie dávky vitamínu D ako v minulosti. To znamená, že v spoznávaní vitamínu D došlo k významnému pokroku. Celkový denný príjem všetkými cestami by nemal presiahnuť 4 000 IU a len pri vysokom nedostatku až 10 000 IU. Núdzu oň mávajú ľudia tmavšieho fototypu, seniori, tehotné, dojčiace, ženy po prechode, chronicky chorí a cukrovkári. Uistite sa, že siahate po vitamíne D3. D2 si telo na aktívnu formu premieňa päťstokrát pomalšie,“ upozorňuje docentka Hojerová. Predávkovanie zo stravy ani slnka nehrozí, no štyritisíc jednotiek denne, teda sto mikrogramov, neprekročte. „K predávkovaniu dochádza zriedkavo pri nadmernom príjme tabletkami, najmä pri nízkej hladine vitamínu A. Príznaky sú podobné ako pri nedostatku. Zbadáte ich však až po jednom až troch mesiacoch,“ nabáda odborníčka na opatrnosť.

Čítajte aj: