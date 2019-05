Strašne to bolí! Ako rozpoznať angínu a kedy treba dať vybrať mandle?

Neurobte pri jej liečbe niekoľko zásadných chýb. Pretože neškodná bolesť hrdla sa môže zmeniť na nepríjemnosti, ktoré končia na operačnom stole.

Trápi vás silná bolesť hrdla a každé prehltnutie je utrpením? Ak sa pridá nechutenstvo, slabosť, bolesť hlavy alebo teplota, na samoliečenie radšej zabudnite. Ešte predtým, než by ste chceli návštevu lekára opäť odložiť, zoberte si do ruky lyžicu a postavte sa pred zrkadlo. Jazyk moc nevyplazujte, skôr ho jemne tlačte lyžicou dolu. Odkryje sa vám tak výhľad na zasiahnuté krčné mandle.

Ak je hrdlo červené, zapálené, môže ísť o vírusovú angínu. Ak sú na mandliach biele či žlté povlaky, diagnóza je jasná. Pri takýchto ložiskách hnisu v mandliach už ide o rozvinutú bakteriálnu angínu, pri ktorej sa hrdinstvo nevypláca.

Čítajte aj: Nedoliečili ste angínu? Bolesti kĺbov môžu vychádzať z mandlí

Rôzni vinníci

„Angína je zápal niektorej časti lymfatického tkaniva v hltane, do ktorého patria okrem iného aj krčné mandle. Infekciu vyvolávajú rôzni pôvodcovia. Z bakterií sú to najčastejšie betahemolytické streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, raritne aj iné mikroorganizmy spôsobujúce pohlavne prenosné choroby, napríklad kvapavku,“ hovorí otorinolaryngológ Ľubomír Roháč. „Liekom prvej pomoci však stále zostáva penicilín. Je chybou začať liečbu angíny širokospektrálnymi antibiotikami, ak stačí penicilín,“ zdôrazňuje ORL lekár.

Na operačný stôl

Infekcia, ktorá spustí chorobu, má zvyčajne na svedomí zvýšenú tvorbu hlienov. V nich sa mikroorganizmy výborne množia. Ak liečbu ignorujte, zápal sa rozšíri z hrdla do dutín, uší alebo do priedušiek. Ale dokáže sa dostať až do mozgu a spôsobiť zápal mozgových blán. „Vírusová angína zvyčajne ustúpi spontánne do piatich až siedmich dní. Baktériová však nie. Kedysi bola neliečená baktériová angína často príčinou vzniku reumatickej horúčky, ktoré postihovalo chlopne srdca a kĺby. Dnes je asi najčastejšou komplikáciou vznik ložísk hnisu v oblasti krčných mandlí, ktoré je nutné operačne odstrániť a miesto vyčistiť,“ opisuje Marek Pytliak.

Prechodená angína sa môže často vracať. Ak ju vyvolali streptokoky, môže poškodiť kĺby, obličky, či dokonca srdce. Preto ak sa angíny opakujú, alebo vám lekár v krvi zistil vysokú hladinu protilátok proti streptokokovi, krčné mandle vám navrhne vybrať. Neznamená to, že už angínu nikdy nedostanete, pretože lymfatické tkanivo máte aj na koreni jazyka, ale takéto angíny sa však už zvyčajne nekomplikujú.

5 chorôb prezradí dych. Potvrdia ich sprievodné príznaky. Máte ich?

Preč s nimi?

Preto ak máte angínu častejšie ako trikrát ročne alebo ste prekonali chorobu s ťažkým priebehom a naďalej sa necítite úplne doliečení, zájdite za ORL odborníkom. Ten vám poradí, či treba krčné mandle vybrať. Kedysi sa krčné mandle vyberali bežne, dnes už sú lekári opatrnejší. Najmä pri malých deťoch. Mandle sú totiž súčasťou imunitného systému a plnia dôležitú úlohu. Zachytávajú rôzne druhy nebezpečných mikroorganizmov a vytvárajú proti nim protilátky.

V prípade, že trpíte opakovanými angínami a často užívate antibiotiká, z mandlí máte viac škody ako úžitku. V mandliach pri častých zápaloch tvoria jazvy, v ktorých sa zvyknú ukladať zvyšky potravy a baktérie. Okrem nepríjemného zápachu z úst môžu spôsobiť opakované infekcie a zväčšené lymfatické uzliny.

Odborník o úľave pre boľavé hrdlo: Pomôže kúra teplom či chlad?

Trikrát a dosť!

Samoliečba by nemala trvať dlhšie ako tri dni. Dajte si voľnopredajné lieky na zníženie zápalu a bolesti, nenamáhajte sa, ležte, veľa pite. Liečbu urýchlite pitím šalviového čaju, hrdlo si vyplachujte slanou vodou alebo dezinfekčnými kloktadlami. Obviažte si krk suchou šatkou. Vyskúšajte aj Priessnitzov obklad - na hrdlo si priložte mokrú tkaninu, na ňu igelit a naň suchú šatku.

Zdravá rada

Ak ste už počuli o zmrzline ako lienku na angínu, ide o mýtus. Chlad síce môže pocitovo zapálené mandle na chvíľu upokojiť, úľava je len dočasná a podchladenie mandlí chorobu ešte zhorší!

Môže vás zaujímať: