Ste v hoteloch v bezpečí? Prečo sa na cestách oplatí skontrolovať fľašu s vodou?

Pred veľkými ťažkosťami zachráni milovníkov cestovania jednoduché pravidlo. V rozhovore vám ho pripomenie epidemiológ Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS.

Patríte ku gurmánom, ktorí ochutnajú všetko, čo na cestách stretnú? Niekedy sa oplatí dávať pozor aj na obyčajnú vodu. Skúsený epidemiológ a aktívny cestovateľ vám prezradí, aké zásady sa oplatí dodržiavať na ceste do menej rozvinutej exotiky a prečo sa oplatí pred cestou zaočkovať.

Mnohí radi ochutnávame miestne delikatesy na trhoch či od pouličných predajcov. Je to nebezpečné?

Jedlo v stánkoch na ulici býva zaujímavým autentickým zážitkom. Ak je dobre tepelne upravené, riziko nákazy je minimálne. Vysoká teplota zbaví jedlo väčšiny životaschopných patogénov. Problémom je však absencia kvalitného hygienického zázemia. Kam predavači chodia celý deň na záchod a kde si umývajú ruky? Inkubačná lehota niektorých infekčných nákaz môže byť aj niekoľko týždňov a niektoré závažné problémy sa môžu prejaviť dokonca o niekoľko mesiacov.

Treba si dávať v reštauráciách pozor, či dostaneme fľašu s minerálkou alebo vodou uzavretú?

Jednoznačne áno. Bublinkové nápoje by však mali byť bezpečné. Rozhodne by som si nedával čerstvý ovocný džús na ulici, to nemáte pod kontrolou.

Ako je to s ovocím a so zeleninou?

Ak je možnosť ovocie umyť v celku neškodnou vodou, je to najbezpečnejší variant. Konzumácia tepelne upravenej zeleniny, ale aj mäsa či morských plodov patrí k najdôležitejším preventívnym opatreniam na cestách do menej rozvinutých oblastí sveta. Polosurovým či surovým morským plodom je dobré sa vyhnúť aj v južnej Európe.

Môžeme sa v hotelových reštauráciách cítiť bezpečnejšie?

Ako kde. Do turistických oblastí v rozvojových krajinách prichádzajú za prácou miestni obyvatelia z chudobných oblastí krajiny. Neraz z vidieka, kde možno v živote nevideli toaletný papier. Pritom môžu pracovať v službách a starať sa o turistov. Potom záleží už len na úrovni prevádzky hotela, nastavení kontroly kritických bodov a osobnej zodpovednosti pri dodržiavaní preventívnych opatrení personálom. Napríklad aj v tom, či si po toalete umyjú ruky dôkladne mydlom alebo len v rýchlosti vodou z vodovodu.

Môžeme si rukami umytými v miestnej vode sami kontaminovať jedlo?

Ak si ich umyjete vo vode, ktorá síce nie je pitná, ale nie je zakalená, obvykle sa prenosom na jedlo nenakazíte. Patogény prenosné vodou majú zvyčajne vyššiu infekčnú dávku. Absolútne vylúčiť to však nemožno. Záleží aj na stave vašej imunity alebo na tom, či neberiete antacidá, teda lieky na potlačenie žalúdočnej kyseliny.

Dokážeme rozpoznať bežné žalúdočné problémy od závažnejších?

Ak je klinický obraz dramatický, napríklad úporné vracanie, dlhotrvajúca hnačka, krvácanie do stolice, vracajúce sa intenzívne bolesti, to dokáže vyhodnotiť ako závažný problém aj laik. Niekedy sa však zdravotné problémy prejavia až s odstupom času, dokonca až po návrate domov, keď už súvislosť s predchádzajúcim pobytom v zahraničí nie je na prvý pohľad zrejmá.

Oplatí sa pred cestou do exotiky dať zaočkovať?

Očkovanie proti brušnému týfusu a vírusovej hepatitíde A je absolútnym základom pred odjazdom do menej rozvinutej exotickej cudziny. U detí je významná aj ochrana proti rotavírusovým nákazám orálnou vakcínou. Aplikuje sa v prvom polroku života do úst. Ústami sa prijíma aj vakcína proti cholere, má formu nápoja a malinovú príchuť. Imunizáciou chránite seba a po návrate domov aj svoje okolie. Mnohí sa boja chorôb od emigrantov, ale oveľa väčšia je pravdepodobnosť, že vás môže ohroziť spoluobčan, ktorý cestuje do exotiky bez adekvátnej ochrany.

A nejaká rada na záver, aby sme sa vyhli žalúdočným ťažkostiam?

V angličtine existuje zlaté pravidlo, ktoré sa dokonca rýmuje: „Cook it, boil it, peel it or leave it.“ Voľne to možno preložiť ako, upeč to, uvar to, ošúp to alebo to nechaj tak. V češtine je zase upravená alternatíva vo forme šiestich o, „obchod, originál, otevřít, oloupat, omýt, ovařit“. Myslím si, že to vystihuje podstatu prevencie gastrointestinálnych problémov.

