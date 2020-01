Stresovanie pre vianočné prípravy môže byť dobré pre imunitu. Pod jednou podmienkou!

Vyťažte z tlaku. Ako dlho telu trvá, kým mu stres prospieva a kedy ho začne ničiť?

Uvedomili ste si niekedy, že na Vianociach je najpríjemnejšie obdobie, keď je konečne po nich? Až potom príde pravá odmena – hlboký výdych a ničnerobenie. Nie div, že štatisticky sa najviac detí rodí cisárskym rezom práve v decembri a najrozvodovejším mesiacom je január. Práve po sviatkoch, keď viacerí z nás pod návalom stresu a vyhrotených zážitkov z nahustenej domácnosti majú zasa raz chuť so vzťahom konečne seknúť. No štúdie ukazujú, že predvianočné naháňanie môže byť aj prospešné. Tam, kde by ste to vôbec nečakali.

Hormón kriku

To, že sa v strese cítime tak zle, že dokáže mať vplyv na dôležité životné rozhodnutia, má na svedomí jeho hlavný indikátor – kortizol. Hormón s dôležitým poslaním v tele – odpovedať na akúkoľvek hrozbu z prostredia. Môže to byť hnev partnera, krik detí, hustá premávka, ale aj choroba či nedostatok spánku. „Kortizol je steroidný hormón. Teda chemická látka príbuzná cholesterolu, z ktorého sa aj syntetizuje. Signál na zvýšenie tvorby kortizolu pochádza z mozgu. V hypotalame a v hypofýze dochádza pri strese k zvýšenej tvorbe hormónov, ktoré sa krvou dostávajú do kôry nadobličky, kde stimulujú tvorbu a vylučovanie kortizolu. Odtiaľ sa vylučuje do krvi,“ objasňuje chemik Peter Polčic z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

„Ovplyvňuje veľa telesných funkcií vrátane metabolizmu, imunity a vývoja. Pôsobí aj na nervový systém a ovplyvňuje zadržiavanie vody v tele,“ dodáva odborník.

Na dlhé trate

Kortizol vo vyvolaní stresovej reakcie nie je osamelý hráč. „Mechanizmus, akým pôsobí na cieľové bunky, je však odlišný od toho, ako sa správajú iné stresové hormóny – napríklad adrenalín. Z povahy tohto mechanizmu vyplýva, že je oveľa pomalší. Odpoveď trvá rádovo hodiny alebo dni,“ vysvetľuje Peter Polčic. Kým adrenalín spustí nárazový stres s príznakmi ako potenie či búšenie srdca, kortizol má schopnosť držať vás v napätí dlhodobo.

Čím dlhšie a vyššiu hladinu kortizolu máte, tým horšie pre organizmus. Prezradí ju bezdôvodné akné, ťažšie hojenie rán, výkyvy cukru v krvi, zhoršenie imunity a neprechádzajúce zápaly. Bývate podráždení, nesústredení, zhoršia sa vám kognitívne funkcie a zle spíte? Aj to sú signály dlhodobo zvýšenej koncentrácie tohto hormónu. „K hlavným prejavom nadbytku kortizolu však patrí aj vysoký krvný tlak, svalová slabosť, poruchy tvorby kostí a obezita,“ pridáva chemik.

Stres v páse

Ak priberáte následkom stresu, spozorujete to najmä v centimetroch okolo pása. „Úlohou kortizolu je dostať organizmus do stavu okamžitej pohotovosti. Tak dôjde k rýchlemu zásobeniu mozgu cukrom. Keďže stres odoberá množstvo energie, telo prirodzene potrebuje zásoby dopĺňať. Platí to najmä pre ľudí pod opakovaným stresom, nie jednorazovým,“ ozrejmuje výživová poradkyňa a odborníčka na chudnutie Petra Pavuková.

„Pri akútnej záťaži je výsledok skôr chudnutie, keďže nedokážete jesť. Pri pozvoľnej máte tendenciu konzumovať viac a chýbajúcu energiu dopĺňať práve cukrami a tukmi. Preto priberáte. K tomu dochádza aj pri chronickom nedostatku spánku,“ konštatuje Pavuková.

Ťahá z postele

Kortizol neúraduje len pri strese. Jeho ďalšie úlohy môžete využiť vo svoj prospech. „Je to hormón, ktorý reguluje predovšetkým metabolizmus glukózy. Zvyšuje jej koncentráciu v krvi viacerými mechanizmami. Okrem toho ovplyvňuje iné funkcie vrátane imunity,“ uvádza chemik. Malé zvýšenie hladiny kortizolu má teda aj pozitívne účinky. Vďaka nemu napríklad dokážete vstať z postele – pre ranný vrchol, ktorý vás nakopne energiou. Dokáže okamžite zlepšiť pamäťové funkcie, zvládanie záťažových situácií, znížiť citlivosť na bolesť, celkovo zachovať rovnováhu v tele a nárazovo zvýšiť imunitu.

„Pokiaľ ide o imunitu, kortizol potláča zápalovú odpoveď. Neodstraňuje príčinu, ale zabraňuje vzniku zápalu. Preto sa aj kortizol a jeho deriváty používajú ako protizápalové látky,“ upresňuje Peter Polčic.

Spite a cvičte

Na to, aby slúžil a neškodil, potrebujete ho udržať v norme. Jeho hladina sa dá zistiť testom z krvi. Ak máte poruchu, pre ktorú sa ho tvorí nadbytok, nevyhnete sa kompenzačnej liečbe. Bez ochorenia aj sami pocítite, či netreba zmenu. „Tvorba kortizolu u zdravých ľudí reaguje predovšetkým na stres. K zvýšenej hladine teda bude prispievať, ak sa vystavíte záťaži alebo nedostatku spánku. Naopak, k jeho zníženiu povedie pohoda a príjemné aktivity, ktoré vás bavia. Nárast hladiny kortizolu však v reálnom svete bude oveľa ľahší ako jej pokles,“ hodnotí triezvo chemik.

„Predovšetkým dostatočne spite a cvičte. Sedem až osem hodín denne. Až po splnení tejto podmienky doplňte do jedálneho lístka kvalitné živočíšne bielkoviny, ktoré upokoja organizmus a majú lepší účinok ako trebárs ovocie. Odporúčam vylúčiť alkoholické nápoje, jednoduché cukry a cukry v kombinácii s tukmi, ako sú koláče s tukovou plnkou. Vyrovnať hormóny v tele pomôžu aj fytoestrogény s obsahom adaptogénov. Tie zastavujú a odvracajú efekty prebytku hormónov, ak sú hormóny vo vyššom množstve, ako majú byť,“ uzatvára Petra Pavuková.

