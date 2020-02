Svet jasá z revolučného lieku na cystickú fibrózu. Slováci prístup k modernej liečbe nemajú

Kým v zahraničí oslavujú prelomový liek, osud slovenských pacientov je smutnejší. Drahé lieky pritom dokážu predĺžiť život o desiatky rokov.

Bol okolo toho poriadny rozruch, keď v Amerike nedávno schválili prvý účinný liek pre väčšinu pacientov s cystickou fibrózou. To, že ide o fenomenálny úspech, potvrdzuje aj uznávaný vedec Francis Collins, riaditeľ amerického úradu National Institute of Health, ktorý v roku 1989 pomohol objaviť gén zodpovedný za vznik cystickej fibrózy. „Som nadšený. Pred tridsiatimi rokmi sme dúfali, že sa nám to raz podarí. Museli sme prekonať množstvo ťažkostí a prekážok, ale náš sen sa konečne stal skutočnosťou,“ citovali slová amerického vedca prestížne médiá po celom svete.

Drahý liek

Vedecký svet jasá, nadšení sú aj americkí pacienti, ktorí sa dostali k lieku novej generácie ako prví. Postupne sa pridávajú ďalšie západné krajiny, Česi dostali prísľub do roka a s nádejou dúfajú i Slováci, že sa raz aj na nich usmeje šťastie. Zatiaľ je to však hra o veľké peniaze. Liek Trikafta je mimoriadne drahý. Náklady na ročnú liečbu jedného pacienta sa šplhajú v prepočte až do výšky 300-tisíc eur. Čo je viac, ako sú poisťovne ochotné nateraz zaplatiť. Štúdie však potvrdzujú, že liečba má zmysel a je mimoriadne efektívna. Už po mesiaci užívania nového lieku mali pacienti preukázateľne zdravšie pľúca a vedci si trúfajú povedať, že pri celoživotnom užívaní sa raz cystická fibróza, ktorá má dnes smrteľné následky, stane chronickou chorobou, podobne ako cukrovka.

Má ambície

Vedci oznámili výsledky v októbri na konferencii v Tennessee a boli natoľko presvedčivé, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv túto liečbu schválil o päť mesiacov skôr, než by trval štandardný proces schvaľovania. Trikafta je založená na kombinácii troch liekov prvej až tretej generácie, ktoré dokážu korigovať chorobu na genetickej úrovni. Kým však prvé tri lieky dokážu pomôcť len určitej časti pacientov, novinka lieči až 90 percent z nich. Doteraz sa totiž používala predovšetkým symptomatická liečba na zmierňovanie najhorších dôsledkov ochorenia. No aj to stačilo na to, že sa výrazne predĺžil vek dožitia s cystickou fibrózou priemerne nad 35 rokov. Nový liek má vyššie ambície, chce liečiť a umožniť chorým dožiť sa staroby.

Normálny život

U starších ľudí funguje liečba veľmi dobre v potláčaní nových príznakov, ale už nie je schopná opraviť škody, ktoré počas choroby vznikli. Vedci však dúfajú, že ak by bol liek dostupný v podstate od narodenia, zabránil by vzniku akýchkoľvek problémov, ktoré choroba spúšťa. „S liečbou, ako je táto, predpokladáme, že ak s ňou dieťa začne včas, mohlo by viesť normálny, bežne dlhý život,“ dodala pre vedecký portál Science Alert odborníčka na pneumológiu Deepika Polineniová z Kansaskej univerzity, ktorá sa na výskume podieľala. Cystická fibróza patrí k najčastejším dedičným chorobám v strednej Európe. Na Slovensku sa ročne narodí asi 15 až 20 detí s týmto nevyliečiteľným ochorením.

Nosiči génov

Aby sa narodilo dieťa s cystickou fibrózou, musia byť obaja jeho rodičia prenášačmi zmutovaných génov a zároveň musí od oboch rodičov tieto gény zdediť. Ak zdedí gén len od jedného rodiča, nepoškodený gén dokáže nahradiť funkciu toho poškodeného. Na Slovensku sa predpokladá, že počet ľudí, ktorí sú nosičmi zmutovaného génu, je okolo 250-tisíc. Ak nestretnú partnera s rovnako zmutovaným génom a nenarodí sa im choré dieťa, zväčša sa ani nikdy nedozvedia, že v sebe nesú gén spôsobujúci toto dedičné ochorenie. Na Slovensku je v súčasnosti okolo tristo pacientov s týmto ochorením.

Tisíc mutácií

Ich osud je však zložitý o to viac, že žijú v našej krajine. V Amerike oslavujú liek štvrtej generácie, na Slovensku nemáme dostupné ani prvé tri generácie. Ide o takzvané CFTR modulátory, ktoré zasahujú priamo do mechanizmu choroby na genetickej úrovni. Zabraňujú, aby sa fibróza rozvinula a ďalej zhoršovala. Pri cystickej fibróze je však jeden podstatný problém, a to, že existuje asi tisíc rôznych mutácií génu, ktoré toto ochorenie môžu spôsobiť. A tak sa aj univerzálna liečba hľadá veľmi ťažko. Prvé tri generácie liekov liečili buď len malé percento pacientov, alebo mali veľa vedľajších účinkov. Trikafta je najnádejnejší liek, pretože všetky tieto prekážky odstránila. Napriek tomu, že sa CFTR modulátory používajú v Európe viac ako sedem rokov, napríklad v Rakúsku Dánsku či Írsku, Slovensko v tomto zozname chýba.

Slovenská realita

V zmenu dúfajú tiež slovenskí lekári. „Máme ambície, aby sa tieto najmodernejšie lieky dostali k slovenským pacientom čo najskôr. Proces podávania žiadosti na registráciu lieku cez ministerstvo zdravotníctva, poisťovne a jeho zavedenia do praxe je veľmi dlhý. Momentálne pracujeme minimálne na dvoch nových liekoch, ktoré by sa mali na Slovensko dostať v čo najkratšom čase,“ povedala pneumologička MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH. Aktuálne je podaná žiadosť na ministerstve zdravotníctva na zaradenie lieku druhej generácie do zoznamu kategorizovaných liekov. Lieková komisia bude o jeho schválení rozhodovať v najbližších dňoch.

Dlhý boj

Liek, ktorý budú schvaľovať, je vhodný približne pre 50 percent pacientov a má neželané vedľajšie účinky. Na ten najmodernejší si podľa odborníčky Hájkovej musia Slováci počkať. „Ide o nový liek, ktorý vstupuje do genetickej informácie, čiže rieši podstatu ochorenia. My lekári sa snažíme presvedčiť štát aj poisťovne, že hoci je liek drahý, odrátajú sa všetky náklady spojené s doterajšou liečbou,“ objasňuje zložitý mechanizmus odborníčka. Pacienti s cystickou fibrózou strávia pri aktuálnych možnostiach aj tri hodiny denne inhaláciou liekov, lieky novej generácie by to mali zmeniť. „Musia užívať niekoľko druhov liekov denne. Dokonca často ani nestíhajú všetky užiť. Ak chcú chodiť do práce, musia si všetko rozplánovať. Nové lieky, ak sa ich podarí pre Slovákov schváliť, by tieto problémy úplne odstránili. A najmä, mohli by predĺžiť život až do staroby.“

Začarovaný kruh

Kým v minulosti na cystickú fibrózu zomierali celkom malé deti, dnes je vek dožitia priemerne 35 rokov. Už od narodenia podstupujú každodenné náročné procedúry inhalácie a užívania liekov na očisťovanie pľúc od nahromadeného hlienu. Časté infekcie sú najzávažnejším dôvodom deštrukcie dýchacích ciest pri cystickej fibróze. Vytvára sa začarovaný kruh častých chorôb a užívania množstva antibiotík, ktorý vedie až k zlyhaniu pľúc. Poslednou možnosťou je transplantácia pľúc.

Prečo je drahý

Nový liek patrí do takzvanej kategórie orphan, v preklade sirota. Ide o jedinečný liek, ktorý slúži na liečbu zriedkavých chorôb. Výskum a vývoj týchto typov liečiv je finančne veľmi náročný, aj preto získavajú 10-ročnú exkluzivitu na trhu. To znamená, že americká farmaceutická spoločnosť vyrába certifikovaný liek nových generácií pre pacientov s cystickou fibrózou ako jediná. Preto sa aj náklady na ročnú liečbu šplhajú od 150-tisíc do 300-tisíc na jedného pacienta.

Ťažký nádych

Cystická fibróza je nevyliečiteľné geneticky podmienené ochorenie, ktoré vzniká mutáciou CFTR génu. Výsledkom je trvalé poškodenie pľúc, pankreasu a iných vnútorných orgánov.

