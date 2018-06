Športujete? Kedykoľvek môžete na chvíľu oslepnúť

Máte vysoký alebo nízky tlak? Oba extrémy sa vedia pohrať so zrakom. Rovnako i šport a nedostatok tekutín.

Viete hodnotu svojho krvného tlaku? „Z cievnych príčin môžete stratiť zrak na niekoľko sekúnd alebo aj minút, najčastejšie za to môže zmena tlaku. Vtedy zraková dráha nie je dostatočne prekrvená," vysvetľuje očná lekárka MUDr. Veselína Turanská z očného centra Exselens v Bratislave. Zrak na chvíľu stratíte aj keď sa cieva dočasne upchá krvnou zrazeninou.

Aby sa neupchala natrvalo

„Ak sa tento jav opakuje, je nutné absolvovať vyšetrenie karotických – krčných ciev a tiež vyšetrenie u hematológa,“ vysvetľuje očná lekárka MUDr. Veselína Turanská. Hrozí totiž, že by sa malá očná cievka mohla upchať natrvalo. Podľa výsledkov vyšetrení vám odborník nadstaví liečbu, buď na riedenie krvi alebo vysoký krvný tlak. Častokrát sa však príčina nezistí a videnie sa upraví samo.

Vypli vám oči?

„Dočasný výpadok v zornom poli môže spôsobiť aj fyzická záťaž, stáva sa to najmä športovcom,“ prekvapuje lekárka. Príčinou je často dehydratácia spojená so zvýšeným prekrvením tkanív a náhlym poklesom tlaku krvi. Táto súhra príčin spôsobí, že do očí sa dostáva krvou málo živín a oči vypnú. Ale len na chvíľu. „Po niekoľkých minútach sa zrak upraví sám,“ konštatuje Veselína Turanská.