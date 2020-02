Stačí malá ranka a môžete prísť o končatinu. Kožné ochorenie ruža nevonia, ale bolí

Bakteriálne ochorenie zapríčinené zväčša streptokokom sa dokáže dostať lymfatickým systémom do celého tela a spôsobí nemalé problémy.

Stalo sa to takto pred rokom, keď Ivan nešťastne zakopol do skrinky a spôsobil si na predkolení malú ranu. Nič zvláštne, čo by ho malo znepokojovať. Lenže rana sa zle hojila. Vytvoril sa okolo nej červený fľak, ktorý sa pomaly zväčšoval. „Po niekoľkých týždňoch preliečovania mi noha opuchla a dostala červenofialový odtieň. Bolo to poriadne nepríjemné, navyše ma to veľmi bolelo. Podstúpil som niekoľko vyšetrení u rôznych odborníkov a zakaždým som dostal antibiotiká a masti,“ hovorí 53-ročný učiteľ z Námestova.

Udrelo silnejšie

Takto to išlo z mesiaca na mesiac. Ivan doužíval antibiotiká, koža sa na chvíľu upokojila a noha odpuchla. O pár dní sa všetko začalo odznova a choroba udrela ešte vo väčšej sile. „Keď som už ôsmykrát doužíval antibiotiká, začal som mať vážne obavy, že prídem o nohu. Dostal som sa až do takého štádia, že mi cez nohavicu presakovala lymfatická tekutina a nohu som mal ako balón. Našťastie si ma zobrali pod dohľad špičkoví lekári z infekčného aj cievneho oddelenia v Bratislave. Potvrdili, že ide o ochorenie ruža, ktoré spôsobuje streptokok a môj stav sa nezlepšuje z dôvodu, že baktéria sa dostala do lymfatického systému.“ Ivanovi napokon nohu zachránili, ale čakala ho ešte náročná cesta dlhodobej antibiotickej liečby a zmeny životosprávy.

Vstupná brána

To, že ochorenie je zradné, pretože zo zdanlivej banality sa môže vyvinúť skutočne vážny problém, potvrdzuje aj dermatologička Veronika Manduchová. Upozorňuje, že vstupnou bránou, kadiaľ sa baktérie do kože dostávajú, sú najčastejšie rôzne typy poranení, čerstvé aj staršie, napríklad rany po otvorených zlomeninách, trhliny v koži, vredy na predkoleniach. „Poranenia však môžu byť aj oveľa menšieho rozsahu. Pre prienik baktérií do organizmu stačia i drobné prasklinky, ktoré vznikajú na koži pri plesňovom ochorení, ekzémoch a podobne. Baktérie preniknú do povrchových vrstiev kože a postupne sa dostávajú až do podkožia, pričom na prenos využívajú lymfatické cievy.“

Ohrozený

Tieto baktérie produkujú toxické látky škodlivé pre organizmus a v mieste poranenia dokážu spustiť infekciu. „Ruža, čiže erysipel, je ochorenie kože s rýchlym priebehom. Vo väčšine prípadov sú jej pôvodcami streptokoky, presnejšie betahemolytické streptokoky skupiny A. Menej často je ruža spôsobená inými mikroorganizmami,“ dodáva dermatologička. Hoci sa mnohé streptokoky prirodzene vyskytujú i v našom organizme, spomínané hemolytické sú nebezpečné najmä pre ľudí so zníženou obranyschopnosťou organizmu. Teda pre ľudí, ktorí majú horšiu imunitnú odpoveď a ich telo nie je schopné proti bakteriálnej infekcii sa dostatočne brániť. Preto sa môže ruža u niekoho opakovať počas života aj niekoľkokrát. To bol tiež Ivanov prípad, pretože na nohe zasiahnutej infekciou v minulosti prekonal trombózu, a tak pokožku ani cievny systém nemal v stopercentnom stave.

Prísť včas

„Najčastejšou črtou a komplikáciou pri ruži sú takzvané recidívy. To znamená, že prejavy ochorenia ustúpia, ale za nejaký čas sa vrátia, a to často s ešte väčšou intenzitou. Toto navrátenie choroby je spôsobené zvláštnym obranným mechanizmom baktérií, ktoré sú schopné pretrvávať v opuzdrenej forme v tkanive a len čo dôjde k oslabeniu organizmu, znova sa aktivujú a vyvolajú tak ďalšiu vlnu prejavov ruže,“ objasňuje mechanizmus prežitia nebezpečných streptokokov v organizme lekárka Manduchová. Aby sme sa dokázali proti ruži efektívne brániť a nedovolili streptokokom uhniezdiť sa v lymfatickom systéme, je dôležité chorobu rozpoznať a podchytiť včas. Hoci sa ruža môže podobať na iné ochorenia, napríklad na dermatitídu alebo rôzne alergické reakcie, existuje niekoľko príznakov, vďaka ktorým ju možno ľahko rozpoznať.

Všímajte si

Prejavy choroby môžu byť nenápadné, ale aj prudké. Väčšinou sa však objavia vysoké teploty, čo je vlastne užitočná reakcia tela, ktorá sa usilovne snaží zastaviť streptokokovú infekciu. Môže sa pridať zimnica, celková únava, ale aj bolesti hlavy. „Do dvoch dní sa potom objaví výrazné začervenanie postihnutého miesta, ktoré je citlivé na dotyk. Červeno zafarbené ložisko zvyčajne sprevádza opuch, býva ostro ohraničené oproti okoliu a prstovito sa šíri na zdravé tkanivo. Väčšinou tiež dochádza k zdureniu lymfatických uzlín v postihnutej oblasti,“ dopĺňa lekárka, že vo vážnejších prípadoch sa vytvárajú pľuzgiere a dochádza k rozsiahlejšej deštrukcii kože. V prípade, že bakteriálna infekcia prenikne až na svalovú vrstvu, vzniká rozsiahly neohraničený zápal, ktorému sa hovorí flegmóna.

Šíri sa

Ďalšou komplikáciou je vznik kožného abscesu, teda ohraničeného ložiska, ktoré je vyplnené hnisom. Tento stav sa zvyčajne rieši chirurgickým zákrokom, keď sa absces vyreže a rana vyčistí. Neskorší zdravotný problém súvisiaci s ochorením ruže môže byť zápal obličiek, ktorý je nebezpečný a musí sa čo najskôr vyliečiť. „Dôležité je tiež podotknúť, že ruža sa môže vyskytnúť kdekoľvek na tele. Typicky na rukách a nohách, ale výnimočná nie je ani oblasť tváre alebo prsníkov. Pri včasnej a dobre stanovenej liečbe sa však dá komplikáciám vyhnúť a z ochorenia úplne vyliečiť aj do dvoch týždňov,“ hovorí kožná lekárka.

Na liečbu sa najčastejšie používa penicilín aplikovaný priamo do žily alebo iné skupiny antibiotík určené podľa citlivosti na základe výsledku z mikrobiologickej kultivácie zo steru z postihnutého ložiska. Na potlačenie bolesti a pálenia v mieste kožných prejavov prikladáme chladivé obklady a nanášame protizápalové masti.

Slonia noha

Pri opakovaných zápaloch a častých návratoch ruže hrozí poškodenie lymfatických ciev, ktoré vedie k zadržiavaniu lymfy, najčastejšie v končatinách, a tým k vzniku viditeľných lymfatických opuchov, takzvanej elefantiáze. Pre vzhľad zhrubnutej kože znamená pojem elefantiáza sloniu nohu, pričom ide o veľmi nebezpečný až životohrozujúci stav.

Ruža vznikne:

po nakazení bakteriálnou infekciou

pri zníženej obranyschopnosti tela

po úrazoch, traumách alebo vredoch

pri diabete a ďalších ochoreniach

Ako sa prejaví:

zapálenou kožou

červeným fľakom

opuchom končatiny

hnisom a pľuzgiermi

vysokými teplotami

zimnicou

celkovou únavou

bolesťou hlavy

vracaním

