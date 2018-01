Srdce 9 z 10 Slovákov je v ohrození. Prvá pomoc sú vitamíny

Vedeli ste, že až deväťdesiat percent Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor pre vznik kardiovaskulárneho ochorenia?

A za takmer polovicu úmrtí na Slovensku môžu kardiovaskulárne problémy. Prečo je to tak? Ste aj vy neustále v strese, nič nestíhate, odvšadiaľ a všade sa len ponáhľate, nemáte čas na cvičenie, na relax ani nepomyslíte, dovolenku a oddych ste mali naposledy v lete? Vitajte v klube. Aj vy s najväčšou pravdepodobnosťou patríte medzi ľudí s vyšším kardiovaskulárnym rizikom.

Na PN ani za svet: Môžete si trvalo poškodiť srdce! Tieto príznaky varujú

Čo to znamená?

Ak okrem stresu bojujete s nadváhou, máte poruchu metabolizmu tukov, zistenú inzulínovú rezistenciu, vyšší tlak a nebodaj aj fajčíte, patríte medzi ľudí, ktorí by sa mali zamyslieť. Vášmu srdiečku a cievam hrozia choroby a infarkt. Ak sa prestanete naháňať a fajčiť, začnete zdravšie jesť a hýbať sa, riziko významne znížite. No to nie je všetko.

Motá sa vám hlava? Na nízky tlak káva nestačí. Ohrozuje srdce aj mozog!

Vitamíny pre cievy

Stres je príčinou mnohých problémov. „Veľa ľudí si ani neuvedomuje, že dlhodobý stres môže za vysoký tlak, tráviace problémy, bolesti hlavy, ale aj zlý spánok a podráždenosť," informuje MUDr. Natália Vaňová, z Internej kliniky UNLP Košice. Je známe, že špeciálna trieda hormónov nazývaná glukokortikoidy znižuje vnímavosť receptora vitamínu D. Najznámejším glukokortikoidom je kortizol, nazývaný aj stresový hormón produkovaný v kôre nadobličiek ako odpoveď na fyzický a emočný stres. „Ak ste v strese, existuje vysoký predpoklad, že máte nedostatočnú hladinu vitamínu D, čo je spojené s mnohými problémami.“

6 najlepších odporúčaní, ako zabojovať proti stresu

Déčko s káčkom

Dôležitosť slnečného vitamínu D3 potvrdzujú mnohé štúdie, o ktoré sa lekári môžu v posledných rokoch oprieť. Vďaka nim dnes už vieme s istotou potvrdiť, že vitamín D3 zabezpečuje nielen efektívne vstrebávanie vápnika do krvi, ale je mimoriadne dôležitý pri takmer všetkých procesoch v našom tele. „Rovnako dôležitý je aj z hľadiska vitamínov vitamín K2, ktorý nielenže smeruje vápnik do kostí a zubov, ale zároveň aj bráni ukladaniu vápnika do ciev a tkanív, “ upresňuje doktorka Vaňová.

Zabudnutý vitamín: Vápnik s déčkom sa bez neho môžu obrátiť proti vám

Láskavá strava

Môžete siahnuť po výživovom doplnku, ideálne takom, v ktorom sú oba vitamíny pokope. Pomôžu prechádzky na slniečku, ale aj dôraz na tieto vitamíny v strave. Vitamín K2 nájdete najviac v mlieku, masle, vajciach, zrejúcich syroch, kyslomliečnych výrobkoch, živočíšnych tukov, mäse a vnútornostiach. Déčko zasa hlavne rybách, vaječnom žĺtku, v pečeni domácich zvierat. Pozor, nie všetka strava by mala byť živočíšna. Pre celkové zdravie vždy kombinujete s dostatkom vlákniny v zelenine a ovocí.

Čítajte aj:

Srdce