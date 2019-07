Niekedy stačí len dobrá kamarátka. Viete, kedy je už potrebný psychológ?

Poznáte to. Obrátila sa na vás kamarátka, lebo chce vyriešiť vážny problém. Pri ktorých problémoch sa oplatí poradiť jej, aby radšej vyhľadala odborníka?

Riešenie ťažkostí priateľov je háklivá téma. Niekedy si dajú poradiť, no inokedy sa len neustále sťažujú a nič so svojou situáciou nerobia. Ako postupovať, ak im chcete pomôcť?

Čo riešiť?

Je veľa problémov, ktoré sa dajú rozoberať v kruhu priateľov. „Väčšinou ide o bežné denné situácie týkajúce sa práce, kolegov, často sa pri káve preberá rodina a partnerské nezhody. Kamarát vás vypočuje, dá vám iný pohľad na danú situáciu a celkovo pôsobí ako podporný článok. Tak to za normálnych okolností má byť. Pomáha, že od problémovej situácie má väčšinou odstup a aj on môže objektívne zhodnotiť, že to, čo sa deje, je ešte bežná životná udalosť. Takou sú odvrávajúce deti v puberte, finančné ťažkosti alebo problémy kolegom,“ vymenúva psychologička. Pomoc profesionála nie je potrebná pri bežných životných problémoch. „Najmä keď vidíte, že kamarátovi sa po spoločnom rozhovore zlepší nálada a príde na to, čo má urobiť, aby sa jeho ťažkosti vyriešili. To je jednoznačný signál, že je na dobrej ceste,“ hovorí odborníčka. „Ak však príde kamarátka na stretnutie s monoklom, to už normálna situácia nie je. Vypočujte ju, buďte jej oporou, no tu je jednoznačne potrebný aj zásah odborníka,“ upozorňuje.

Kedy už kamarátka nestačí?

Určite sa nesnažte sami vyriešiť kamarátov problém s alkoholom, drogami či inými návykovými látkami. Nechtiac by ste mohli urobiť chyby, ktoré by mu v konečnom dôsledku ublížili. „Na kamarátskej úrovni neodporúčam riešiť ani poruchy z oblasti veľmi silných úzkostí či panické ataky. Ďalšou takou oblasťou sú ťažké psychotraumy, ktoré sa vyvinuli napríklad dôsledkom týrania. Do rúk odborníka patrí aj niekto, kto bol svedkom nejakej katastrofickej udalosti alebo keď má reaktívnu depresiu, napríklad z dôvodu úmrtia alebo vážnej choroby v rodine. Opatrná by som bola tiež pri rozvodoch alebo rozchodoch. Práve tieto nepríjemné životné udalosti sa často podceňujú,“ vysvetľuje odborníčka.

Dobrým ukazovateľom toho, že priateľova pomoc už nestačí a mal by zasiahnuť odborník, je, že sa stav žalujúceho nemení. Zhoršuje sa mu nálada, nie je emočne vyrovnaný, hoci napríklad neprežíva ťažkú životnú situáciu. Znakom, že by už potreboval skôr odbornú pomoc, je aj jeho väčšia plačlivosť alebo depresia.

Prečo radšej odborník?

Podľa Dagmar Šimkovicovej profesionál už väčšinou na prvom sedení aspoň sčasti vidí, kde by mohol byť problém. „Aj keď vás nepozná, vie diagnostikovať váš momentálny duševný stav, odhaliť riziká a zistiť, akou cestou sas vami vybrať. Vie tiež rozlíšiť, či už náhodou nepotrebujete farmakologickú pomoc alebo vám postačí psychoterapia,“ prezrádza odborníčka. Profesionál môže za problémom vidieť iné ťažkosti. Hovorí sa tomu zástupné problémy, čo znamená, že prídete s jedným problémom, no nakoniec sa odkryje a rieši niečo úplne iné.

Plusom je to, že odborník je nastavený na počúvanie a nepreruší vás pri rozprávaní. Pri psychoterapeutovi alebo psychiatrovi nehrozí ani takzvané unikanie z problémovej situácie. Pri kamarátovi sa to dá, tam sa môže rozhovor pre rôzne príčiny odkloniť iným smerom. Na chvíľu to síce človeku s vážnym problémom pomôže, ale určite ho to nikam neposunie.

Dvaja problémoví

Hovoriť s priateľmi o problémoch je bežné a prospešné, no má to svoje tienisté stránky. „Kamarát, na rozdiel od odborníka, nie je profesionál, preto nemusí vedieť oddeliť emócie, ktoré k vám cíti. Z toho dôvodu sa môže stať, že sa v problémovej situácii obaja zamotáte. Veď ani váš kamarát, ktorému sa žalujete, nemusí byť práve v ideálnom psychickom rozpoložení. Tiež má svoje problémy. Navyše mu môže chýbať nadhľad a stane sa, že situáciu správne nevyhodnotí. Preto rozhovor sa môže skončiť aj tak, že si obaja len vzájomne pofúkate boliestky a nič nevyriešite. Naopak. Váš stav sa ešte zhorší,“ upozorňuje psychologička.

